Даниил Глейхенгауз: «Трусова – это тот человек, который показывает, что невозможное возможно»

Глейхенгауз: Трусова показывает, что невозможное возможно.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о том, что Александра Трусова восстановила четверной прыжок.

Трусова участвует в туре ледовых шоу Этери Тутберидзе. В августе прошлого года фигуристка родила ребенка.

«Саша Трусова – это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Когда человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый ее фирменный прыжок, и тренируется, готовится», – сказал Глейхенгауз в эфире «Авторадио».

«Мы поставили [Трусовой] два новых номера, абсолютно разных по настроению и тематике. Один из номеров – про тот самый путь, который она прошла с Олимпийских игр до этого момента. Он такой нежный, романтичный, про ее жизнь. А второй номер – больше в стиле Саши, когда она каталась у нас, дерзкий, мощный. И в нем мы, конечно, планируем показать ее четверной лутц», – добавил хореограф.

