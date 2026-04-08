Татьяна Тарасова: «Решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. Но сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не рассматривает переезд из России.
«Что должно случиться, чтобы я уехала из России? Я говорила, что решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. От своих слов не отказываюсь, хотя сейчас модно Америку критиковать.
Сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России. Предложения, подобные тому, я после никогда не рассматривала. Мне уже много лет и я почти всю жизнь прожила в нашей стране. Уезжать из России я не хочу», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Там могучая кучка тренерского триумвирата - Тарасова, Чайковская и молодая поросль Лиза Сырничкова) Четвёртого не знаю.
Возраст, болезни, передвигается в коляске.
И необязательно подводить под это "идеологическую базу"...