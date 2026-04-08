Валиева о программе для «Русского вызова»: «Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у нее ранено крыло»

Валиева о номере на «Русском вызове»: история о птице с раненым крылом.

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Она выступила под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон». Постановщиком программы стал Илья Авербух.

«Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у птицы ранено крыло. Однако неукротимое желание взлететь придает ей силы.

Илья так и задумывал, чтобы крыло «раскрывалось», и это говорило о том, что птица – иносказательный образ – обрела силы и летит ввысь, к долгожданному счастью.

История, которую предложил Илья, мне понравилась, я полностью доверилась постановщику, мне кажется, у нас получилось.

Конечно, сейчас я многое воспринимаю в жизни иначе. Мне просто хочется выходить на лед, показывать зрителю свое катание, свои эмоции, творить для него», – сказала Валиева.