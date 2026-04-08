  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Матвей Ветлугин: «На «Русском вызове» мне хотелось попробовать драму, но чтобы в этой драме сквозила светлая тональность и утверждающий посыл»
13

Матвей Ветлугин: «На «Русском вызове» мне хотелось попробовать драму, но чтобы в этой драме сквозила светлая тональность и утверждающий посыл»

Ветлугин: на «Русском вызове» мне хотелось попробовать драму.

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о своем номере для турнира шоу-программ.

«В этом году для «Русского вызова» я сделал еще один романтический номер, в котором прежде всего сделал вызов себе, аналогично с названием шоу-турнира. И этот вызов заключается в расширении возможностей пластической выразительности и актерского мастерства.

Я выбрал образ незрячего или слабовидящего человека, который является паралимпийцем. И главный посыл номера в том, что если люди с ограниченными возможностями находят силы, чтобы не просто существовать и жить, а становиться чемпионами, лучшими в своем деле, преодолевая себя ежеминутно, то каждый из нас тем более не может опускать руки в сложных ситуациях на жизненном пути. Надо всегда, несмотря ни на что, идти дальше.

Идею номера я придумал сам. Обратился к Елизавете Навиславской, и она сразу согласилась поставить программу. Я согласовал с Евгением Владимировичем Рукавицыным, получил добро от Алексея Николаевича Мишина, в группе которого Елизавета является хореографом. Мы начали работать. Сначала поставили программу в зале, на полу. Затем перенесли на лед, отрабатывали. У меня было несколько репетиций в «Юбилейном» вместе с Елизаветой.

Эта программа – совершенно новая для меня грань, новая пластика слабовидящего человека. Мне завязывали глаза, «теряли» в пространстве, чтобы насколько возможно я мог осмыслить эти ощущения. Я смотрел фильмы, сериалы, где главными героями являются слабовидящие люди. За 10 дней была проделана определенная работа. Насколько было возможно все нюансы впитать, старался делать по максимуму.

Музыку для номера подобрал тоже сам – «The Road» – композиция венгерского пианиста и композитора Балажа Хаваши. Дизайнер Галина Филатова подготовила интересный костюм. Он напоминает обычный спортивный, но дополнен оригинальными деталями – вышивкой с имитацией шрифта Брайля. На костюме есть полоски как линии жизни. Возможно, это не так бросается в глаза, но работа, безусловно, творческая.

Я прекрасно понимал, что «Русский вызов» – особенный турнир, не похожий на другие соревнования, более привычные для нас, фигуристов. Думал ли о призах? Знаете, не каждый попадает в число участников шоу-турнира, не всем дается шанс показать себя в новой роли, попробовать что-то необычное. Так что в определенном смысле это уже награда.

Я участвовал в «Русском вызове» три раза. У меня был комический номер-пародия, светлый лирический, и в этот раз мне хотелось попробовать драму, но чтобы в этой драме сквозила светлая тональность и утверждающий посыл», – сказал Ветлугин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
мужское катание
Матвей Ветлугин
сборная России
Открытый турнир по шоу-программам
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лично меня Матвей заставил задуматься. Задуматься о том, что я совсем не думаю об этих людях (слежу только за фк). То есть я была возмущена, что их развернули домой 4 года назад, и была восхищена и горда их достижениями на этой Параолимпиаде. На этом всё.
А Матвею удалось передать эту гамму чувств, он сделал мощное напоминание, как этим людям тяжело, и что они преодолевают НАМНОГО больше обычных людей. И они борются каждый день. При этом им не уделяется столько же внимания, сколько обычным спортсменам. Об этом надо помнить. Молодец, Матвей👏
Матвей может и драму, и комическое что-то изобразить, и что-то романтическое выдать. И всегда он органичен в своих номерах.
Талантище. А его катание особенное. Это видно невооружённым глазом.
Молодец. Не на коленке за 2 дня
Матвей настоящий артист. Его номера всегда запоминаются.
Матвей серьёзно подошёл к подготовке номера для РВ и ему удалось всё передать в этом образе.
Прекрасный номер, Матвей снова удивил. Спасибо.
Прошло время после выступлений и поняла, что у меня наибольший отклик в памяти вызывает номер Матвея. Может, потому что переживала и радовалась за успехи наших шести паралимпийцев.
Матвей понравился 👍номер прям супер!
Очень талантливый парень, причем с талантом не только в ФК.
Понравился номер в исполнении Матвея Ветлугина! Здоровья и новых свершений!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем