Бестемьянова о жюри «Русского вызова»: «Как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой, судит ее катание? Это неправильно»

Бестемьянова раскритиковала состав жюри турнира «Русский вызов».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов».

Турнир прошел накануне в Санкт-Петербурге. Жюри состояло из двух панелей. В первой были деятели искусства, а во второй – представители фигурного катания: Александр Жулин, Антон Сихарулидзе, Анна Щербакова, Евгения Медведева , Михаил Коляда.

«Я про это все время думаю – как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой , судит ее катание. Это как-то неправильно. Щербакова вообще младший товарищ Загитовой, ха-ха.

Это, конечно, довольно странная история, но это выбор телевидения, это их формат, они придумали программу и имеют право делать все, что им нравится.

Я представила, что бы было, если бы такая программа проходила в Англии или Америке, и кто бы судил такие соревнования. Конечно, были бы приглашены большие звезды, но более старшего поколения, тем более что в России их очень много», – отметила Бестемьянова.

Также она объяснила, почему сама не вошла в жюри турнира.

«Я не могла войти в жюри, это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова . Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады.

Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила «Ледниковый период», у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем – я могу. Но не знаю, кто это решает – федерация или телевидение», – приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

