Распалась британская спортивная пара Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби

В сезоне-2024/25 пара заняла пятое место на чемпионате Европы. На Олимпиаде-2026 Вайпан-Ло и Дигби стали пятнадцатыми в личном турнире.

«После шести невероятных лет вместе на льду наше с Люком путешествие подошло к концу. В 2020 году мы встали в пару с общей мечтой – дойти до Олимпиады, освоить новую дисциплину и построить что-то с нуля. 

За эти годы мы достигли большего, чем я могла себе представить. Стали пятикратными чемпионами страны, соревновались на Гран-при, европейских и мировых первенствах, вошли в пятерку на чемпионате Европы и в конце концов достигли нашей главной цели – стали олимпийцами. 

Я испытываю огромное уважение к Люку и благодарность за все, что он дал нашему партнерству. Его приверженность нашему делу является огромной составляющей успеха. <...> В ближайшем будущем я планирую отдыхать и наслаждаться межсезоньем, а затем продолжу карьеру и буду искать возможность нового партнерства», – написала Вайпан-Ло в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Вайпан-Ло
Люк Дигби
Анастасия Вайпан-Ло
А Ковалевы продолжат кататься.
Жалко, мне казались перспективной парой.
Да какая перспектива. Тройными прыжками там и не пахло.
Причина в том что партнер закончил карьеру.
Партнер редко делал нормальный выброс. Чаще Анастасия летела по какой-то спонтанной траектории. Может, Коровин с кислой миной захочет попробовать с Анастасией.
За Филлипины? =)))
Может, у Коровина есть еще какой-нибудь паспорт в загашнике))
