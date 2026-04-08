Плющенко о совместном шоу с Ягудиным: «Безумная наша идея с братухой Лехой перерастает уже в полноценный тур по городам России»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал тур совместного с Алексеем Ягудиным ледового шоу.
«Друзья, вот такая вот безумная наша идея с братухой Лехой Ягудиным перерастает уже в полноценный тур по городам России. К нам добавился еще и славный город Екатеринбург.
На очереди еще города, которые хотят видеть возвращение настоящих мушкетеров.
Это будет наше первое в истории совместное гала-шоу на льду.
Будет очень много юмора и много наших друзей-чемпионов.
Следите за новыми городами в нашем списке», – написал Плющенко.
Шоу «Мушкетеры возвращаются» пройдет 19-20 февраля в Санкт-Петербурге и 6-8 марта в Москве.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
Мне кажется, к братухе Лехе надо было брать братуху Сиха и ставить Три мушкетера на фене.
Тысяча чертей, йопта!
Братан, Братуха и Куманюха
Еще братуху Антона с собой позовите, тем более что Евгению он почти родня - крёстный сына. Мушкетёров-то всё-таки три, а не два)
он сальто ниасилит))
Тогда уж-4...
Посмотрела, что в Питере билеты пока не проданы вообще, ни одного местечка) понимаю, что на год вперед не планируют нынче, но все же забавно, никакого вау эффекта не произошло, никто не рвется смотреть на постаревших звезд, у нового поколения свои герои)
Дааа, вот если б Гуменника с Дикиджи заявили
Поэтому их к молодёжи и засовывают постоянно, потому как сами по себе они уже неинтересны...Конечно, есть и поклонники, но большинство из них скорее ностальгирующие, которые успешно переключились на следующих звёзд.
Вот уж кто точно говорит с главой федерации на одном языке
Ради денег кого только братухой не назовёшь
Игра была равна, играли два 💩
Братуха? Наконец-то они нашли друга! Шоу "Королёк моей любви" на всех катках страны ...
Бабло побеждает всë)
Ягудин наверно тоже получил от Плюща сообщение "Привет, спишь?"😆
Вот и замечательно. Осталось всю возрастную "братву" окончательно выдернуть из РВ(особенно вечно обиженных) и колесить по городам. Пусть зрители оценивают, и рублём в том числе, а не 20-летние недостойные судьи...
