Фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России.

Об этом говорится в приказе Министерства спорта РФ от 30 марта 2026 года.

Двоеглазова – серебряный призер чемпионата России-2026, победительница финала Гран-при России, многократный призер взрослых и юниорских соревнований.