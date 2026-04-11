  • Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Полянский победил, Соловьев – 2-й, Терновский – 3-й, Визер – 1-й у юниоров
Фигурист Михаил Полянский победил на турнире на призы ФФКК СПб.

Михаил Полянский одержал победу на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Среди юниоров победил Кирилл Визер.

Турнир на призы ФФКК СПб

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Полянский – 246,55

2. Семен Соловьев – 245,31

3. Михаил Терновский – 243,37

4. Илья Неретин – 235,27

5. Арсений Димитриев – 234,74

6. Вячеслав Проценко – 225,74

7. Иван Конихин – 220,26

8. Платон Каблуков – 182,56

Произвольная программа

1. Семен Соловьев – 168,99

2. Михаил Терновский – 166,25

3. Михаил Полянский – 157,31

4. Илья Неретин – 156,81

5. Арсений Димитриев – 152,58

6. Вячеслав Проценко – 147,29

7. Иван Конихин – 146,58

8. Платон Каблуков – 121,71

Короткая программа

1. Михаил Полянский – 89,24

2. Арсений Димитриев – 82,16

3. Илья Неретин – 78,46

4. Вячеслав Проценко – 78,45

5. Михаил Терновский – 77,12

6. Семен Соловьев – 76,32

7. Иван Конихин – 73,68

8. Платон Каблуков – 60,85

Юниоры

Итоговое положение

1. Кирилл Визер – 230,85

2. Максим Бадави – 225,72

3. Алексей Пычин – 216,38

4. Валентин Сидоренко – 215,10

5. Константин Волков – 207,07

6. Роман Хамзин – 204,49

7. Иван Макиев – 198,53

8. Михаил Клепацкий – 196,93

9. Павел Савченко – 194,32

10. Арсений Степанов – 192,36

Полные результаты – здесь.

Произвольная программа

1. Кирилл Визер – 154,49

2. Валентин Сидоренко – 147,70

3. Максим Бадави – 146,80

4. Роман Хамзин – 143,42

5. Алексей Пычин – 141,48

6. Константин Волков – 136,81

7. Михаил Клепацкий – 132,99

8. Макар Бондарев – 131,03

9. Иван Макиев – 128,51

10. Арсений Степанов – 126,78

Короткая программа

1. Максим Бадави – 78,92

2. Кирилл Визер – 76,36

3. Алексей Пычин – 74,90

4. Павел Савченко – 72,34

5. Константин Волков – 70,26

6. Иван Макиев – 70,02

7. Валентин Сидоренко – 67,40

8. Арсений Степанов – 65,58

9. Михаил Клепацкий – 63,94

10. Иван Теленков – 63,62

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
сборная России
Не дожал Арсений, эх! Триксель и у него не пошёл. Но как же мне нравится то, что с ним сделали в ТШТ! Он оказывается очень прилично катит. И потенциал большой, если всё будет ок со здоровьем.
Ну, што-што, а в квадлутц Полянский умеет, а вот далее...
Полянского и надо судить как очень хорошего европейского катальщика уровня Адама, Кевина, Лукаса, Саши Селевко. По мастерству владения коньком он с ними рядом. Дорогие каскады с лутцами, включая лутц-риттовый, дорогая комбинация с флипом у Полянского в бонусе. Лутц, видимо, его любимый прыжок: и в короткой, и в произвольной прыгал лутцы и в четыре, и в три оборота.
Ответ Mariaku
👍
Ответ Mariaku
хоть бы отобрался на чемпионат России в следующем сезоне. Красивый парень и прыжки есть и программа
С квадами Миша Терновский дружит и о старшими в том числе, но не всегда стабильно их исполняет. Сегодня вполне удачно откатал ПП.
А у мужчин неплохой состав подобрался. Удачи Арсению и Семёну!
Всё равно Арсений Димитриев - один из лучших по скольжению, впечатляюще катит, много может проехать с одного толчка, рёбрами владеет. Его триксель с кораблика заслуживает высоких надбавок. У снявшегося Ильи Строганова, надеюсь, всё в порядке. Теперь ждём, что Полянский подарит нам красоту с двумя бедуинскими подряд. Неретин дебютирует по мастерам - поздравляю тех, кто этого ждал. Семён Соловьёв тоже на своём уровне качественный фигурист, с некоторыми сложными заходами, хорошими выездами.
Ответ Mariaku
А мне Димитриев очень понравился на Русакова, а сегодня впечатления не произвёл. Как-то всё было несколько небрежно. И потом, чтобы бороться с топами, ему надо осваивать какие-то старшие квады.
Арсений хорошо откатал. Ждём полноценный следующий сезон.
Ничего себе Миша Терновский. несколько дней назад только выступал на кубке содружества,а уже и здесь выступать будет.. Удачи
Как же тяжело высоким парням...
В ПП Семён успешней выступил, чем в КП. Сделал 3А и 4Т в каскаде и сольно. Хороший такой рабочий прокат.
