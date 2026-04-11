Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Полянский победил, Соловьев – 2-й, Терновский – 3-й, Визер – 1-й у юниоров
Михаил Полянский одержал победу на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.
Среди юниоров победил Кирилл Визер.
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Полянский – 246,55
2. Семен Соловьев – 245,31
3. Михаил Терновский – 243,37
4. Илья Неретин – 235,27
5. Арсений Димитриев – 234,74
6. Вячеслав Проценко – 225,74
7. Иван Конихин – 220,26
8. Платон Каблуков – 182,56
Произвольная программа
1. Семен Соловьев – 168,99
2. Михаил Терновский – 166,25
3. Михаил Полянский – 157,31
4. Илья Неретин – 156,81
5. Арсений Димитриев – 152,58
6. Вячеслав Проценко – 147,29
7. Иван Конихин – 146,58
8. Платон Каблуков – 121,71
Короткая программа
1. Михаил Полянский – 89,24
2. Арсений Димитриев – 82,16
3. Илья Неретин – 78,46
4. Вячеслав Проценко – 78,45
5. Михаил Терновский – 77,12
6. Семен Соловьев – 76,32
7. Иван Конихин – 73,68
8. Платон Каблуков – 60,85
Юниоры
Итоговое положение
1. Кирилл Визер – 230,85
2. Максим Бадави – 225,72
3. Алексей Пычин – 216,38
4. Валентин Сидоренко – 215,10
5. Константин Волков – 207,07
6. Роман Хамзин – 204,49
7. Иван Макиев – 198,53
8. Михаил Клепацкий – 196,93
9. Павел Савченко – 194,32
10. Арсений Степанов – 192,36
Произвольная программа
1. Кирилл Визер – 154,49
2. Валентин Сидоренко – 147,70
3. Максим Бадави – 146,80
4. Роман Хамзин – 143,42
5. Алексей Пычин – 141,48
6. Константин Волков – 136,81
7. Михаил Клепацкий – 132,99
8. Макар Бондарев – 131,03
9. Иван Макиев – 128,51
10. Арсений Степанов – 126,78
Короткая программа
1. Максим Бадави – 78,92
2. Кирилл Визер – 76,36
3. Алексей Пычин – 74,90
4. Павел Савченко – 72,34
5. Константин Волков – 70,26
6. Иван Макиев – 70,02
7. Валентин Сидоренко – 67,40
8. Арсений Степанов – 65,58
9. Михаил Клепацкий – 63,94
10. Иван Теленков – 63,62