  Загитова о своей программе на «Русском вызове»: «По реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях»
107

Загитова о своей программе на «Русском вызове»: «По реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях»

Загитова: у меня получился потрясающий номер в национальных традициях.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как создавался ее номер для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«К постановщику программы Илье Авербуху я пришла уже с готовой идеей, и других вариантов мы не рассматривали. Я решила, что 2026 год в России официально объявлен Годом единства народов, и почему бы не сделать номер, в котором можно показать культурное разнообразие традиций татарского народа, отдать дань уважения своим корням, показать такую программу зрителям, чтобы зарядить публику, зарядить себя.

В работе мне помогала большая команда Ильи Авербуха. Для этого номера специально была написана и аранжирована музыка композитором Айдаром Гайнуллиным. Это переосмыленная автором народная песня «Татарская колыбельная» в очень интересной аранжировке. Мы тщательно работали над этой композицией, выверяли каждую ноту, каждый такт, чтобы всё органично сочеталось в номере. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и особенное не только в постановке, хореографии, но и музыкальном сопровождении.

Костюм сделали также в татарском национальном стиле и колорите – в зеленых и белых тонах, с золотым шитьем. Красиво! Все было сделано с душой и от души.

Стержневым атрибутом номера стали качели, которые и колыбельная для маленькой девочки, и качели, на которых раскачивается счастливая девушка, и снова колыбельная, где молодая мама укладывает ребенка. У меня есть движение, когда я качаю на руках свернутый платок, словно ребеночка. А момент, когда беру в руки цветок – это как первая любовь, счастье, радость…

Задумка с качелями у нас была изначально. Но на практике мы стали репетировать с качелями только в «Юбилейном». Поначалу были сложности, и даже думали отказаться, потому что было сложно встать, сложно сидеть, даже лежать. Качели находились в постоянном движении, и мне надо было контролировать все свои движения, вставать в нужное место, чтобы не возникало перевеса. Но трудности нас только закаляют! Куда без них! Хорошо, что мы все сделали так, как планировали.

В этом номере я хотела пойти от себя, сделать искреннюю, трогательную и понятную людям программу. Думаю, этот номер я буду показывать и в своем шоу, и на других выступлениях, потому что по реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях, который понравился зрителям», – сказала Загитова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
107 комментариев
Понравилась зрителям? А почему тогда они тебя на 21 место опустили?)) Видать, от восторга
Понравилась зрителям? А почему тогда они тебя на 21 место опустили?)) Видать, от восторга
Возможно она судила по отзывам в своем инстограмчиге😁
Понравилась зрителям? А почему тогда они тебя на 21 место опустили?)) Видать, от восторга
Одни хейтеры в зале собрались, которые завидуют Алине. Наверное, она это как-то так себе объясняет. Если вообще думала об этом.
Музыка хорошая, идея тоже, но в исполнении Загитовой это была джига-дрыга какая-то. Кстати, к нынешней Клеопатре это тоже относится.
Увы, Алина совсем ничего не может больше выдать на льду
Музыка хорошая, идея тоже, но в исполнении Загитовой это была джига-дрыга какая-то. Кстати, к нынешней Клеопатре это тоже относится. Увы, Алина совсем ничего не может больше выдать на льду
Красивые линии Алины исчезли, сейчас она напоминает кузнечика. Неужели сама не видит записи выступлений? Тяжело смотреть на подобие Алины.
Она точно в курсе про реакцию зрителей ?
"Я решила, что 2026 год в России официально объявлен Годом единства народов"
ого, она уже такие вопросы решает
"Я решила, что 2026 год в России официально объявлен Годом единства народов" ого, она уже такие вопросы решает
*моментики
Сколько апломба. Я...я, а остальные только помогали.
Сколько апломба. Я...я, а остальные только помогали.
Так в оригинале были и ’’я создала номер’’, и ’’написанная с нуля музыка’’ без имени автора и прочее сама-сама-сама....
Сколько апломба. Я...я, а остальные только помогали.
А когда у Алины по-другому было?

Она и "Хранителей времени" ставила сама, так, мелькали какие-то люди иногда, но в основном всё она. А тут и просто какой-то номер.
От души душевно в душу. Алина как в том анекдоте про Изяслава: когда надо - Слава, а когда надо - Изя
А идейку-то Авер сам у себя схалтурил. В этом сезоне ЛП у Акатьевой с партнёром был похожий номер с национальной темой. С тем же пританцовыванием, с тем же подношением чак-чака судьям в конце) Хорошо, что в жюри РВ сидел Абдразаков, который спас Алину своим спецпризом.
А идейку-то Авер сам у себя схалтурил. В этом сезоне ЛП у Акатьевой с партнёром был похожий номер с национальной темой. С тем же пританцовыванием, с тем же подношением чак-чака судьям в конце) Хорошо, что в жюри РВ сидел Абдразаков, который спас Алину своим спецпризом.
Его и посадили в жюри для этого)
А идейку-то Авер сам у себя схалтурил. В этом сезоне ЛП у Акатьевой с партнёром был похожий номер с национальной темой. С тем же пританцовыванием, с тем же подношением чак-чака судьям в конце) Хорошо, что в жюри РВ сидел Абдразаков, который спас Алину своим спецпризом.
ну, так Алина там танцем и вдохновилась, даже движения пробовала делать на льду. Зачем было велосипед изобретать? Хочешь татарский танец - получи.
Это точно Загитова писала? Она знает фразы вроде "стержневым атрибутом номера"? Раньше и более простые с трудом составляла))
Это точно Загитова писала? Она знает фразы вроде "стержневым атрибутом номера"? Раньше и более простые с трудом составляла))
Полагаю, что не она. "Стержневым атрибут номера" думаю она даже прочесть без запинки не сможет с первого раза, про понимание смысла этого словосочетания речь вообще не идет.
Это точно Загитова писала? Она знает фразы вроде "стержневым атрибутом номера"? Раньше и более простые с трудом составляла))
Гусары, молчать)) 😁
Не знаю, о какой реакции зрителей говорит Алина, про оценки от них тут уже написали, но и хлопки после номера были какими-то совсем жидкими, как будто выступала рядовая участница из первого отделения, а не ОЧ, закрывающая турнир.
Не знаю, о какой реакции зрителей говорит Алина, про оценки от них тут уже написали, но и хлопки после номера были какими-то совсем жидкими, как будто выступала рядовая участница из первого отделения, а не ОЧ, закрывающая турнир.
Не оскорбляйте участников первого отделения, они в разы лучше были
Не оскорбляйте участников первого отделения, они в разы лучше были
Справедливости ради, не все, сам номер у Загитовой был вполне сносным, и в первом, и во втором отделении были постановки куда хуже. Другое дело, если оценивать ее форму и текущие возможности на льду, тут да, Алина, пожалуй, проигрывала всем. Скажем, та же Самодурова просто на две головы сейчас лучше выглядит, но ее программа была абсолютно никакущей.
который понравился зрителям
___________
Совершенно точно!
______________
Оценки зрителей -
21. Алина Загитова
который понравился зрителям ___________ Совершенно точно! ______________ Оценки зрителей - 21. Алина Загитова
Ну дурдому понравился, значит и всем:)
