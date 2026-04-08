Даниил Глейхенгауз: «Трусова – это тот человек, который показывает, что невозможное возможно»
Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз высказался о том, что Александра Трусова восстановила четверной прыжок.
Трусова участвует в туре ледовых шоу Этери Тутберидзе. В августе прошлого года фигуристка родила ребенка.
«Саша Трусова – это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Когда человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый ее фирменный прыжок, и тренируется, готовится», – сказал Глейхенгауз в эфире «Авторадио».
«Мы поставили [Трусовой] два новых номера, абсолютно разных по настроению и тематике. Один из номеров – про тот самый путь, который она прошла с Олимпийских игр до этого момента. Он такой нежный, романтичный, про ее жизнь. А второй номер – больше в стиле Саши, когда она каталась у нас, дерзкий, мощный. И в нем мы, конечно, планируем показать ее четверной лутц», – добавил хореограф.
Саша уже уходила от Этери. Результат все помнят. Сейчас она взрослее, умнее и опытнее. Никто её не добьёт.
Пусть катается в удовольствие, а мы будем наблюдать, удивляться и восхищаться. Саша - это огромная удача, которая случилась с нашим спортом.
Апрель 2026 от Глейхенгауза: "Трусова - это тот человек, который показывает, что невозможное возможно."
Не отслеживала, что сейчас говорит по этому поводу ТАТ, если вообще что-то говорит.... Но на днях, чисто из спортивного интереса и ностальгии для...) зашла в старые темы о Саше. Сколько же там всего интересного и "милого"...) Ну да ладно... Большой удачи Александре. Как была уникальной, так и продолжает ей быть. Здоровья ей и счастья в жизни.
«Я так жду тебя на соревнованиях. Многие не верят, что ты выйдешь, но я верю.
Я буду твоей первой болельщицей и буду кричать тебе «браво». И сегодня тебе «браво».
Я так хочу видеть тебя на национальном чемпионате.»