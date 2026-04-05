Степанова и Букин примут участие в семинаре по фигурному катанию в Мексике
Степанова и Букин станут гостями семинара в Мексике.
Призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в семинаре по фигурному катанию в Мексике.
Мероприятие проходит с 5 по 10 апреля в мексиканском Керетаро.
«Мы уже в пути», – написала Степанова в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Степановой
Кстати шоу в Астане тоже состоится, билеты снова продаются и Женя это подтвердила.