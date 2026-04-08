  • Валиева о программе для «Русского вызова»: «Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у нее ранено крыло»
Валиева о программе для «Русского вызова»: «Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у нее ранено крыло»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем номере для турнира шоу-программ «Русский вызов». 

Она выступила под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон». Постановщиком программы стал Илья Авербух. 

«Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у птицы ранено крыло. Однако неукротимое желание взлететь придает ей силы. 

Илья так и задумывал, чтобы крыло «раскрывалось», и это говорило о том, что птица – иносказательный образ – обрела силы и летит ввысь, к долгожданному счастью.

История, которую предложил Илья, мне понравилась, я полностью доверилась постановщику, мне кажется, у нас получилось. 

Конечно, сейчас я многое воспринимаю в жизни иначе. Мне просто хочется выходить на лед, показывать зрителю свое катание, свои эмоции, творить для него», – сказала Валиева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
женское катание
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
logoИлья Авербух
logoКамила Валиева
К таким «номерам» надо отдельно издавать описание в страницу текста. Белый шланг, намотанный на руку смотрелся странно. Но даже со всеми описаниями это все выглядело очень средне, никаких эмоций не вызвало. Посмотрел и забыл.
Залечивай крыло и возвращайся в стаю.
Комментарий скрыт
Ахах, смешно)
Не понравилось. А рука с намотанным жгутом это кринж.
Может это змея. У неë всегда были где-то змеи. Врожденная гибкость. 😁
Мне программа понравилась и Камила прекрасно каталась
Вот интересно, это Авер так исписался за два десятилетия ЛП, или настолько на коленке и на отвали за пару дней что-то сляпал, что вышла такая шляпа, что просто недостойна таланта Камилы?
Комментарий скрыт
Масленникова, вроде, ставила. Или там и Авербух был?
Эта программа, хоть и не соревновательная, намного лучше той, что Ками показала на КПК.
Ей можно соревновательную программу поставить под Белого ворона
Тем более, что и с постановками заморачиваться особо не надо! Ей ставили отличные программы в ТШТ,--Шторм, Мемори... Слепить куски тех программ и положить на новую музыку)))...
В итоге то вся стая осталась без тёплых стран.
Вот даже эта программа лучше чем на КПК там реально фигня получилась..
Лично мне понравилось. Исполнила хорошо. Класс Камилы проявлялся в каждом движении, передающем образ.
Не, ну все понятно, но сколько можно эту страдальческую тему эксплуатировать. Хотелось бы увидеть ее совсем другой.
Материалы по теме
Кацалапов о работе с группой Соколовской: «Светлана Владимировна зовет меня поработать над программами, скольжением. Есть амбиции поставить что-то свое, но я не лезу»
7 апреля, 11:13
«Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми». Номер-манифест Туктамышевой
5 апреля, 21:35
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму
5 апреля, 05:20
Рекомендуем
Главные новости
Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
сегодня, 13:55
Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»
сегодня, 13:45
Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»
сегодня, 13:36
Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной
сегодня, 12:22Видео
Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
сегодня, 08:57
Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
сегодня, 06:18
«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
вчера, 20:44Фото
Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»
вчера, 19:15
Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
вчера, 17:45
Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»
вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем