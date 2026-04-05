Устенко о программе для «Русского вызова»: «Идея Мироновой, я – исполняющий роль в Тиндере. Получил удовольствие, дебютировали классно»

Устенко о «Русском вызове»: очень классно дебютировали, я более чем доволен.

Фигурист Евгений Устенко и тренер Елена Соколова рассказали о номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Устенко и Екатерина Миронова представили программу на тему интернет-знакомств под песню Жанны Агузаровой «Мужчины в этой жизни». В номере приняли участие фигуристы Николай Угожаев и Эмиль Хисамов.

Устенко: Это идея Екатерины. Екатерина предложила после окончания Кубка Первого канала вот такую идею. Я говорю: «Вау, круто, давайте попробуем». Мы прислали идею, прислали музыку, утвердили идею, но поменяли музыку. Была изначально немного другая музыка.

– Музыка не понравилась организаторам?

Соколова: Просто мы очень любим Агузарову. Хотелось один раз обратиться к ее творчеству, тем более с такой заводной песней, Спасибо большое, Жанна.

– А концепция как пришла? Что в современном мире сложно найти настоящего мужчину?

Соколова: Концепция Катина.

Устенко: Вот это уже концепция Кати, да. Я исполняющий роль в Тиндере.

– Насколько довольны, как удалось реализовать?

Соколова: Лично я увидела то, что я хотела увидеть, я довольна. И номером, и исполнением, и Эмилем Хисамовым с Колей Угожаевым тоже. Поэтому спасибо большое, парни, спасибо большое, Катя и Женя, вы были огонь.

Устенко: Я тоже получил удовольствие, раз тренер доволен, все довольны, я больше чем доволен.

– Оценками довольны?

Соколова: А мы их даже не слушали, ну, я по крайней мере. У меня была задача увидеть то, что я задумала.

Устенко: Какой-то белый шум тут начался, я не слышу, не понимаю, о чем речь.

– Как вы приглашали ребят, почему именно их выбрали?

Устенко: Они похожи.

Соколова: Высокие, красивые, стройные, похожие.

Устенко: И друзья.

– Я думаю, что ты, как капитан команды Кубка Первого канала, все-таки пригласил Николая Угожаева.

Устенко: Конечно, как я мог пропустить Николая? Раз Коля, к сожалению, не смог присутствовать с нами на Кубке Первого канала, то, когда мы обсуждали идею, Елена Николаевна сказала: «Давай Колю». Позвонил Коле, передал трубку, пять минут, Коля в деле. Я думаю, что Коля согласился через 30 секунд, и четыре с половиной минуты еще было обсуждение, какая идея.

– Как вам вообще в этом сезоне «Русский вызов»?

Устенко: Дебютируем, очень классно, подустал. Спасибо, Елена Николаевна, спасибо, Кирилл Павлович, спасибо, Екатерина. Да, всем спасибо.