Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова ) показала попытку исполнения тройного акселя на тренировке.

Фигуристка выехала прыжок в тройки.

В августе прошлого года Трусова родила сына. В январе она приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где заняла 9-е место.