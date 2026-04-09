Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта

Петросян не продали украшения в Италии из-за российского паспорта.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии ее отказались обслуживать из-за российского паспорта.

Петросян в феврале участвовала в Олимпиаде-2026 в Милане, где заняла 6-е место.

«У меня остался небольшой осадок после посещения Dior в аэропорту. Я хотела себе купить сережки и колечко. И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: «Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать».

И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя. А у нас есть товарищ из Грузии, с которым мы летели с Олимпиады . Думаю: cейчас его приведу, купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Ему говорят: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать».

Не каждый бренд так делает. Сказали, что именно Dior и Louis Vuitton», – сказала фигуристка в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag ».