  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. Но сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России»
44

Татьяна Тарасова: «Решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. Но сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не рассматривает переезд из России.

«Что должно случиться, чтобы я уехала из России? Я говорила, что решение в 90-е годы жить и работать в США было одним из лучших в моей жизни. От своих слов не отказываюсь, хотя сейчас модно Америку критиковать.

Сегодня уже ничто не способно побудить меня уехать из России. Предложения, подобные тому, я после никогда не рассматривала. Мне уже много лет и я почти всю жизнь прожила в нашей стране. Уезжать из России я не хочу», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно говоря работать Тарасова не может уже и в России, ЛП не в счёт.
Ответ Katerina Sunny
так работает же, не приходя в сознание))))))))
Там могучая кучка тренерского триумвирата - Тарасова, Чайковская и молодая поросль Лиза Сырничкова) Четвёртого не знаю.
Ну да когда на родине всё в упадке катки закрыты под магазины и рынки финансирования почти не было естественно лучше было отсидеться в США , но просто пусть не обижается что ей не сделали каток Арену имени её ТАТ конечно легенда но профессор Мишин и Москвина тоже могли бы уехать куда угодно и в США и в Европу и в Азиатские страны но они остались без больших условий . я буду всегда это помнить , я не делаю врага из ТАТ но Мишин и Москвина для меня герои может благодаря им ФК вообще выжило .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А Москвина тоже тренировала в США, вообще-то. В чем проблемы не вижу, медали то получали наши спортсмены, и гимн в их честь звучал российский.
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А разве Москвина не уезжала на время? Там не только Тарасова с Рондиной,но и Линичук с Карпоносовым,и Дубова ,и многие,многие,многие.....
Конечно, Татьяну Анатольевну ничто не побудит сегодня уехать из России, а вот если бы сегодня на ее карточку из бюджета падала бы сумма, равносильная той, которую она могла бы получать в 90-е, и никакого ЛП не было бы, но поступило предложение из США + здоровье позволяло, то что-то мне подсказывает, что предложение из США очень даже побудило бы ее уехать.
Да куда же сейчас ехать?
Возраст, болезни, передвигается в коляске.
И необязательно подводить под это "идеологическую базу"...
Ответ Olga.t
Смерть грешника страшна... Танюха - тому пример...
Тарасова, Роднина, как и группа Парк Горького переждали 90 ые в 🇺🇸 , в 2000 ые жирные годы рванули обратно
Ответ Олег Попов
Ответ Roman Ivanov
В МЕСЯЦ, А НЕ В ДЕНЬ
А востребована ли сегодня , давайте объективно, пожилая, больная женщина , думаю нет. Да и ТАТ уже не та .
Ну и загнула же Тарасова, якобы она туда сейчас не хочет. Ну очевидно же, что она там никому и не нужна, какая там Америка…
Ответ miladoc1
А здесь? Ты думаешь ей прямо миллионы платят , врятли, бабку катают на коляски везде где можно...как фрик-шоу
Ответ miladoc1
Во-во... а, Америка-то ее хочет?
Приспособленцы...Если хочешь жить в другой стране - переезжаешь и живёшь. Не хочешь - живёшь в России и работаешь на благо страны, стойко перенося все временные тяготы. А выгадывать, где сегодня сытнее кормят, удел вот таких кадров, пусть и заслуженных. Сейчас конечно...ни там не нужна, ни здесь уже особо...но только в своей стране её помнят, знают, поддерживают и не дают скучать на пенсии.
Ответ Тайга86
Сколько вам лет было в 1991 году?Тарасова озвучала чётко желание большинства в те годы, выживали люди, а не жили
А в это время страна, полуголодная, униженная вытаскивала себя с кровью и болью из глубокой ямы. Стало лучше - Тарасовы и Роднины примчались обратно.
Ответ Татьяна Васильева
А кто унизил страну? Кстати, вы точно не знаете, что такое голод - это не 90тые годы…
В омерике надо пахать, а куда она сейчас туда поедет? чтобы зачем? жить под теплым калифорнийским мостом? 😁
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
