Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»

Малинин: на чемпионате мира хотелось просто откататься и закончить сезон.

Илья Малинин заявил, что не чувствовал давления на прошедшем чемпионате мира в Праге.

На ЧМ американский фигурист завоевал золото. В феврале на Олимпиаде он стал восьмым в личном турнире.

«Честно говоря, ощущения были совсем не те, что на Играх в Милане. Для меня чемпионат мира воспринимался больше так: «Это последнее соревнование сезона. Давайте просто откатаемся и закончим». Не было сильного напряжения и давления.

Я подошел к этому турниру с другим настроем – просто пытался получать удовольствие от того, за что я так сильно люблю фигурное катание», – сказал Малинин в интервью People.