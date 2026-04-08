Медведева стала опекуном японского макака в Московском зоопарке: «Очень быстро к нему прониклась. Уже несколько раз приезжала в гости»

Медведева стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

«В этом году у меня появился новый подопечный 🐒

Я стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

Честно, очень быстро к нему прониклась. Японские макаки – удивительные: умные, с характером, постоянно чем-то заняты. Это те самые «снежные обезьяны», которые спокойно живут даже в холоде – у них густая шерсть и красная мордочка, поэтому их сложно не узнать.

Я уже несколько раз приезжала к нему в гости. Мне нравится наблюдать за ним и следить, как он играет в открытом вольере – бегает, исследует все вокруг, взаимодействует с другими. У них там целая «команда», они живут группой и постоянно общаются между собой.

Очень рада, что у меня появился такой подопечный. Буду навещать его чаще 🫶

И вы приходите в Московский зоопарк посмотреть на моего нового подопечного», – написала Медведева.