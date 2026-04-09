Мама Костылевой – Рудковской: «Спасибо за высокую оценку моей дочери, за популяризацию. Лена доказала свою преданность Плющенко»

Мать Костылевой: Лена доказала свою преданность Плющенко.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, поблагодарила Яну Рудковскую за «популяризацию» дочери.

Ранее продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская в интервью заявила, что 14-летняя Костылева является уникальной фигуристкой и самой популярной юниоркой в мире.

«Спасибо, Яна Александровна, за высокую оценку моей дочери. Спасибо за популяризацию нашей с Вами спортсменки. У всех спортсменов в карьере бывают подъемы и спады. Победы и травмы.

Хочу пожелать тандему Плющенко – Костылева избежать большого количества травм и долгого пути в спорте, рука об руку. Тем более Лена уже доказала своим поступком в январе этого года преданность Евгению Викторовичу», – написала мама фигуристки в телеграм-канале.

