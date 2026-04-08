Даниил Глейхенгауз: «Трусова – это тот человек, который показывает, что невозможное возможно»

Трусова участвует в туре ледовых шоу Этери Тутберидзе. В августе прошлого года фигуристка родила ребенка. 

«Саша Трусова – это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Когда человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый ее фирменный прыжок, и тренируется, готовится», – сказал Глейхенгауз в эфире «Авторадио».

«Мы поставили [Трусовой] два новых номера, абсолютно разных по настроению и тематике. Один из номеров – про тот самый путь, который она прошла с Олимпийских игр до этого момента. Он такой нежный, романтичный, про ее жизнь. А второй номер – больше в стиле Саши, когда она каталась у нас, дерзкий, мощный. И в нем мы, конечно, планируем показать ее четверной лутц», – добавил хореограф. 

Трусова прыгнула четверной лутц в шоу Тутберидзе

Саша это явление. Именно спортивное явление. Она творила и творит историю спорта. И только дурачки этого не понимают. Как жаль, что все они работают в ИСУ
Явление, которое Этери сейчас добьет, потому что взрослых тренировать не умеет
А кто умеет? У нас в ФК один долгожитель - Туктамышева, но с паузами по 3 года.
Саша уже уходила от Этери. Результат все помнят. Сейчас она взрослее, умнее и опытнее. Никто её не добьёт.
Я счастлива видеть Сашу в новом сезоне! Я очень хочу, чтобы Саша сломала систему и оказалась революционеркой с золотом разных топовых турниров.
Саша уже ломала систему и совершила революцию в ФК. За это система ее засудила.
Пусть катается в удовольствие, а мы будем наблюдать, удивляться и восхищаться. Саша - это огромная удача, которая случилась с нашим спортом.
Саша продолжает удивлять, и радовать.
Да, Саша бесспорно самый настоящий Атлет!
Саша Трусова молодчина! Здоровья и удачи прекрасной фигуристке!
Январь 2025 года от ТАТ: "...Скажется ли это на её карьере?(появление ребёнка) Её карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и всё. Сможет ли Трусова потом вернуться в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться"
Апрель 2026 от Глейхенгауза: "Трусова - это тот человек, который показывает, что невозможное возможно."
Не отслеживала, что сейчас говорит по этому поводу ТАТ, если вообще что-то говорит.... Но на днях, чисто из спортивного интереса и ностальгии для...) зашла в старые темы о Саше. Сколько же там всего интересного и "милого"...) Ну да ладно... Большой удачи Александре. Как была уникальной, так и продолжает ей быть. Здоровья ей и счастья в жизни.
Также ТАТ в марте 26 года.
«Я так жду тебя на соревнованиях. Многие не верят, что ты выйдешь, но я верю.
Я буду твоей первой болельщицей и буду кричать тебе «браво». И сегодня тебе «браво».
Я так хочу видеть тебя на национальном чемпионате.»
Уже?) Как-то пропустила её "брависсимо". Но почему-то не сомневалась, что в скором времени появится что-то подобное...
Саша именно такой человек, с детства она стремилась сделать то, чего никто не делал. Мне кажется, Саша сейчас даже сильнее физически, и если постарается, то ещё сможет выигрывать.
Спортивного характера, упорности, физики и работоспособности Саше не занимать. Делает своё дела не оглядываясь назад и по сторонам.
Саша сильная как спортсменка и как человек, захочет добьётся. В неё я верю больше, чем в Валиеву, которой будут помогать всеми силами.
Посмотрела оба номера Саши, кто бы мог подумать, но лирика сейчас ей подходить куда больше, "Зомби" она пока откровенно не вытягивает то-ли скорости не хватает, то ли силëнок ещё маловато, но смотрится очень недоработанной, а вот "все на своих местах" хорошо на неё сел, отличный номер.
