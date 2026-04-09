Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии ее отказались обслуживать из-за российского паспорта.

Петросян в феврале участвовала в Олимпиаде-2026 в Милане, где заняла 6-е место.

«У меня остался небольшой осадок после посещения Dior в аэропорту. Я хотела себе купить сережки и колечко. И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: «Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать».

И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя. А у нас есть товарищ из Грузии, с которым мы летели с Олимпиады. Думаю: cейчас его приведу, купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Ему говорят: «Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать».

Не каждый бренд так делает. Сказали, что именно Dior и Louis Vuitton», – сказала фигуристка в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Вообще дело не в паспорте, а в полете до Москвы. Аделия просила Нику Егадзе купить эти серьги, ему тоже их не продали с паспортом Грузии. Если любой гражданин летит в Россию, то именно в аэропорту ему не должны продавать товар стоимостью выше 300 евро. В аэропорту обязательно проверяют паспорт и посадочный, ибо дюти фри это зона, которая не облагается налогами. В обычных магазинах, находящихся вне аэропорта, можно купить все, проверено на личном опыте
Нельзя вывозить из ЕС в РФ предметы роскоши, электронику, одежду, на сумму больше 300 евро. Санкции ... Если в обычном магазине купили, тоже могут на таможне дёрнуть. Но если такс фри не оформлять и без коробок везти, никто внимания не обращает. Ну а в дьюти фри очевидно, куда везёшь, по билету.
Спасибо вам за адекватное объяснение, а то тут уже народ понабежал с набросами
Маяковский, бессмертная классика
"К одним паспортам — улыбка у рта. К другим — отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двухспальным английским левою. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца." Маяковский, бессмертная классика
Комментарий скрыт
ода ЗАГРАН паспорту от глашатая революции
Это не решение Dior и Louis Vuitton, а санкции ЕС. Шанель или Гермес делают то же самое.
В аэропорту ситуация была, скорее всего, из-за суммы покупки, превышающей 300 евро, разрешённых для россиян. Однако, если бы Петросян пошла в обычный бутик Диор или LV в Милане, то никаких проблем с покупкой не было бы, там паспорт уже не спрашивают и ограничений по сумме нет. Она же рассказывала, что ходила шопиться и какие-то дорогие штанишки купила - вот тогда же можно было и в Dior, и в Луи, и в YSL, и куда угодно заглянуть и купить то, что нравится без всяких унижений.
Комментарий скрыт
Пятерочка выручает!
Комментарий скрыт
А лада калина сближает
Полный бред. Я думал после эпизода с женой Семака в Мюнхене уже все всё разобрали по полкам.
Если у вас билеты в РФ (даже со стыковкой в Стамбуле и т п), то не стоит ходить за таможенными печатями для получения такс фри, а также затариваться в дютике товарами дороже 300 евро. На это есть прямой запрет в одном из пакетов санкций.
Никаких ограничений на покупку ни в одном магазине в Евросоюзе нет. Более того, при покупке паспорт вообще обычно не спрашивают, даже в Гуччи, Армани, Боссе и т п.
Армани и Босс продается в Москве повсеместно, есть и специализированные магазины, и сеть lgs, и я бы не сказала, что там прям заоблачные цены, до лв далеко
Комментарий скрыт
Но ведь сейчас они и с гражданами США так делают, после ударов по Ирану! Хотя…
Комментарий скрыт
Слишком толсто, товарищ провокатор
Попросила бы своих тренеров, они все в Виттоне, все выходы знают)
Я не понимаю негатива к тому, что Аделия решила купить себе вещи в Европе. Она нейтральный атлет, соответственно в политические вопросы не лезла и публично ничего не поддерживала. На внутренних соревнованиях она получала призовые, а серьги диор это не ювелирное украшение, а бижутерия, которая стоит не таких огромных денег, как образные картье и ван клиф. Причем в самих бутиках в Милане ей все продавали, как она сама сказала, просто в аэропорту обязательно проверяют документы и билеты, ибо это особенность зоны без налогового обложения. Ей 18 лет, она не знала всех этих тонкостей, и уж тем более она ни у кого не украла те деньги, которые потратила на свои покупки
И да, большинство спортсменов любят шоппинг в соревновательных поездках, об этом многие говорили, если есть свободное время от тренировок и выступлений, то почему бы не порадовать себя? Они такие же люди, им также хочется хорошо одеваться и выглядеть, если человек заработал на дорогие вещи - может их покупать, тем более спортсмены на это зарабатывают рекламными контрактами и призовыми, а не воровством и мошенничеством, чтобы их обвинять в чем-то
А российский паспорт зеленого цвета? Или оранжевого? Он и есть бордовый, она фигурально высказалась просто. Ну и тут уже каждый видит, что хочет. Я в этом рассказе увидела недоумение и растерянность, а не недовольство, ибо в самом Милане покупки шли нормально, а в аэропорту произошла такая ситуация
Вот уж трагедия 2026 года
Пользователи спортс выражают глубокую обеспокоенность.
