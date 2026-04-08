Загитова о своей программе на «Русском вызове»: «По реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях»

Загитова: у меня получился потрясающий номер в национальных традициях.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как создавался ее номер для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«К постановщику программы Илье Авербуху я пришла уже с готовой идеей, и других вариантов мы не рассматривали. Я решила, что 2026 год в России официально объявлен Годом единства народов, и почему бы не сделать номер, в котором можно показать культурное разнообразие традиций татарского народа, отдать дань уважения своим корням, показать такую программу зрителям, чтобы зарядить публику, зарядить себя.

В работе мне помогала большая команда Ильи Авербуха. Для этого номера специально была написана и аранжирована музыка композитором Айдаром Гайнуллиным. Это переосмыленная автором народная песня «Татарская колыбельная» в очень интересной аранжировке. Мы тщательно работали над этой композицией, выверяли каждую ноту, каждый такт, чтобы всё органично сочеталось в номере. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и особенное не только в постановке, хореографии, но и музыкальном сопровождении.

Костюм сделали также в татарском национальном стиле и колорите – в зеленых и белых тонах, с золотым шитьем. Красиво! Все было сделано с душой и от души.

Стержневым атрибутом номера стали качели, которые и колыбельная для маленькой девочки, и качели, на которых раскачивается счастливая девушка, и снова колыбельная, где молодая мама укладывает ребенка. У меня есть движение, когда я качаю на руках свернутый платок, словно ребеночка. А момент, когда беру в руки цветок – это как первая любовь, счастье, радость…

Задумка с качелями у нас была изначально. Но на практике мы стали репетировать с качелями только в «Юбилейном». Поначалу были сложности, и даже думали отказаться, потому что было сложно встать, сложно сидеть, даже лежать. Качели находились в постоянном движении, и мне надо было контролировать все свои движения, вставать в нужное место, чтобы не возникало перевеса. Но трудности нас только закаляют! Куда без них! Хорошо, что мы все сделали так, как планировали.

В этом номере я хотела пойти от себя, сделать искреннюю, трогательную и понятную людям программу. Думаю, этот номер я буду показывать и в своем шоу, и на других выступлениях, потому что по реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях, который понравился зрителям», – сказала Загитова .