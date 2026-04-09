Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии ее отказались обслуживать из-за российского паспорта.
Петросян в феврале участвовала в Олимпиаде-2026 в Милане, где заняла 6-е место.
«У меня остался небольшой осадок после посещения Dior в аэропорту. Я хотела себе купить сережки и колечко. И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: «Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать».
И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя. А у нас есть товарищ из Грузии, с которым мы летели с Олимпиады. Думаю: cейчас его приведу, купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Ему говорят: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать».
Не каждый бренд так делает. Сказали, что именно Dior и Louis Vuitton», – сказала фигуристка в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag».
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца."
Маяковский, бессмертная классика
Если у вас билеты в РФ (даже со стыковкой в Стамбуле и т п), то не стоит ходить за таможенными печатями для получения такс фри, а также затариваться в дютике товарами дороже 300 евро. На это есть прямой запрет в одном из пакетов санкций.
Никаких ограничений на покупку ни в одном магазине в Евросоюзе нет. Более того, при покупке паспорт вообще обычно не спрашивают, даже в Гуччи, Армани, Боссе и т п.
И да, большинство спортсменов любят шоппинг в соревновательных поездках, об этом многие говорили, если есть свободное время от тренировок и выступлений, то почему бы не порадовать себя? Они такие же люди, им также хочется хорошо одеваться и выглядеть, если человек заработал на дорогие вещи - может их покупать, тем более спортсмены на это зарабатывают рекламными контрактами и призовыми, а не воровством и мошенничеством, чтобы их обвинять в чем-то