Татьяна Тарасова: «В последние годы лучшим тренером в России была Тутберидзе. Теперь есть и Дайнеко»

Тарасова: лучшие тренеры в фигурном катании в России – Дайнеко и Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Этери Тутберидзе и Веронику Дайнеко лучшими тренерами в фигурном катании в РФ.

«Лучший тренер в России прямо сейчас – тот, чьи фигуристы показывают лучшие результаты. В последние годы лучшей была Этери Тутберидзе. Она остается, но теперь есть и Вероника Дайнеко.

Ее Петр Гуменник просто поразил всех в этом сезоне. Он невероятно спрогрессировал, и теперь каждый человек в нашей стране и за ее пределами знает фамилию Гуменник. Нужно еще постараться, чтобы такое повторить.

Я бы сказала, что у нас всегда есть несколько человек, которые могут считаться лучшими. Сейчас это Дайнеко и Тутберидзе. Обе – очень прогрессивные тренеры, которые делают нашу сборную сильной. Здорово, что они обе есть у нашего фигурного катания», – сказала Тарасова.

