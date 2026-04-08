Трусова исполнила тройной аксель на тренировке

Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) показала попытку исполнения тройного акселя на тренировке.

Фигуристка выехала прыжок в тройки.

В августе прошлого года Трусова родила сына. В январе она приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Боженька, дай ей пожалуйста здоровья доехать до следующих ОИ.
И выиграть их с двумя четверными.
Если она вернеться и дай Бог победит на ОИ это будет справедливо !
Ну абалдеть, что тут скажешь. Тот самый спортивный азарт, которого, если честно, нам очень не хватало после окончания эпохи ТЩКВ...
Комментарий скрыт
Очень хочется, чтобы Саша вышла в сезон. Ну очень.
Удачи ей - и здоровья.
Вот интересно - кто минусует мои личные хотелки и пожелания здоровья? )))
Беглый, однозначно 😁
Никогда не была Сашиной поклонницей, а пиар-жизнь в АП вообще раздражала. Но то, как она возвращается, как любит свое дело и какой характер показывает - вызывает восхищение. Еще бы программы получились - это будет вообще революция в ЖО. И да, получается, чтобы быть всегда в новостной ленте - необязательно транслировать роды роды в прямом эфире)
Интерес представляет то, что она достаточно уже взрослая фигуристка с недетскими параметрами, родившая до кучи. Ну, и, к слову, у нас и среди юниоров четверной лутц очень мало кто исполнят. Когда появились Трусова и Щербакова и стали исполнять четверные лутцы, причем Щербакова изначально на стартах ничего другого и не исполняла, начали говорить некоторые, что лутц прыгать чуть ли не проще тулупа. Но время расставило все по своим местам. В итоге сколь-либо стабильно лутц никто кроме этих фигуристок так и не запрыгал. :)
Луц и флип Щербаковой очень интересная тема. Пока Мишин и Дудаков молчат. А дугие и не пытаются объяснить феномен Щербаковой, прыгавшей стабильно только два самых сложных квада. С точки зрения физики(науки) и биомеханики. А объяснят если тут то все и прояснится
после родов уменьшилась значительно
Вот же ж упертая! Как же хочется, чтобы у нее все получилось. Удачи, Сашенька!
Вот так вот…Лутс и аксель почти готовы…что дальше?! Саша конечно уникальная!
Ну, нет. Лутц действительно, судя по всему, в высокой степени готовности, а над трикселем еще работать и работать, но он никогда у нее и не получался на стартах. Но чтобы все это собрать в программах, отработать дорожки, вращения, физику, нужна большая работа в межсезонье еще, иначе это все так и останется в инстаграмме.
Идите и прыгните после родов вот такой аксель и Лутс! Надо обязательно облить человека гов..м, аж на душе легче! Мол ну не идеально же, а вот у нее там не так и тут не так…не надо человека хвалить и подбадривать, лучше заклеймите чтобы не дай Бог у кого-то получилось.
Саша крэйзи конечно, в хорошем смысле этого слова! Очень радостно было видеть ее вчера на шоу в наших Пермях) Она в отличной форме, а для человека, который недавно родил, так вообще в блестящей, я считаю! И катит отлично, и прыгает уверенно, 4 Л хоть и в недокрут немного, все равно я взвизгнула от восторга (сама от себя не ожидала)) Хочется только пожелать удачи и здоровья!
Вот человек, у которого 48 часов в сутках! Всё успевает! И ребенка родила, и в шоу катается, и всякие проекты тоже не забывает брать. А теперь еще ультраси один за другим восстанавливает. Чудо-девушка просто!!! 👏👏👏
ну да, когда 24 часа в сутки карманный муженек на подхвате послушно исполняет все приказы, то да, получается 48 часов 😁
И мужа отличного успела прихватить, который всегда и во всем поможет! Зачем ещё создавать семью, как не чтобы стать вдвое сильнее!
Вот это да! Честно говоря, думал, после лутца, Саша перейдет к тулупу или флипу, но никак не к трикселю, который у нее ни разу на соревнованиях так и не получился. Но это, конечно, крышесносяще, Сашину физуху надо изучать в лабораториях)
В трикселе есть стратегичность, а 5 квадов она все равно не повторит же. :)
Триксель в короткой, и один Лутц в произвольной вполне хватит для победы
