Наталья Бестемьянова: «Трусова будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого должно быть сбалансированное катание»

Бестемьянова: для высоких мест Трусова должна показать сбалансированное катание.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что для высоких результатов Александре Игнатовой (Трусовой) нужно будет показывать сбалансированное катание.

Сегодня Трусова показала попытку исполнения тройного акселя на тренировке.

«Думаю, все от нее этого ждут, потому что она бы не стала возвращаться, если бы не планировала восстановить ультра-си.

Считаю, что она будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого помимо ультра-си нужно и кататься, и вращаться, чтобы программа была интересная. Должно быть сбалансированное катание», – сказала Бестемьянова.