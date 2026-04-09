Илья Малинин: «Это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Теперь они – моя терапия»

Малинин: появление кошек изменило мою жизнь, они – моя терапия.

Олимпийский чемпион в командном турнире Илья Малинин рассказал, что общение с домашними питомцами помогает ему снимать стресс.

У фигуриста живут две кошки породы рэгдолл – Миу-Миу и Мисти.

«Прошло несколько дней, чтобы по-настоящему все осмыслить теперь, когда сезон подошел к концу. Это был долгий, напряженный сезон с большим количеством взлетов и падений. Горжусь самим фактом, что смог пройти его до конца.

И, честно говоря, мне кажется, что это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Они буквально перевернули мою жизнь. Серьезно, я чувствую, что теперь они – моя терапия.

Когда мне плохо или нужно просто расслабиться и почувствовать себя комфортно, я всегда иду к ним и провожу с ними время. И эти моменты действительно многое меняют», – сказал Малинин в интервью изданию People.

