Татьяна Тарасова: «В последние годы лучшим тренером в России была Тутберидзе. Теперь есть и Дайнеко»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Этери Тутберидзе и Веронику Дайнеко лучшими тренерами в фигурном катании в РФ.
«Лучший тренер в России прямо сейчас – тот, чьи фигуристы показывают лучшие результаты. В последние годы лучшей была Этери Тутберидзе. Она остается, но теперь есть и Вероника Дайнеко.
Ее Петр Гуменник просто поразил всех в этом сезоне. Он невероятно спрогрессировал, и теперь каждый человек в нашей стране и за ее пределами знает фамилию Гуменник. Нужно еще постараться, чтобы такое повторить.
Я бы сказала, что у нас всегда есть несколько человек, которые могут считаться лучшими. Сейчас это Дайнеко и Тутберидзе. Обе – очень прогрессивные тренеры, которые делают нашу сборную сильной. Здорово, что они обе есть у нашего фигурного катания», – сказала Тарасова.
И как быстро поставили Дайнеко (при всем моем уважении к тренеру и Пете) с Этери в один ряд.
Он человек самодостаточный и творческий, стратегии сам себе разрабатывает
Работает с разными тренерами и хореографами.
И хорошо, что тренер не гнет свою линию, а дает свободу
Но называть ее лучшим тренером рано.
Тот факт, что Петя сам ее успокаивает перед прокатами, а не она его, говорит о том что она еще слабовата как тренер
Просто их союз получился удачным
А Этери держит +/- планку на протяжении этих же лет. Её чемпионов и призеров не пересчитать.
История ни чему не учит...
Валиева, Тутберидзе...