  • Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»
Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»

Продюсер Яна Рудковская заявила, что 14-летняя Елена Костылева является самой популярной юниоркой в мире.

— Можно ли сравнить Лену Костылеву по таланту с Ильей Малининым?

— Лена — абсолютно уникальная девочка. Мы работаем с ней два сезона, и за это время я поняла, что никогда раньше не видела настолько трудолюбивой фигуристки. Наша Академия существует уже 9 лет, но более работоспособного ребенка у нас не было.

Лена всегда хочет выдавать максимум, у нее фантастический характер. Она максималистка и перфекционистка, и это очень близко и мне, и Евгению Плющенко. Мы очень ценим ее талант, характер, работоспособность и преданность своему тренеру и нашей школе.

Конечно, Костылеву можно сравнить с Ильей Малининым. Он уникум, но и Лена уже устанавливает мировые рекорды: шесть ультра-си в двух программах на двух первенствах России среди юниоров подряд. Жаль, что она пока не может показать это на международной арене. Уверена, что она произведет там фурор.

Более того, я общалась недавно с Ильей, и он говорил, что следит за ее успехами. На сегодняшний день Лена — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают абсолютно все любители этого вида спорта. Знают и восхищаются, потому что она этого достойна. Можно пожелать ей только здоровья. Если оно будет, у нее все обязательно сложится, — сказала Рудковская.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Не знаю как насчет Костылевой, но мама Костылевой точно самая известная мама фигуристки в мире!
Ответ Ебздрогыч
Самая известная все же мама Дианы
Ответ NoN
Комментарий скрыт
Лена даже в России популярна больше благодаря скандалам мамы, чем благодаря достижениям в спорте (хотя как спортсменка она очень даже успешна). Так что маловероятно, что за рубежом все знают о ее существовании.
Ответ Kareglazaya
Да и то мама популярнее )))
То есть Саша Трусова не была самой трудолюбивой, так и запишем
Ответ Софа не Жаклин
Ленивой как обычно)
Одна Леночка пахарь, ради айфона пашет))
Ответ Софа не Жаклин
Ну вы сравнили. Леночка каждую неделю С НУЛЯ четверные восстанавливает. Какая то Саша, прыгающая 5 квадров в 17 лет ей и в подметки не годится. Леночка то в 14 скачет это не хухры-мухры
Господи, да сдалась она за границей кому-то… Прямо-таки «следят». За чем следить-то? За тренировочными прокатами с подтягиванием перчаток перед прыжками?
Ответ Raphanus
Судя по недавним фоткам с Закаряном, ставлю на то, что Рудковская скоро анонсирует какое-то международное шоу, куда Костылеву сосватали. Отсюда и прогрев.
в чем популярна ? в череде скандалов вокруг нее чтоль
Ответ zorky18
Во во
Ее мать популярней, чем она сама.
Милинин 3 ЧМ, Костылева - пока никто, есть очень большая вероятность, что она даже до Трусовой не дотянется в плане результатов.
Ответ Виктор Воробьев
Справедливости ради, в части международки это не от нее зависит. А с первенством она все же пока успешно справляется. Но мама такая звезда, что ничем не переплюнуть.
Ответ Виктор Воробьев
Где-то читала, что по количеству 4-х уже перепрыгала. А что касается результатов, многие не имеют возможности получить те титулы, которые могли бы. ЮЧМ могла бы и выиграть. И возрастной ценз подняли. Поэтому сравнивать новое поколение с прошлым некорректно.
Уникальная прыгающая юниорка? Ну да, не видели мы раньше таких. Прям первая в мире
Короч, Закарян теперь агент Костылевых и маховик завертелся... 🙈
Поэтому мамО молчит уже месяц, довольная, наконец-то
Ответ Тотли Тауэрс
ой... а что там у Закаряна с семейным положением?
А то и оглянуться не успеет, как его к ЛенОчку определят в папы, под номером (N+1).
Ответ Тотли Тауэрс
Если так, то круто конечно. Несовершеннолетнего спортсмена и отпустить проще, в случае чего. Например, мама сменит гражданство.
Малинин в нашей фигурнокатательной среде выступает , как свадебный генерал . Каждый норовит к нему хоть бочком хоть тушкой пристроиться , сделать фото , а потом ссылаться на его слова или мнение .
Пиар Лены уже становится неприличным и навязчивым. Нельзя так портить талантливую юниорку. У неё итак уже корона выросла и эти её постоянные кружочки с кривляньями до добра не доведут. Всё должно быть в меру. Впереди у девушки ещё пубертат, да и на МС пока дорога не открыта.
Ответ Люблю Кактусы
С короной будет больно падать..
Ответ Люблю Кактусы
Рудковские уже не одну фигуристку упиарили, да не просто, а с концами. И не слыхать, и не видать
