Мама Костылевой – Рудковской: «Спасибо за высокую оценку моей дочери, за популяризацию. Лена доказала свою преданность Плющенко»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, поблагодарила Яну Рудковскую за «популяризацию» дочери.

Ранее продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская в интервью заявила, что 14-летняя Костылева является уникальной фигуристкой и самой популярной юниоркой в мире.

«Спасибо, Яна Александровна, за высокую оценку моей дочери. Спасибо за популяризацию нашей с Вами спортсменки. У всех спортсменов в карьере бывают подъемы и спады. Победы и травмы.

Хочу пожелать тандему Плющенко – Костылева избежать большого количества травм и долгого пути в спорте, рука об руку. Тем более Лена уже доказала своим поступком в январе этого года преданность Евгению Викторовичу», – написала мама фигуристки в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
Как долго мы ждали этой колл...коллаборации сочинской парикмахерши и россошанской швеи-мотористки. Эх, красота!
В ФК обсуждают Тутберидзе, Гуменника, Транькова, Петросян, Трусову, Валиеву, Сихарулидзе, отстранение, возвращение. На юниорском уровне Дзепку и Плескачёву, в общем, всё что угодно, только не Леночку. Ну что тут остается делать? Только организовать закрытый клуб восхищения и старательно выводить это в свет. От старых скандалов, которыми Рудковская и мамыра брали своё, не осталось и следа. Обидно, наверно, когда ты считаешь себя гением пиара, а результат нулевой. Жалкое зрелище.
В Бангладеше
Сегодня мама Ира поблагодарит, а уже завтра обольёт грязью; впрочем, такая же и совладелица шоу-академии, - они друг друга стоят...
Кроме Плющенко МамуИру терпеть не будут, а так да они нашли друг-друга.
"Популяризация дочери".... Какой кринж, однако... Там еще где-то рядом "монетизация" идет обычно...
она не рядом, а впереди на три шага)))
"Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку". Какой-то детский сад, честное слово 🤦‍♂️
Хочу пожелать тандему Плющенко – Костылева избежать большого количества травм и долгого пути в спорте...
Вот непонятненько, чего желает-то? Избежать долгого пути?
🤣🤣🤣
Прям, персонажи басни И.Крылова : кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку ;)
Они что вообще не видятся и не созваниваются, чтобы публично в телеге таким образом общаться? У Яны хотя бы вью, там понятно. Здесь же не к селу, не к городу писать то, что говорится лично.
На днях наткнулась в тг на мамино высказывание " Скоро предстоит новый виток в Лениной жизни" - явно, на Закаряна большие надежды )
Я так понимаю, теперь обе через пресс-службу АП в интернеты пишут?
