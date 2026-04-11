  • Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Кудлай победила, Мазур – 2-я, Парамонова – 3-я, Гудаева – 1-я у юниорок
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Кудлай победила, Мазур – 2-я, Парамонова – 3-я, Гудаева – 1-я у юниорок

Фигуристка Арина Кудлай победила на турнире на призы ФФКК СПб.

Кира Гудаева победила среди юниорок.

Турнир на призы ФФКК СПб

Женщины

Итоговое положение

1. Арина Кудлай — 201,11

2. Мария Мазур — 182,66

3. Мария Парамонова — 170,44

4. Виктория Нестерова — 170,17

5. Полина Цурикова — 165,95

6. Мария Пулина — 163,03

7. Надежда Ничик — 151,06

8. Диана Евлахина — 150,20

9. Арина Кшецкая — 148,81

10. Алина Телегина — 146,96

11. Алина Сарсекенова — 140,03

Произвольная программа

1. Арина Кудлай — 134,68

2. Мария Мазур — 126,86

3. Мария Парамонова — 118,23

4. Полина Цурикова — 111,04

5. Виктория Нестерова — 110,79

6. Мария Пулина — 107,69

7. Алина Телегина — 100,83

8. Надежда Ничик — 99,89

9. Арина Кшецкая — 96,94

10. Алина Сарсекенова — 91,61

11. Диана Евлахина — 88,07

Короткая программа

1. Арина Кудлай – 66,43

2. Диана Евлахина – 62,13

3. Виктория Нестерова – 59,38

4. Мария Мазур – 55,80

5. Мария Пулина – 55,34

6. Полина Цурикова – 54,91

7. Мария Парамонова – 52,21

8. Арина Кшецкая – 51,87

9. Надежда Ничик – 51,17

10. Алина Сарсекенова – 48,42

11. Алина Телегина – 46,13

Юниорки

Итоговое положение

1. Кира Гудаева – 207,11

2. Полина Бершадская – 194,36

3. Варвара Лисс – 194,10

4. София Шепелева – 191,80

5. Кира Кузьмина – 189,29

6. Маргарита Ручина – 183,81

7. Алена Болдырева – 182,66

8. Варвара Кондратьева – 181,40

9. Юлия Кулешова – 176,35

10. Карина Соболева – 175,93

Произвольная программа

1. Кира Гудаева – 138,42

2. Полина Бершадская – 129,59

3. Варвара Лисс – 127,74

4. София Шепелева – 126,67

5. Кира Кузьмина – 125,46

6. Алена Болдырева – 124,72

7. Маргарита Ручина – 118,33

8. Варвара Кондратьева – 117,21

9. Юлия Кулешова – 116,25

10. Злата Мурашова – 115,24

Короткая программа

1. Кира Гудаева – 68,69

2. Варвара Лисс – 66,36

3. Маргарита Ручина – 65,48

4. София Шепелева – 65,13

5. Полина Бершадская – 64,77

6. Варвара Кондратьева – 64,19

7. Кира Кузьмина – 63,83

8. Карина Соболева – 63,33

9. Юлия Кулешова – 60,10

10. Виктория Щурова – 60,07

Полные результаты здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Арина Кудлай здесь и должна побеждать: стабильная, сильная, качественная фигуристка околотопового уровня. Маша Мазур выехала квадтулуп в четверть. Интересно будет за ней наблюдать в следующем сезоне, если не сильно растеряет форму за лето. Программы нужны получше. Зачем "Матильда" недавней юниорке? Маше Парамоновой всегда симпатизирую, тяжело ей дался пубертат, но борется. Попытка квадтулупа от Маши Пулиной - это шок-контент, неожиданно.
Кира Гудаева выдала очень хороший прокат, в том числе сделала чистый триксель. Выиграла с большим отрывом. Жаль, что у неё не пошло на ПР по старшему возрасту и она не попала в сборную.
Кира молодец, с победой!
Всем девчонкам успешных прокатов произвольной программы!
О, Мазур квадтулуп приземлила наконец-то
Это второй её выезд квадтулупа за сезон. Вообще, приятное катание и высокие прыжки. Только портачить на вращении не нада было. А так, сегодня молодец.
Что есть у петербурженок, так это стиль. Все девочки из топ-6 порадовали: даже не владеющие элементами ультра-си скользят, низко сидят в коленях, выжимают скорость, презентуют, постановки нешаблонные. Кира Гудаева - как японочка по катанию, и с трикселем, который хорошо бы сохранить по мере взросления. Поля Бершадская хоть и с обычными тройными, но по катанию в "Пиратах", простите, интереснее Вики Стрельцовой. Кира Кузьмина впечатлила катанием и представлением. Квадтулупы на этом турнире были у Алёны Болдыревой и Юлии Кулешовой, но, как снова видим, сам по себе суперпрыжок высоких мест и побед не гарантирует - к нему должно много чего ещё прилагаться.
В целом согласен, если бы не одно но. Это питерский турнир, где своих всегда судят очень щедро. А вот Алёна Болдырева как раз не из Питера, она из Ярославля. Одно время тренировалась у Соколовской, но с Питером не связана.
Она пошла на два квада, и один 4Т в каскаде сделала чисто. По технике у неё второй результат после Гудаевой. При этом технику ей порезали довольно сильно, поставив недокруты на отдельных прыжках и ребро на лутце. Ну и компоненты значительно ниже чем у питерских девочек.
Большой вопрос, как бы оценили прокат Болдыревой, будь она местной.
Мазур бы в хорошие руки...Приятная же дева...И квадтулуп выехала, только с вращением накосипорила...
Мазур в трансферное окно надо в ТШТ переходить, иначе скоро узнаем, кто там еë мама
Кудлай однозначно одно из открытий сезона. Несмотря на рост, у нее очень правильный центр тяжести, прыгает тройные вообще как орешки щёлкает.
Согласна, а ее Свит Дрим - вообще одна из лучших КП сезона
В ЖО сегодня всё совсем печально.
