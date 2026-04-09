  • Погорилая о Трусовой на соревнованиях: «Это будет феноменальный случай, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, после родов – тем более»
Погорилая: возвращение Трусовой на соревнования будет феноменом.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая заявила, что возвращение Александры Трусовой на соревнования будет феноменальным случаем. 

Призер Олимпиады-2022 Трусова родила сына в августе прошлого года. Осенью она вернулась к участию в шоу, а в феврале выступила на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка исполняла в шоу четверной лутц, а накануне показала, как прыгает на тренировке тройной аксель.

– Как думаете, будет ли Трусова в лидерах в следующем сезоне?

– Не знаю, я не очень люблю загадывать, тут уже зависит от нее самой. И хотелось бы, конечно, увидеть восстановленные прыжки, если она сможет их довести до стабильности, уже в программах.

Очень радостно, когда видим спортсменов не один‑два сезона, а много лет. И это будет одним из феноменальных случаев, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, единицы, наверное. После родов тем более, – сказала Погорилая.

Наше женское катание во время бана жило по-старому, но изменилось больше всего

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Давайте наберёмся терпения и подождём до нового сезона без раздачи авансов. Саше здоровья, терпения и удачи.
Ну в любом случае удачи, посмотрим.
да. примеров такого рода просто не было, когда девушка возвращалась после долгого перерыва, после родов с кесаревым - и при этом делала четверной лутц и хорошие попытки тройного акселя
Роднина возвращалась после родов. И стала Олимпийской чемпионкой. Перерыва у нее долгого не было, но был долгий постельный режим во время беременности. В интервью говорила об этом. И вообще тема родов в связи с невозвращением на лед очень уж надумана. Валиева не рожала, а на лед не легче Саши возвращается. Всё через тяжелый труд.
про Роднину я в курсе, но Роднина возвращалась в парное катание, в котором выступала с двойными прыжками, а не с четверными
До лидеров там пахать ещё все таки много, но посмотрим как оно будет.
Уверен наша Сашка еще порадует своих поклонников! Здоровья, сил, мастерства и свершений!
возвращаться стало хорошей приметой =)
Можете закидать меня помидорами,но я вообще не верю что из этого возвращения Трусовой что то выйдет,если вообще оно будет 😄
Нужно была сразу сменить федерацию, раз уж такие прыжки пошли........чет мне кажется и до следующего ОИ взрослых точно оставят за бортом, юниоров возможно допустят.
Так она не член сборной сейчас,что ей мешает
Призёра прошлых ОИ вряд ли отпустят. У Саши же имеется правительственная награда за ОИ. Тем более, что Сих уже погрозил всем пальчиком, что отпускать российских спортсменов под другие флаги федра больше не намерена.
никуда она не выйдет
