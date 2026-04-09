Погорилая о Трусовой на соревнованиях: «Это будет феноменальный случай, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, после родов – тем более»

Погорилая: возвращение Трусовой на соревнования будет феноменом.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая заявила, что возвращение Александры Трусовой на соревнования будет феноменальным случаем.

Призер Олимпиады-2022 Трусова родила сына в августе прошлого года. Осенью она вернулась к участию в шоу, а в феврале выступила на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка исполняла в шоу четверной лутц, а накануне показала, как прыгает на тренировке тройной аксель.

– Как думаете, будет ли Трусова в лидерах в следующем сезоне?

– Не знаю, я не очень люблю загадывать, тут уже зависит от нее самой. И хотелось бы, конечно, увидеть восстановленные прыжки, если она сможет их довести до стабильности, уже в программах.

Очень радостно, когда видим спортсменов не один‑два сезона, а много лет. И это будет одним из феноменальных случаев, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, единицы, наверное. После родов тем более, – сказала Погорилая.

