Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Кудлай победила, Мазур – 2-я, Парамонова – 3-я, Гудаева – 1-я у юниорок
Арина Кудлай одержала победу на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.
Кира Гудаева победила среди юниорок.
Турнир на призы ФФКК СПб
Женщины
Итоговое положение
1. Арина Кудлай — 201,11
2. Мария Мазур — 182,66
3. Мария Парамонова — 170,44
4. Виктория Нестерова — 170,17
5. Полина Цурикова — 165,95
6. Мария Пулина — 163,03
7. Надежда Ничик — 151,06
8. Диана Евлахина — 150,20
9. Арина Кшецкая — 148,81
10. Алина Телегина — 146,96
11. Алина Сарсекенова — 140,03
Произвольная программа
1. Арина Кудлай — 134,68
2. Мария Мазур — 126,86
3. Мария Парамонова — 118,23
4. Полина Цурикова — 111,04
5. Виктория Нестерова — 110,79
6. Мария Пулина — 107,69
7. Алина Телегина — 100,83
8. Надежда Ничик — 99,89
9. Арина Кшецкая — 96,94
10. Алина Сарсекенова — 91,61
11. Диана Евлахина — 88,07
Короткая программа
1. Арина Кудлай – 66,43
2. Диана Евлахина – 62,13
3. Виктория Нестерова – 59,38
4. Мария Мазур – 55,80
5. Мария Пулина – 55,34
6. Полина Цурикова – 54,91
7. Мария Парамонова – 52,21
8. Арина Кшецкая – 51,87
9. Надежда Ничик – 51,17
10. Алина Сарсекенова – 48,42
11. Алина Телегина – 46,13
Юниорки
Итоговое положение
1. Кира Гудаева – 207,11
2. Полина Бершадская – 194,36
3. Варвара Лисс – 194,10
4. София Шепелева – 191,80
5. Кира Кузьмина – 189,29
6. Маргарита Ручина – 183,81
7. Алена Болдырева – 182,66
8. Варвара Кондратьева – 181,40
9. Юлия Кулешова – 176,35
10. Карина Соболева – 175,93
Произвольная программа
1. Кира Гудаева – 138,42
2. Полина Бершадская – 129,59
3. Варвара Лисс – 127,74
4. София Шепелева – 126,67
5. Кира Кузьмина – 125,46
6. Алена Болдырева – 124,72
7. Маргарита Ручина – 118,33
8. Варвара Кондратьева – 117,21
9. Юлия Кулешова – 116,25
10. Злата Мурашова – 115,24
Короткая программа
1. Кира Гудаева – 68,69
2. Варвара Лисс – 66,36
3. Маргарита Ручина – 65,48
4. София Шепелева – 65,13
5. Полина Бершадская – 64,77
6. Варвара Кондратьева – 64,19
7. Кира Кузьмина – 63,83
8. Карина Соболева – 63,33
9. Юлия Кулешова – 60,10
10. Виктория Щурова – 60,07
Она пошла на два квада, и один 4Т в каскаде сделала чисто. По технике у неё второй результат после Гудаевой. При этом технику ей порезали довольно сильно, поставив недокруты на отдельных прыжках и ребро на лутце. Ну и компоненты значительно ниже чем у питерских девочек.
Большой вопрос, как бы оценили прокат Болдыревой, будь она местной.