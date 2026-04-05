  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Загитова о «Русском вызове»: «Захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры, поэтому я создала номер с татарским колоритом»
139

Загитова о «Русском вызове»: «Захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры, поэтому я создала номер с татарским колоритом»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова объяснила, почему решила показать на турнире шоу-программ номер, посвященный татарской культуре. 

Загитова заняла 15-е место по итогам голосования жюри и зрителей. 

«Спустя три года я снова вышла на лед «Русского вызова». Этот год объявлен Годом единства народов, и мне захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры – поэтому я создала номер с татарским колоритом.

Музыка – полностью авторская, написанная с нуля, каждая нота наполнена душой и чувствами. Спасибо зрителям за поддержку, за эмоции и за то, что проживали этот момент вместе со мной. Для меня большая честь получить приз «За самые яркие эмоции и глубокое проникновение в образ», – написала фигуристка. 

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
женское катание
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
logoАлина Загитова
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший номер. Мне очень понравился. Алина здорово катала, легко и ярко, в хорошей форме.
Какое катание , одни беговые и одна ласточка, остальное на месте приплясывала.
Не важно как каталась - главное за денежкой пришла и ее получила !
Я бы с удовольствием после номера Загитовой посмотрела бы этот турнир с темой "танцы народов России".
отличная идея! сейчас как не включишь по выходным 1ый, так все по России ездят с разными темами, и здесь бы попали в тренд
Отличная идея! Танцы народов мира тоже было бы неплохо.
Милый номер получился. Не шедевр, но смотрелось симпатично и не вторично, как у того же Алиева. И уж точно в разы лучше, чем "Монро"
Банальная вежливость подсказывает, раз уж музыка авторская, указать автора.
Комментарий скрыт
Так кто же автор "авторской музыки"?
Комментарий удален пользователем
"Музыка – полностью авторская, написанная с нуля" (с) Как музыка из известных народных песен может быть написана с нуля? Народные песни созданы народом, поэтому и называются народными. Конфуз, однако.
Хорошо получилось, кстати! Лучший ее номер за долгое время.
Мне на вечере памяти Гришина больше понравился, считаю тот номер лучшим за последний год
Согласна, наверное, первый номер после завершения карьеры, который понравился
Хорошая очень постановка. Отличный костюм. Прекрасно откатала даже без прыжков и вращений.
Вращения были!
Опять " Я СОЗДАЛА" ((
Что опять не так? Идея номера ее, катает сама. Какие проблемы?
Не к чему больше прицепиться? 🤦‍♀️
В прошлом Русском вызове Ксения Синицына катала шикарный номер про языческий праздник Ивана Купалы.
Намного номер сложнее и красивее Алининого
Загитова побегала и чуть-чуть поплясала
Все это было в Хранителях времени
И в ЛП похожий номер был у Сони Акатьевой
В номере Алины не было ничего уникального
Но она еще о нем напомнит еще не раз
Особенно когда подойдет время снова пиарить хранителей и школу имени самими сабими
Я бы поняла Ваше возмущение, если бы Алина выиграла РВ. А так выступила, разбудила всех задремавших после медленных и печальных прокатов на осторосоциальные темы, поблагодарила всех причастных. Нет, чьорт побьери, опять не угодила.
Комментарий скрыт
А три года назад М.Монро была вроде.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
