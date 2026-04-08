Хореограф Низам Алиев о работе над номерами Гуменника «Трансформер» и «Терминатор»: «В плане танца все абсолютно разное»

Хореограф Алиев о работе с Гуменником: Петя все быстро схватывает и учит.

Хореограф Низам Алиев рассказал о работе над номером фигуриста Петра Гуменника «Терминатор» для турнира шоу-программ «Русский вызов».

– Вероника Анатольевна (Дайнеко) и Тамара Николаевна (Москвина) видели ваши репетиции?

– Вероника Анатольевна все одобрила, она была с нами, за всем наблюдала. В какие-то моменты отмечала: «Петя, здесь тебе надо, наоборот, развязным быть!» – давала какие-то советы. С Тамарой Николаевной был забавный случай. У нас был перерыв, пока заливали лед, и мы сидели в тренерской. Заходит Тамара Николаевна и говорит: «Попробуете пирог?» Многого стоит, когда человек, несмотря на свой статус и имя, ведет себя совершенно по-обычному. В этой атмосфере еще больше хочется работать.

– Часть аудитории после «Русского вызова» отметила, что «Трансформер» и «Терминатор» – похожие номера и в каком-то смысле это самоповтор. Следили ли вы как-то за тем, чтобы программы не копировали друг друга?

– Общее впечатление складывается из того, что это блокбастеры, в которых есть акцент на роботов. В плане танца все абсолютно разное, может быть, одно движение повторилось, когда Петя прокатывался на коленях вперед. Это было в «Трансформере», но мы старались, чтобы выглядело по-другому.

Не считаю, что с хореографической точки зрения номера связаны. Когда мы делали «Терминатора» и я предлагал какие-то решения, Коля (Морошкин) меня очень хорошо заземлял: «Низам, круто, но не хочется каких-то отсылок к «Трансформеру» вообще». Мы старались сделать так, чтобы это отличалось.

– «Терминатора» собирали сразу на льду или пришлось какое-то время провести в зале?

– Мы решили сразу пробовать все на льду, потому что уже был опыт работы с Петей, и я понимаю, что это профессионал максимального уровня. В зал мы поднялись один раз на полчаса, когда мне нужно было сочинить кусок, после чего вновь пошли дорабатывать на лед.

– Сколько часов на льду провели с Петром?

– В прошлый раз было дольше, потому что только знакомились друг с другом, плюс еще и музыку писали вместе, каждое движение подстраивали под нее. В этот раз у нас было три тренировки – два часа, еще два часа, и незадолго до «Русского вызова» еще было время, когда мы просто гоняли номер под музыку, какие-то мелочи подкручивали. Не знаю, сколько еще Петя и Коля работали над шагами, моя работа с ними заняла в общей сложности около пяти часов. Петя очень работящий, спасибо его педагогам, родителям, они воспитали трудолюбивого парня, который все быстро схватывает и учит, – сказал Алиев.