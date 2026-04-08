Гуменник заработал 11,5 млн рублей призовых в сезоне-2025/26, Петросян – 4,27 млн

На его счету победы на этапах Гран-при России, чемпионате России, в финале Гран-при и на шоу-турнире «Русский вызов».

Топ-10 российских фигуристов по призовым

Сезон-2025/25

1. Петр Гуменник — 11,58 млн рублей

2. Алиса Двоеглазова — 5,57 

3. Аделия Петросян — 4,27 

4-5. Марк Кондратюк — 3,77

4-5. Дарья Садкова — 3,77 

6-7. Александра Степанова — 3,5

6-7. Иван Букин — 3,5

8. Евгений Семененко — 3,48 

9-10. Анастасия Мишина — 3,43

9-10. Александр Галлямов — 3,43

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
Ой, Даша Садкова.
Минус-старт, минус-старт, а денег подняла ощутимо так. Поболее многих.
вот все ее турниры в этом сезоне:
2 место Финал Гран При России
1 место На призы ЗТ СССР Е.А. Чайковской
1 место Гран При России – Сердце Сибири 2025
2 место Гран При России - Идель-2025
3 место Памяти Н.А. Панина-Коломенкина
1 место - КПК
3 место - Турнир по прыжкам
14 место Чемпионат России 2026

нормально
Всегда много драмы, но в итоге все неплохо, кроме ЧР
Плюс лям за спецприз на РВ
Что Русский Вызов животворящий делает.
Ну и Аделии не было в финале Гран-При.
На ЧР по прыжкам Аделия тоже не участвовала.
Честно говоря, это не слишком много. С учетом того, что останется самому спортсмену, как это достается, сколько лет они идут к этому результату (доходят единицы просто), сколько вкладывают родители на старте и в сравнении с другими видами спорта, о которых уже сказали ниже)) поэтому неудивительно, что многие стремятся вместо выступлений поскорее монетизировать титулы в шоу и смежных сферах.

Ну а люди, отдающие детей в фигурное катание, - фанатики с какой-то изощренной мотивацией 🤭
Да, "нормальные" , это те кто отдает детей в спорт, с гарантией прибыли 300%....остальные "фанатики с какой-то изощренной мотивацией".....
А как пенсия в 20тр в месяц достается отработавшим по 35-40лет своей жизни?
А тут Петра бедным-несчастным представляли..
Это из за имени. Апостол-бессребренник)
По сравнению с Аделией и всеми остальными-...
Не так и много , вон смолов джинсы на миллион купил, хотя как он играл должен был быть нищим
Фёдор Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России (РФПЛ) дважды подряд, выступая за «Краснодар»:
Сезон 2015/16: 20 голов.
Сезон 2016/17: 18 голов.

🤷
Лучший нападающий РПЛ это тоже самое что если бы Петр выиграл бы чемпионат Бразилии по фигурному катанию
Вроде бы такой неудачный сезон был у Садковой, а на 4-5 месте по заработкам.
375 за прыжковый, около миллиона за ПК, миллион за приз от Пелагеи на РВ, плюс явно больше 300-400 за золото этапа в Омске, плюс серебро этапа и золото-серебро более мелких водокачек, плюс серебро ГП, как раз и выходит.
И это при том, что Даша вторую половину сезона та еще фиалка была. Не провались на ЧР и отпрыгай чуть помощнее на прыжковом, было бы еще лучше. К вопросу, кстати, о "профнепригодности" Даши, и к восторгам бомонда и жюри от див зреложенского. Где все эти восхищавшие юри и комментаторов Фроловы, Гущины, Синицыны? почему их нет в топ-10, если они, по словам вышеназванных товарищей, так хороши?
Как катался, так и заработал.
Смотрю на заработок Даши Садковой и недоумеваю: это ей интервьюер намекает, что надо уйти из ФК и заняться тем, чем получается?

Все у Даши хорошо, меньше нужно себя корить на виду у таких интервьюеров.
Ужеаисал ниже - это к вопросу о дивах зреложенского, которыми весь сезон восхищались судьи, комментаторы и ФК-бомонд. Почему в топ-10 нет ни Фроловой, ни Муравьевой, ни Синицыной, ни Гущиной, раз они такие непревзойденные?
Как будто бы не так уж и много
Ага.. за год, минус налоги, минус тренерам и постановщикам, и вуаля от 11 уже 5 хорошо, если останется
Постановщики в Хрустальном на з/п, тренер тоже. Аделия в сборной, ей государство деньги выделяет. Не понимаю, кому ещё она должна со своих призовых и за что?
Раньше за деньги можно было что-то купить, теперь деньги обесценились, особенно у тех, кто бережно складывал мизерную зарплату в стопку. Некоторым спортсменам повезло больше, чем простым бюджетникам. А сколько заработали спортсмены, которые не заняли призовые места, а какая зарплата у депутата, у хирурга и учителя в провинции? И вообще, с какой целью решили поговорить о доходах спортсменов?
Ну, сколько спортсменов смогли заработать? Добрая половина просто ездит на турниры и занимает места, за которые вообще нет призовых. И они же действительно потрудились, а не скомкниздили их. И непонятно, что будет в следующем сезоне. Вот так в этом сезоне пофеерил, а в следующем травма и никаких призовых.
Не вина спортсменов, что у труда учителей и хирургов в провинции нет, к сожалению, достойной оплаты. И действующие спортсмены хотя бы трудятся, а не кнопки нажимают, например.
