  • Наталья Бестемьянова: «Трусова будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого должно быть сбалансированное катание»
Наталья Бестемьянова: «Трусова будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого должно быть сбалансированное катание»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что для высоких результатов Александре Игнатовой (Трусовой) нужно будет показывать сбалансированное катание.

Сегодня Трусова показала попытку исполнения тройного акселя на тренировке.

«Думаю, все от нее этого ждут, потому что она бы не стала возвращаться, если бы не планировала восстановить ультра-си.

Считаю, что она будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого помимо ультра-си нужно и кататься, и вращаться, чтобы программа была интересная. Должно быть сбалансированное катание», – сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Межсезонье. Ещё 5 месяцев нам читать о том кто там и как будет претендовать на высокие места, хотя не факт, что некоторые хотя бы до контрольных прокатов дойдут.
Как некоторые делят шкуру не убитого медведя, так наш бомонд с прогнозами по распределению мест, где не одно если. Впереди ещё 6 месяцев неизвестности с участием или нет Саши на соревнованиях.
Никуда она не выйдет, кроме шоу. Скриньте.
Если МС не откроют, то и не надо.
Соскок защитан 👍👌
Всегда поддерживал Сашу и желаю ей всего самого наилучшего!
Для того, чтоб претендовать на высокие места, для начала надо начать участвовать в соревнованиях.
Снова любимая забава бомонда - гадать на кофейной гуще и либо навешивать чугунные ожидания, либо заранее поливать обсуждаемого персонажа.
Саша пусть ещё в сезон выйдет, тогда и можно будет делать какие-то выводы..
Не болела за Сашу. Уважала её за талант и труд, но она не была моей любимой фигуристкой. Сейчас, как никогда, желаю ей максимального успеха. Взять ВСЕ титулы и действительно прописать себя в истории мирового ФК навсегда
Трусова будет, если, будет...
Воопчем, сравним с Фроловой, наконец по чесноку. 😁
О стабильных ультра-си в 22 года можно не мечтать. Они у неë в лучшее время такими не были. А без них она – середняк, ибо презентация никогда не была еë сильной стороной. Те же Петросян, Валиева, Двоеглазова, Дзепка ей при прочих равных серьëзно привезут во второй оценке. И вообще, не факт, что Трусова выйдет в сезон.
