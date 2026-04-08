Гуменник заработал 11,5 млн рублей призовых в сезоне-2025/26, Петросян – 4,27 млн
Российский фигурист Петр Гуменник заработал больше всех призовых в сезоне-2025/26.
На его счету победы на этапах Гран-при России, чемпионате России, в финале Гран-при и на шоу-турнире «Русский вызов».
Топ-10 российских фигуристов по призовым
Сезон-2025/25
1. Петр Гуменник — 11,58 млн рублей
2. Алиса Двоеглазова — 5,57
3. Аделия Петросян — 4,27
4-5. Марк Кондратюк — 3,77
4-5. Дарья Садкова — 3,77
6-7. Александра Степанова — 3,5
6-7. Иван Букин — 3,5
8. Евгений Семененко — 3,48
9-10. Анастасия Мишина — 3,43
9-10. Александр Галлямов — 3,43
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
Минус-старт, минус-старт, а денег подняла ощутимо так. Поболее многих.
2 место Финал Гран При России
1 место На призы ЗТ СССР Е.А. Чайковской
1 место Гран При России – Сердце Сибири 2025
2 место Гран При России - Идель-2025
3 место Памяти Н.А. Панина-Коломенкина
1 место - КПК
3 место - Турнир по прыжкам
14 место Чемпионат России 2026
нормально
Всегда много драмы, но в итоге все неплохо, кроме ЧР
Ну и Аделии не было в финале Гран-При.
Ну а люди, отдающие детей в фигурное катание, - фанатики с какой-то изощренной мотивацией 🤭
И это при том, что Даша вторую половину сезона та еще фиалка была. Не провались на ЧР и отпрыгай чуть помощнее на прыжковом, было бы еще лучше. К вопросу, кстати, о "профнепригодности" Даши, и к восторгам бомонда и жюри от див зреложенского. Где все эти восхищавшие юри и комментаторов Фроловы, Гущины, Синицыны? почему их нет в топ-10, если они, по словам вышеназванных товарищей, так хороши?
Все у Даши хорошо, меньше нужно себя корить на виду у таких интервьюеров.