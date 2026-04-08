Плющенко о совместном шоу с Ягудиным: «Безумная наша идея с братухой Лехой перерастает уже в полноценный тур по городам России»

Плющенко анонсировал тур совместного с Ягудиным ледового шоу.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал тур совместного с Алексеем Ягудиным ледового шоу.

«Друзья, вот такая вот безумная наша идея с братухой Лехой Ягудиным перерастает уже в полноценный тур по городам России. К нам добавился еще и славный город Екатеринбург.

На очереди еще города, которые хотят видеть возвращение настоящих мушкетеров.

Это будет наше первое в истории совместное гала-шоу на льду.

Будет очень много юмора и много наших друзей-чемпионов.

Следите за новыми городами в нашем списке», – написал Плющенко.

Шоу «Мушкетеры возвращаются» пройдет 19-20 февраля в Санкт-Петербурге и 6-8 марта в Москве.

ВИДЕО