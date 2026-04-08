Гуменник заработал 11,5 млн рублей призовых в сезоне-2025/26, Петросян – 4,27 млн

Гуменник заработал 11,5 миллиона рублей за олимпийский сезон.

Российский фигурист Петр Гуменник заработал больше всех призовых в сезоне-2025/26.

На его счету победы на этапах Гран-при России, чемпионате России, в финале Гран-при и на шоу-турнире «Русский вызов».

Топ-10 российских фигуристов по призовым

Сезон-2025/25

1. Петр Гуменник — 11,58 млн рублей

2. Алиса Двоеглазова — 5,57

3. Аделия Петросян — 4,27

4-5. Марк Кондратюк — 3,77

4-5. Дарья Садкова — 3,77

6-7. Александра Степанова — 3,5

6-7. Иван Букин — 3,5

8. Евгений Семененко — 3,48

9-10. Анастасия Мишина — 3,43

9-10. Александр Галлямов — 3,43