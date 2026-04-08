Хореограф Низам Алиев о работе над номерами Гуменника «Трансформер» и «Терминатор»: «В плане танца все абсолютно разное»

– Вероника Анатольевна (Дайнеко) и Тамара Николаевна (Москвина) видели ваши репетиции?

– Вероника Анатольевна все одобрила, она была с нами, за всем наблюдала. В какие-то моменты отмечала: «Петя, здесь тебе надо, наоборот, развязным быть!» – давала какие-то советы. С Тамарой Николаевной был забавный случай. У нас был перерыв, пока заливали лед, и мы сидели в тренерской. Заходит Тамара Николаевна и говорит: «Попробуете пирог?» Многого стоит, когда человек, несмотря на свой статус и имя, ведет себя совершенно по-обычному. В этой атмосфере еще больше хочется работать.

– Часть аудитории после «Русского вызова» отметила, что «Трансформер» и «Терминатор» – похожие номера и в каком-то смысле это самоповтор. Следили ли вы как-то за тем, чтобы программы не копировали друг друга?

– Общее впечатление складывается из того, что это блокбастеры, в которых есть акцент на роботов. В плане танца все абсолютно разное, может быть, одно движение повторилось, когда Петя прокатывался на коленях вперед. Это было в «Трансформере», но мы старались, чтобы выглядело по-другому.

Не считаю, что с хореографической точки зрения номера связаны. Когда мы делали «Терминатора» и я предлагал какие-то решения, Коля (Морошкин) меня очень хорошо заземлял: «Низам, круто, но не хочется каких-то отсылок к «Трансформеру» вообще». Мы старались сделать так, чтобы это отличалось.

– «Терминатора» собирали сразу на льду или пришлось какое-то время провести в зале?

– Мы решили сразу пробовать все на льду, потому что уже был опыт работы с Петей, и я понимаю, что это профессионал максимального уровня. В зал мы поднялись один раз на полчаса, когда мне нужно было сочинить кусок, после чего вновь пошли дорабатывать на лед.

– Сколько часов на льду провели с Петром?

– В прошлый раз было дольше, потому что только знакомились друг с другом, плюс еще и музыку писали вместе, каждое движение подстраивали под нее. В этот раз у нас было три тренировки – два часа, еще два часа, и незадолго до «Русского вызова» еще было время, когда мы просто гоняли номер под музыку, какие-то мелочи подкручивали. Не знаю, сколько еще Петя и Коля работали над шагами, моя работа с ними заняла в общей сложности около пяти часов. Петя очень работящий, спасибо его педагогам, родителям, они воспитали трудолюбивого парня, который все быстро схватывает и учит, – сказал Алиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Тамара Москвина
сборная России
Петр Гуменник
Отличаются примерно как вакинг и вог в танцах на льду. Было удивительно, что некоторые говорили о повторе движений у Пети из постановки в постановку. Как раз Петя демонстрирует умение танцевать в разных стилях и направлениях, особенно в шоу-номерах.
О схожести номеров даже не думалось, пока не начались многочисленные разъяснения и убеждения от всех причастных в обратном.
Скажи один раз - и я поверю, скажи два раза - и я засомневаюсь, скажи три раза - и я пойму, что ты врешь.
Не нравится - не смотрим. Все просто.
Вас забыли спросить.
Спасибо за работу! Вы вместе достигли великолепного результата.
И те же самые люди, которые развели нытьё про "нас бьют", возмущаются американщиной и роботовщиной Терминатора. "Чего тебе надобно, старче?" Калинку-малинку нельзя, зашквар, Рамштайн нельзя, они саме знаете что, сами знаете когда сказали. Ну не уходить же Петру Олеговичу, ясно солнышку, из спорта.
Халтурить Петру Олеговичу не надо! За 6 лямов мог бы и постараться какой- нибудь новый образ придумать и поработать хорошо над ним! А тут по легкому бабло срубил , не заморачиваясь, и так сойдет, обязаны за 6 место на ОИ вознаградить! Что Терминатор, что Трансформер, пофиг! Над Калинкой- малинкой хорошо поработать надо, как ПЧ над кадрилью, а олимпионику это делать лень! Причем тут Рамштайн? Это соревновательная программа! Есть требование турнира РВ - не повторять один и тот же номер! Или повторять, но простите, не за такие деньги! Не заслужил номер Гуменника -" Терминатор" главного приза! Это был самоповтор прошлогоднего номера на РВ " Трансформер"! Не надо нарушать правила!
Извините, но здесь абсолютно разная хореография. Неужели не видно? Придумайте какую-нибудь более зримую причину, чтобы вылить своё ведро помоев.
Там все интервью отличное получилось!
Блин, жила б в Питере, сама бы сходила с удовольствием к Низаму на мастеркласс.
Желаю хореографу и фигуристу новых свершений, порадовать нас новыми номерами и успешными прокатами!
Всё как раз одинаковое.. только костюмы меняются.
Пересмотрите Оптимуса!!! Ещё не забудьте Sex bomb. И Гладиатора Семененко. Дерзайте!!!!
