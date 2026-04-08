Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»

Рудковская: Костылева — самая популярная юниорка в мире.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что 14-летняя Елена Костылева является самой популярной юниоркой в мире.

— Можно ли сравнить Лену Костылеву по таланту с Ильей Малининым?

— Лена — абсолютно уникальная девочка. Мы работаем с ней два сезона, и за это время я поняла, что никогда раньше не видела настолько трудолюбивой фигуристки. Наша Академия существует уже 9 лет, но более работоспособного ребенка у нас не было.

Лена всегда хочет выдавать максимум, у нее фантастический характер. Она максималистка и перфекционистка, и это очень близко и мне, и Евгению Плющенко. Мы очень ценим ее талант, характер, работоспособность и преданность своему тренеру и нашей школе.

Конечно, Костылеву можно сравнить с Ильей Малининым. Он уникум, но и Лена уже устанавливает мировые рекорды: шесть ультра-си в двух программах на двух первенствах России среди юниоров подряд. Жаль, что она пока не может показать это на международной арене. Уверена, что она произведет там фурор.

Более того, я общалась недавно с Ильей, и он говорил, что следит за ее успехами. На сегодняшний день Лена — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают абсолютно все любители этого вида спорта. Знают и восхищаются, потому что она этого достойна. Можно пожелать ей только здоровья. Если оно будет, у нее все обязательно сложится, — сказала Рудковская.