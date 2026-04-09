Татьяна Тарасова: «В последние годы лучшим тренером в России была Тутберидзе. Теперь есть и Дайнеко»

«Лучший тренер в России прямо сейчас – тот, чьи фигуристы показывают лучшие результаты. В последние годы лучшей была Этери Тутберидзе. Она остается, но теперь есть и Вероника Дайнеко.

Ее Петр Гуменник просто поразил всех в этом сезоне. Он невероятно спрогрессировал, и теперь каждый человек в нашей стране и за ее пределами знает фамилию Гуменник. Нужно еще постараться, чтобы такое повторить.

Я бы сказала, что у нас всегда есть несколько человек, которые могут считаться лучшими. Сейчас это Дайнеко и Тутберидзе. Обе – очень прогрессивные тренеры, которые делают нашу сборную сильной. Здорово, что они обе есть у нашего фигурного катания», – сказала Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Как неохотно ФК бомонд признавал успехи Тутберидзе - и пусть сперва подольше потренирует, и чемпионок она готовит не так, и одноразовые стаканчики (хотя ее спортсменки очень долго и регулярно побеждали и брали медали на всех соревнованиях), и менеджер она просто, и вообще не она, а спортсменки талантливые попались, а уж когда за парное взялась - вообще тушите свет.
И как быстро поставили Дайнеко (при всем моем уважении к тренеру и Пете) с Этери в один ряд.
Так до этого Соколовскую еще быстрее поставили)
Да никто не ставил ее с Этери в один ряд. Понятно же, что речь идет об этом сезоне. Да и она с Петром не первый год работает, уже 9 лет как. А он к ней без четверных даже пришел. Так что не надо умалять ее тренерский профессионализм. Это вообще никак не унижает Этери. Она сама высочайший профессионал и точно не будет ущемляться от того, что другому тренеру перепадет какое-то признание. Тем более ТШТ вообще Пете уже который сезон программы классные ставят.
Всяческие комплименты тренеру Гуменника, но между ней и Тутберидзе пропасть и на дне этой пропасти лежит Плющенко, который когда-то захотел эту пропасть с наскока перепрыгнуть)
Какое острое сравнение, браво)
👍👍👍
При всем моем неоднозначном отношении к Тутберидзе, но где она и где Дайнеко с точки зрения тренерских результатов. Пока что Веронику Анатольевну нельзя поставить в один ряд даже с Соколовской и Рукавицыным, не говоря уже о тренерах, которые брали со своими учениками многочисленные медали ОИ, ЧМ и всех остальных крупных турниров.
Только стоит отметить, что у Соколовской и Рукавицына ученики успели посоревноваться на международке с нормальными рейтингами. Те же Алиев и Самарин. Ну и Кондратюк еще успел титул урвать. А ученик Дайнеко, как и другие молодые ребята, 4 года сидел дома, и только в этом году сразу выехал на ОИ, без рейтинга и опыта международки.
да и Губанова успела чемпионкой Европы стать
Пока сравнивать Дайнеко с Тутберидзе не корректно. У них слишком разный путь в ФК и успехи учеников. Но отметить работу Вероники в подготовке Петра стоит, там и юниоры сейчас перспективные появились. Посмотрим как братья Вороновы в новом сезоне себя проявят в этом ТШ.
Дайнеко хороша тем, что не мешает Петру)
Он человек самодостаточный и творческий, стратегии сам себе разрабатывает
Работает с разными тренерами и хореографами.
И хорошо, что тренер не гнет свою линию, а дает свободу
Но называть ее лучшим тренером рано.
Тот факт, что Петя сам ее успокаивает перед прокатами, а не она его, говорит о том что она еще слабовата как тренер
Просто их союз получился удачным
Не надо обесценивать! Она его уже 10 лет тренирует, вот достигли результата вместе
В этом и дело - за последние 10 лет только Петя смог дойти до первых мест, но ведь у нее были и есть другие спортсмены. Какие у тех спортсменов достижения? Хотя бы на российских стартах🤷🏻‍♀️
А Этери держит +/- планку на протяжении этих же лет. Её чемпионов и призеров не пересчитать.
Удивительно , но золоту/серебру Загитовой и Медведевой , а также Щербаковой /Трусовой было меньше дифирамбов и разных интервью: с семьей , учителями и т.д., чем 6 месту Петра . Никто их не возносил , как героев страны .
Излишние дифирамбы навязчивый пиар заканчиваются всегда одним и тем же!
История ни чему не учит...
Валиева, Тутберидзе...
У вас наверно память короткая, извините, но по-другому это не объяснить. Возносили их и еще как. Сколько шоу было у Малахова и так далее. Везде их пихали и все их обсуждали
Странный выбор Дайнеко, при всё уважении к её и Петра достижениям. Пока у неё только Петя, да и то, неизвестно, что будет в следующем сезоне
Это очень забавное утверждение ТАТ. Если, напр, брать только этот прошедший сезон на внутренних стартах, у Дайнеко только два фигуриста проходят по результатам в сборную: Петя и юниор Александр Чмиль (который запрыгнул в юниорскую сборную с подножки посл. вагона,заняв 6-е место на ПР старшего возраста). Кого ни возьми (Мишин (7 канд), Давыдов (5),Рукавицын, Соколовская, у всех больше двух Дайнеко. Я уж не говорю о Тутберидзе, у которой в сборную разных уровней 14 кандидатов. У Дайнеко пока есть один фигурист - Пётр. ( Считая кандидатов, считала только одиночников. Если и пары сплюсовать, это вообще будет космос).
Интересно, когда-нибудь мы научимся хвалить, не сравнивая..? 🤔
Замечательный вопрос! Без иронии.
ТШТ становится матёрым. Яркая вспышка, серьёзные испытания, постоянная мощная работа. Штаб закаляется, и его работа становится всё более интересной.
Я бы сказала, что штаб расширяется, 30 с лишнем тренеров получают зарплату не за посиделки. С каждым фигуристом работают по несколько тренеров. Вон уже и парников выводят другие тренеры( не тшт ) хрустального. Неделю назад перешли Сарновские и их выводят молодые тренеры.
