Мишин о международных стартах: «Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так. Нам нужно мировое фигурное катание»
Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин назвал главный итог сезона в фигурном катании.
«Главный итог этого сезона в том, что мировому фигурному катанию нужно наше отечественное, и об этом все говорят.
Но и я с уверенностью могу сказать, что и нашему фигурному катанию нужно мировое. Это редко услышишь. Говорят: «Мы их там похерили, мы сами не смотрим чемпионаты Европы и мира». Это глупость. Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так.
Поэтому думаю, и нам нужно мировое фигурное катание. Нас не допускают, но мы живем», – сказал Мишин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Для остранения должны быть основания. Если нас отстранили за военные действия - пусть отстраняют ВСЕХ, кто их ведет.
Международная федерация не частная лавочка
Даже более конкретно со свежими примерами из ФК: прокатал 1 раз ПП в ЛП 4 минуты + 1 раз показательный номер 2 минуты, и 12 лямов как с куста по сути. Подобное в лыжах или биатлоне можно себе представить? Да даже в хоккее, в КХЛ за участие в матче звезд столько не платят игрокам (12 лямов каждому участнику команды).
Нужно вводить турниры растянутые на весь сезон, с сентября по апрель!
Чтобы было 10+ стартов у каждого фигуриста и все старты, в этом случае, будут играть значение.
Как в Футболе.
Но у нашей Фигурки ведь нет задачи выступлений ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ, есть один единственный смысл это – отобрать на 2-3 стартах несколько человек на международку и всё!
В этом весь смысл существования нашей Фигурки!
И менять эту схему, которой уже 100+ лет никто не хочет.🤷