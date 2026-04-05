Распалась британская спортивная пара Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби

Распалась британская спортивная пара Вайпан-Ло – Дигби.

В сезоне-2024/25 пара заняла пятое место на чемпионате Европы. На Олимпиаде-2026 Вайпан-Ло и Дигби стали пятнадцатыми в личном турнире.

«После шести невероятных лет вместе на льду наше с Люком путешествие подошло к концу. В 2020 году мы встали в пару с общей мечтой – дойти до Олимпиады, освоить новую дисциплину и построить что-то с нуля.

За эти годы мы достигли большего, чем я могла себе представить. Стали пятикратными чемпионами страны, соревновались на Гран-при, европейских и мировых первенствах, вошли в пятерку на чемпионате Европы и в конце концов достигли нашей главной цели – стали олимпийцами.

Я испытываю огромное уважение к Люку и благодарность за все, что он дал нашему партнерству. Его приверженность нашему делу является огромной составляющей успеха. <...> В ближайшем будущем я планирую отдыхать и наслаждаться межсезоньем, а затем продолжу карьеру и буду искать возможность нового партнерства», – написала Вайпан-Ло в соцсети.