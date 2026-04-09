Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»
Илья Малинин заявил, что не чувствовал давления на прошедшем чемпионате мира в Праге.
На ЧМ американский фигурист завоевал золото. В феврале на Олимпиаде он стал восьмым в личном турнире.
«Честно говоря, ощущения были совсем не те, что на Играх в Милане. Для меня чемпионат мира воспринимался больше так: «Это последнее соревнование сезона. Давайте просто откатаемся и закончим». Не было сильного напряжения и давления.
Я подошел к этому турниру с другим настроем – просто пытался получать удовольствие от того, за что я так сильно люблю фигурное катание», – сказал Малинин в интервью People.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: People
13 комментариев
ох лукавит Илья
+++++
Да Илья очевидно ехал на этот чм за золотом, это было видно и по его напряжению с тренировок и по реакции после пп лички.
Особенно когда Юма с трикселя шандарахнулся сразу легко стало.
Болтун
Потому что и титул ЧМ не заменит ОЧ, и к тому же он уже у него есть.
Золото командника, в котором он проиграл кп и сильно косячил в произвольной. Спасибо Чокам, а в первую очередь судьям, отгоившим на полную грязный прокат и моргнувшим ему падение, а также подтопившим японских танцоров в первый день и натянувшим Кам-О’Ши поверх канадцев - в последний. Но, как говорится, Бог не Тимошка 😉
На ОИ тоже напряжения не было - в результате 15й в ПП.
Ну титул ОЧ престижнее
Избаловались они там все без наших. Поснималось много. Для наших ЧМ был бы не проходным уж точно. Ужасная несправедливость.
Да после подготовки к ОИ и самих ОИ там наверное уже и психологическая усталость.
