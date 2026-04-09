Илья Малинин: «Это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Теперь они – моя терапия»

Малинин: появление кошек изменило мою жизнь, они – моя терапия.

Олимпийский чемпион в командном турнире Илья Малинин рассказал, что общение с домашними питомцами помогает ему снимать стресс.

У фигуриста живут две кошки породы рэгдолл – Миу-Миу и Мисти.

«Прошло несколько дней, чтобы по-настоящему все осмыслить теперь, когда сезон подошел к концу. Это был долгий, напряженный сезон с большим количеством взлетов и падений. Горжусь самим фактом, что смог пройти его до конца.

И, честно говоря, мне кажется, что это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Они буквально перевернули мою жизнь. Серьезно, я чувствую, что теперь они – моя терапия.

Когда мне плохо или нужно просто расслабиться и почувствовать себя комфортно, я всегда иду к ним и провожу с ними время. И эти моменты действительно многое меняют», – сказал Малинин в интервью изданию People.

А какой человек Илья Малинин? Не бог, а мальчишка, который просит у мамы кошку

Вот согласна тут с Малининым, кошки снимают стресс, обожаю своего котяру.
Вот согласна тут с Малининым, кошки снимают стресс, обожаю своего котяру.
Поддерживаю комментарий.
Сначала подумала, что Илья подался в альпинизм ))) Но хорошо, что все не так радикально) Котики - лидеры по антистрессу, как котовод со стажем, не могу не одобрить такую терапию)
Сначала подумала, что Илья подался в альпинизм ))) Но хорошо, что все не так радикально) Котики - лидеры по антистрессу, как котовод со стажем, не могу не одобрить такую терапию)
котей сильно люблю.
Да, кошки - известные стрессосниматели, особенно когда мурчат) собачки тоже прикольные, но они мурчать не умеют 😁
Вообще Малинин кошатник, которого ещё поискать надо. Мне постоянно попадаются рилсы, которые он лайкает - там тигры, снежные барсы и прочие «большие» кошки. Тем более он говорил, что всегда мечтал завести кошку, хорошо, что получилось завести двух. Кошки реально делают жизнь лучше, надеюсь исполнение мечты детства поможет Илье пройти следующий ОИ цикл с моральной точки зрения, котики помогут снимать стресс)
Наш человек Илья- кошатник!) Теперь пусть учится у своих пушистых кошачьей пластике!
Котики рулят, это не мы их выбираем, ато они позволяют нам их любить😏
Боже, он ещё и кошек любит. Илья, просто люблю тебя.
Ну наконец-то кошатник! А то ощущение что у фигуристов только собаки в основном. Обожаю кошек, они какие-то просто невероятные существа который у меня вызывают восторг.
Ну наконец-то кошатник! А то ощущение что у фигуристов только собаки в основном. Обожаю кошек, они какие-то просто невероятные существа который у меня вызывают восторг.
Котятки - чудо природы! Обожаю
Сначала мужики говорят, что у них нет депрессии, а потом заводят кошек
Материалы по теме
Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»
8 апреля, 20:57
Малинин выступил в образе Наруто на шоу в Японии
6 апреля, 11:41Видео
Чайковская о недопуске фигуристов: «Не хотят, чтобы все три русских стояли на пьедестале»
6 апреля, 07:19
Рекомендуем
Главные новости
Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
сегодня, 08:57
Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
сегодня, 06:18
«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
вчера, 20:44Фото
Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»
вчера, 19:15
Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
вчера, 17:45
Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»
вчера, 17:29
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Полянский победил, Соловьев – 2-й, Терновский – 3-й, Визер – 1-й у юниоров
вчера, 13:26
Ирина Роднина: «Нашей страной поэтому и недовольны, что Россию хотят перетянуть то в одну, то в другую сторону, а мы остаемся уникальными»
вчера, 11:38
Александр Жулин: «У меня были предложения попробовать себя в политике. Каждый раз я сразу их отметал с одним объяснением: это не для меня»
вчера, 11:33
Алиса Лью снялась в клипе певицы Laufey. Под ее композицию она выступала на Олимпиаде
вчера, 10:54Фото
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
