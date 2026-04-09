  • Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»
Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»

Малинин: на чемпионате мира хотелось просто откататься и закончить сезон.

Илья Малинин заявил, что не чувствовал давления на прошедшем чемпионате мира в Праге. 

На ЧМ американский фигурист завоевал золото. В феврале на Олимпиаде он стал восьмым в личном турнире. 

«Честно говоря, ощущения были совсем не те, что на Играх в Милане. Для меня чемпионат мира воспринимался больше так: «Это последнее соревнование сезона. Давайте просто откатаемся и закончим». Не было сильного напряжения и давления.

Я подошел к этому турниру с другим настроем – просто пытался получать удовольствие от того, за что я так сильно люблю фигурное катание», – сказал Малинин в интервью People. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: People
ох лукавит Илья
ох лукавит Илья
ох лукавит Илья
Да Илья очевидно ехал на этот чм за золотом, это было видно и по его напряжению с тренировок и по реакции после пп лички.
Особенно когда Юма с трикселя шандарахнулся сразу легко стало.
Потому что и титул ЧМ не заменит ОЧ, и к тому же он уже у него есть.
Ответ Katerina Sunny
Потому что и титул ЧМ не заменит ОЧ, и к тому же он уже у него есть.
Золото командника, в котором он проиграл кп и сильно косячил в произвольной. Спасибо Чокам, а в первую очередь судьям, отгоившим на полную грязный прокат и моргнувшим ему падение, а также подтопившим японских танцоров в первый день и натянувшим Кам-О’Ши поверх канадцев - в последний. Но, как говорится, Бог не Тимошка 😉
На ОИ тоже напряжения не было - в результате 15й в ПП.
Ну титул ОЧ престижнее
Избаловались они там все без наших. Поснималось много. Для наших ЧМ был бы не проходным уж точно. Ужасная несправедливость.
Да после подготовки к ОИ и самих ОИ там наверное уже и психологическая усталость.
Рекомендуем
Главные новости
Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
сегодня, 13:55
Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»
сегодня, 13:45
Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»
сегодня, 13:36
Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной
сегодня, 12:22Видео
Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
сегодня, 08:57
Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
сегодня, 06:18
«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
вчера, 20:44Фото
Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»
вчера, 19:15
Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
вчера, 17:45
Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»
вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем