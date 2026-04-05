Чиризано о номере для «Русского вызова»: «Очень рад, что мы выбрали такую тему и задали хорошее настроение. Понравилось и зрителям, и судьям»

Чиризано о номере для «Русского вызова»: рад, что мы задали хорошее настроение.

Фигурист Дарио Чиризано рассказал о совместном с Елизаветой Пасечник номере для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Чиризано и Пасечник представили программу в русском народном стиле под «Московскую кадриль». Дуэт занял итоговое 17-е место.

– Как вы ставили номер? Знали, что в жюри будет Пелагея?

– Нет, мы не знали, кто будет в жюри, но идею предложила Анжелика Алексеевна (Крылова ), нам она сразу очень понравилась. Но самое важное, мне кажется, в постановке номера все-таки думать о том, что понравится зрителям, и что понравится судьям.

Конечно, такую музыку мы сейчас не слушаем, но зрителям очень понравилось и судьям тоже. Поэтому я очень рад, что мы выбрали такую тему и задали хорошее настроение. Очень здорово, что Пелагея оценила, что ей понравилось. Это, правда, очень приятно.

– У вас изначально был план именно сделать что-то веселое?

– Такого плана изначально не было, мы думали насчет разных вариантов. Была одна тоже очень интересная идея, может быть как-нибудь ее тоже сделаем, такая спокойная, не веселая, удивительно.

Но когда все-таки Анжелика Алексеевна предложила этот вариант, мы такие: «Да, точно да, это будет супер». Я тоже думал по поводу тем, и мне кажется этот номер тоже бы очень хорошо смотрелся бы на втором «Русском вызове». Сейчас была тема свободная, могли делать все что угодно.

– Мне очень понравилась твоя огромная балалайка. Как-то везли или здесь заказали?

– Нет, мы ее заказали тут. Спасибо большое федерации и Первому каналу, что они все это сделали. Я ее в первый раз увидел вчера, и, конечно, обалдел, потому что она реально очень большая и тяжелая.

– Ты сказал в конце, что ты на сто процентов русский.

– Сто процентов, да. <...>

– А насколько вообще номер менялся в последние дни, часы?

– На самом деле, номер практически никак не менялся, потому что было очень мало времени. Мы приехали с Кубка Первого канала и была буквально неделя, и все, мы уже тут.

Но меня радует в этом номере, что на 80% сделали его новым. Потому что обычно, когда делаешь номер для шоу, ты берешь какие-то связки из программ, то есть ты его делаешь из разных кусочков, как пазл. А тут с нуля, растанцовки полностью новые. Мы специально ставили их целенаправленно для этого номера, потому что взять неоткуда.

– И сколько это дней заняло?

– Процесс не был очень тяжелым, но номер дорабатывался до последнего дня, концовка стала понятна уже перед отъездом.

– Чей-то номер из коллег тебе запал в душу?

– Мне Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым) очень понравились. Правда, тяжело, потому что у нее травма, и так обыграть все и сделать такой классный номер...

Я видел ребят на тренировке и думаю: «А как же они вообще будут, что же они сделают, что они покажут», потому что ситуация, правда, очень сложная и тяжелая. Но настолько здорово поставить номер, это фантастика, – сказал Чиризано.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму