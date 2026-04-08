Мишин о международных стартах: «Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так. Нам нужно мировое фигурное катание»

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин назвал главный итог сезона в фигурном катании.

«Главный итог этого сезона в том, что мировому фигурному катанию нужно наше отечественное, и об этом все говорят.

Но и я с уверенностью могу сказать, что и нашему фигурному катанию нужно мировое. Это редко услышишь. Говорят: «Мы их там похерили, мы сами не смотрим чемпионаты Европы и мира». Это глупость. Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так.

Поэтому думаю, и нам нужно мировое фигурное катание. Нас не допускают, но мы живем», – сказал Мишин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Ну если уже даже Профессор высказался, то значит и правда у всех накипело.
Мишин давно говорит, что изоляция от международного спорта плохо.
Комментарий скрыт
Почему не привести полную цитату: "Мировому фигурному катанию нужны мы, но и нашему необходимо мировое"?
Организация и уровень наших соревнований, а также участников, во многом даже лучше, чем у них. Но международные титулы тоже важны, а также развитие спорта. А оно реально остановилось.
Не мы самоустранились от мирового ФК, а нас отстранили и не спешат вернуть.
В сегодняшних реалиях все эти отстранения это просто пик лицемерия. Нужно идти в суды и требовать компенсаций.
Для остранения должны быть основания. Если нас отстранили за военные действия - пусть отстраняют ВСЕХ, кто их ведет.
В какой суд, что требовать и какие кому положены компенсации?!
В КАС очевидно. В международный суд.
Международная федерация не частная лавочка
Правильно говорит, нам это нужно в большей степени. А там никто и не страдает, почти привыкли к нашему отсутствию и продолжают в том же духе. Жаль только, что наши спортсмены уже который сезон находятся в подвешенном состоянии, не понимая когда и что дальше...
Любят рассказывать, что смотрят российские соревнования и завидуют. Да, на внутренних соревнованиях и шоу можно больше заработать, но титулы международные у других.
Можно заработать, правда пока в бюджете деньги есть и в ущерб как минимум остальным зимним видам спорта (тем же лыжам и биатлону, не говоря уже про санный спорт и конькобежку), в которых выплату призовых за конкретные соревнования могут задержать и на 3 месяца, и на полгода, и даже на целый год + нет никаких доп. заработков на шоу + величина призовых и близко даже 1 млн. рублей не приближается в отличии от ФК.
Даже более конкретно со свежими примерами из ФК: прокатал 1 раз ПП в ЛП 4 минуты + 1 раз показательный номер 2 минуты, и 12 лямов как с куста по сути. Подобное в лыжах или биатлоне можно себе представить? Да даже в хоккее, в КХЛ за участие в матче звезд столько не платят игрокам (12 лямов каждому участнику команды).
Но это же не мы отказываемся от турниров это нас туда не пускают по двойным стандартам по не спортивным причинам .
Нам больше всего нужно УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВНУТРЕННИХ СТАРТОВ!
Нужно вводить турниры растянутые на весь сезон, с сентября по апрель!
Чтобы было 10+ стартов у каждого фигуриста и все старты, в этом случае, будут играть значение.
Как в Футболе.
Но у нашей Фигурки ведь нет задачи выступлений ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ, есть один единственный смысл это – отобрать на 2-3 стартах несколько человек на международку и всё!
В этом весь смысл существования нашей Фигурки!
И менять эту схему, которой уже 100+ лет никто не хочет.🤷
Согласен давно пора даже если вернут в международку , нам нужны турниры для тех кто не отобрался для зрителей для развития . просто нужно и пиар усилить и финансирования а пиарить есть что у нас есть таланты . понятно что нам легко говорить но уже давно пора построить свою лигу с новым регламентом и всё такое !.
Так турниры есть, посмотри те календарь соревнований на сайте федерации, сейчас вот Кубок содружества в Йошкар-Оле проходит. Но что-то не очень популярный видимо. Из топов там только Дикиджи был
Прав Профессор.
Даже Мишин не выдержал высказался, уже потому-что невозможно терпеть такое отношение к спортсменам..
Материалы по теме
Мишин о прокатах мужчин на Кубке Первого канала: «Это был один из самых высоких уровней за весь сезон, захватывающее зрелище, праздник ультра-си»
23 марта, 14:26
Агата Петрова: «Девочка, просто крутись и приземляйся на ножку» – самое главное, что мне говорит Мишин перед стартом»
21 марта, 07:02
Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»
16 марта, 07:43
Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
сегодня, 13:55
Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»
сегодня, 13:45
Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»
сегодня, 13:36
Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной
сегодня, 12:22Видео
Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
сегодня, 08:57
Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
сегодня, 06:18
«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
вчера, 20:44Фото
Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»
вчера, 19:15
Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
вчера, 17:45
Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»
вчера, 17:29
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
