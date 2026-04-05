  • Чиризано о номере для «Русского вызова»: «Очень рад, что мы выбрали такую тему и задали хорошее настроение. Понравилось и зрителям, и судьям»
Чиризано о номере для «Русского вызова»: «Очень рад, что мы выбрали такую тему и задали хорошее настроение. Понравилось и зрителям, и судьям»

Фигурист Дарио Чиризано рассказал о совместном с Елизаветой Пасечник номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Чиризано и Пасечник представили программу в русском народном стиле под «Московскую кадриль». Дуэт занял итоговое 17-е место.

– Как вы ставили номер? Знали, что в жюри будет Пелагея?

– Нет, мы не знали, кто будет в жюри, но идею предложила Анжелика Алексеевна (Крылова), нам она сразу очень понравилась. Но самое важное, мне кажется, в постановке номера все-таки думать о том, что понравится зрителям, и что понравится судьям.

Конечно, такую музыку мы сейчас не слушаем, но зрителям очень понравилось и судьям тоже. Поэтому я очень рад, что мы выбрали такую тему и задали хорошее настроение. Очень здорово, что Пелагея оценила, что ей понравилось. Это, правда, очень приятно.

– У вас изначально был план именно сделать что-то веселое?

– Такого плана изначально не было, мы думали насчет разных вариантов. Была одна тоже очень интересная идея, может быть как-нибудь ее тоже сделаем, такая спокойная, не веселая, удивительно.

Но когда все-таки Анжелика Алексеевна предложила этот вариант, мы такие: «Да, точно да, это будет супер». Я тоже думал по поводу тем, и мне кажется этот номер тоже бы очень хорошо смотрелся бы на втором «Русском вызове». Сейчас была тема свободная, могли делать все что угодно.

– Мне очень понравилась твоя огромная балалайка. Как-то везли или здесь заказали?

– Нет, мы ее заказали тут. Спасибо большое федерации и Первому каналу, что они все это сделали. Я ее в первый раз увидел вчера, и, конечно, обалдел, потому что она реально очень большая и тяжелая.

– Ты сказал в конце, что ты на сто процентов русский.

– Сто процентов, да. <...> 

– А насколько вообще номер менялся в последние дни, часы?

– На самом деле, номер практически никак не менялся, потому что было очень мало времени. Мы приехали с Кубка Первого канала и была буквально неделя, и все, мы уже тут.

Но меня радует в этом номере, что на 80% сделали его новым. Потому что обычно, когда делаешь номер для шоу, ты берешь какие-то связки из программ, то есть ты его делаешь из разных кусочков, как пазл. А тут с нуля, растанцовки полностью новые. Мы специально ставили их целенаправленно для этого номера, потому что взять неоткуда.

– И сколько это дней заняло?

– Процесс не был очень тяжелым, но номер дорабатывался до последнего дня, концовка стала понятна уже перед отъездом.

– Чей-то номер из коллег тебе запал в душу?

– Мне Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым) очень понравились. Правда, тяжело, потому что у нее травма, и так обыграть все и сделать такой классный номер...

Я видел ребят на тренировке и думаю: «А как же они вообще будут, что же они сделают, что они покажут», потому что ситуация, правда, очень сложная и тяжелая. Но настолько здорово поставить номер, это фантастика, – сказал Чиризано.

Номер супер, очень понравился, уже пересматриваю, чтобы поднять настроение. Очень жаль, что ребята не получили приз.
Номер супер, очень понравился, уже пересматриваю, чтобы поднять настроение. Очень жаль, что ребята не получили приз.
Считаю, что на таких турнирах все участники должны быть поощрены, никто обделенным уходить не должен для поднятия настроения.
Классная программа получилась — живая, яркая и с настоящим русским настроением 👏

Здорово, что не побоялись и взяли народную тему - "Московская кадриль" добавила праздничную атмосферу. Такую композицию нечасто услышишь, я вообще впервые услышала.
Особенно мне пришлись по душе строчки из песни:
"Окончена работа,
Опять пришла суббота"
Прям в точку, все после рабочей недели, суббота, душа требовала праздника))
И балалайка — просто топ 😄🔥. Добавила фишку номеру, сразу запоминается.

Видно, что вложились и катались с настроением. И в программе новая поддержка, очень яркая и запоминающаяся. И все элементы действительно собраны не из соревновательных программ. Программа смотрится как новенькая!

И отдельно хочется отметить образ: как Дарио идёт народный костюм с картузом (головной убор с цветком). Косоворотка прям идеально села и отлично подчеркнула фигуру: плечи выглядят широкими, а общий силуэт гармоничным.
И у Лизы платье красивое. Вместе действительно смотрелись как милая парочка, получилось атмосферно и цельно.
А ещё Дарио успел словить поцелуй от Лизы 😄 Мы до сих пор ещё не отошли от милых обнимашек на разминке К1К, которые словил оператор — скоро, наверное, будем вас шипперить по полной! ❤️
Ой, как мило, а я пропустила эти обнимашки))
Номер больше понравился зрителям, а из судей, понятное дело, Пелагее. ПЧ приятная пара на льду и по жизни порядочные и позитивные.
Пелагеи понравился,но приз не дала.. А жаль.По-моему,заслужили. Прекрасный номер,шикарное исполнение..Спасибо Дарику и Лизе
Два приза не попросила как Климова. На "Русском вызове" их танец кадриль заслуживал приза за исполнение, костюмы и соответствие заявленной тематике.
Ребят , захватили с первой минуты, скорость потрясающая, настроение и задор, с душой , открыто и ярко.
Уже поднадоела тяга к драмам , где нужно искать какую- то глубину ( которой порой и нет ). Ребята молодцы ! Они единственные ( если не ошибаюсь ) выступили с русским фольклором : задорно , на скорости и зажигательно . Танец получился отличный . Дорогого стоит - поднять залу настроение и вызвать улыбки . Спасибо им за это .
А жюри … даже говорить об
этом не хочется .
Несмотря на простую идею, очень понравился номер. Катание и презентация на высшем уровне, не зря Ильиных их любит.
Идея прямо в тему: русский вызов- зажигательная русская кадриль. И не надо высасывать из пальца какую то сверх идею, которую без либретто не каждый и поймёт.
Номер был замечательный. Один из лучших.
Я еще вчера писала что для меня кадриль победила. Ребятам спасибо за танец и за хорошее настроение.
классные ребята, порадовали!
Самый классный номер! Судьи ничего не понимают в настоящих танцах на льду))
У ребят хороший получился номер. Весело и задорно.
