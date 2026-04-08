Медведева стала опекуном японского макака в Московском зоопарке: «Очень быстро к нему прониклась. Уже несколько раз приезжала в гости»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

«В этом году у меня появился новый подопечный 🐒

Я стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

Честно, очень быстро к нему прониклась. Японские макаки – удивительные: умные, с характером, постоянно чем-то заняты. Это те самые «снежные обезьяны», которые спокойно живут даже в холоде – у них густая шерсть и красная мордочка, поэтому их сложно не узнать.

Я уже несколько раз приезжала к нему в гости. Мне нравится наблюдать за ним и следить, как он играет в открытом вольере – бегает, исследует все вокруг, взаимодействует с другими. У них там целая «команда», они живут группой и постоянно общаются между собой.

Очень рада, что у меня появился такой подопечный. Буду навещать его чаще 🫶

И вы приходите в Московский зоопарк посмотреть на моего нового подопечного», – написала Медведева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
Женя скоро станет опекуном всего Зоопарка ) это уже не первый зверь , кого она опекает , молодец !не вещает о добрых делах , а просто их делает !
Да,у Жени прекрасная французская бульдожка Тофу
Женя и Ильдар выступят на танцевальном гала-вечере 7 мая на Мальдивах

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands приглашает на уникальный танцевальный гала-вечер звездной пары – танцовщика Ильдара Гайнутдинова и фигуристки Евгении Медведевой. Танцевальные гастроли Ильдара Гайнутдинова и Евгении Медведевой пройдут в рамках Masters of Crafts – программы эксклюзивных коллабораций курорта The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands с выдающимися личностями из мира искусства, спорта
Ого прикольно, мне очень понравился их танец, несколько раз пересматривала
Класс!Недавно опекала кустарниковых собачек,а теперь японского обезьянку)
странно слово м.... не пропускает,а это такое животное)
слово на м.. скорее всего не пропускает из-за Винисиуса, которого нельзя оскорблять (это футболист Реал Мадрид, на всякий случай). А Женя молодец
Спасибо.Из-за него не заметила,что у меня окончание в слове "японского" неправильно написано теперь🙈
Хорошее дело!
Здорово! Когда были в зоопарке пару лет назад, видели уже ее другого подопечного - кустарниковую собаку. Спасибо за доброту
Молодец Женя! Поддерживаю!
Любая помощь животным - доброе дело, молодец Женя!
Молодец Женя, что помогает животным, кажется ещё и Мишина с Галямовым когда-то такой же пост выкладывали, не помню только какое животное они опекают
кажется, баклана
Женя примет участие в качестве специальной ведущей в гала-концерте «Young Star Ballet Gala» который состоится 22 и 23 июля в г.Йокогама, Япония🇯🇵
Спортсменка, покорившая мир на льду, теперь украсит сцену
Успокойтесь
