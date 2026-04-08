Мишин о международных стартах: «Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так. Нам нужно мировое фигурное катание»

Мишин о мировом фигурном катании: говорят, что они там гниют, но это не так.

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин назвал главный итог сезона в фигурном катании.

«Главный итог этого сезона в том, что мировому фигурному катанию нужно наше отечественное, и об этом все говорят.

Но и я с уверенностью могу сказать, что и нашему фигурному катанию нужно мировое. Это редко услышишь. Говорят: «Мы их там похерили, мы сами не смотрим чемпионаты Европы и мира». Это глупость. Все говорят, что они там дохнут и гниют, но это не так.

Поэтому думаю, и нам нужно мировое фигурное катание. Нас не допускают, но мы живем», – сказал Мишин .