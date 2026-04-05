  • Бестемьянова о жюри «Русского вызова»: «Как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой, судит ее катание? Это неправильно»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов».

Турнир прошел накануне в Санкт-Петербурге. Жюри состояло из двух панелей. В первой были деятели искусства, а во второй – представители фигурного катания: Александр Жулин, Антон Сихарулидзе, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Михаил Коляда.

«Я про это все время думаю – как это может быть, что Медведева, которая каталась с Загитовой, судит ее катание. Это как-то неправильно. Щербакова вообще младший товарищ Загитовой, ха-ха.

Это, конечно, довольно странная история, но это выбор телевидения, это их формат, они придумали программу и имеют право делать все, что им нравится.

Я представила, что бы было, если бы такая программа проходила в Англии или Америке, и кто бы судил такие соревнования. Конечно, были бы приглашены большие звезды, но более старшего поколения, тем более что в России их очень много», – отметила Бестемьянова. 

Также она объяснила, почему сама не вошла в жюри турнира. 

«Я не могла войти в жюри, это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады.

Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила «Ледниковый период», у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем – я могу. Но не знаю, кто это решает – федерация или телевидение», – приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Источник: РИА Новости
Как и Жулин судящий Когановских)
Уже посчитали, что если бы баллы танцоров очистить от предвзятого мнения Жулина, СБ получили бы на 0,35 балла меньше чем КН, а не точно вровень как в протоколах, вот и результат подсуживания своим и засуживания чужих. Аргументация про рожавших и поживших даже не смешна, то есть для полноценного МЖ теперь и десятков лет скатывания недостаточно, еще и родить надо, да и пожить🥱
Особенно это Вани касается!Ляпнул так ляпнул!
Во-первых, "молодые" не сами себя в жюри назначили.
Во-вторых, а муж может судить жену?
Комментарий скрыт
Ну так и Щербакова не должна судить, если катается Загитова и Валиева.
А Жулин судивший свои и чужие пары, да еще и с таким разрывом -норм? Или так как он старый скуф, то ему можно? А на молодых окей собак спускать, что Тране, что ей?
Нет, не норм. И Жулин в жюри не норм, и Медведева, Щербакова, Коляда в жюри не норм. И мужья, судящие катающихся жен, не норм. Удивительно, что об этом вообще стали высказываться и Бести, и Траньков, но они правы.
А Траньков в Ледниковом не женушку ли в жюри жюрил? Что-то такое читала, но сама этим действом себя мучить не намерена. Но знаю, что Траньков очень любит комментировать свою и чужие пары во время турниров... и очень предвзято это делать. так это, либо крестик либо трусы?
Щербакова и Медведева судили там адекватнее всех, по-моему 😁
Согласна полностью с вами
Вот именно)
Даже Траньков пост свой потер, как разобрался
Нашли Медведеву крайней среди судей. У Жулина не было конфликта интересов, а Абдразаков приз Алине вручил как землячке, зур рахмат. А вчерашние фигуристы : Коляда, Медведева, Щербакова судили адекватно и профессионально.
Т.е. присутствие в жюри Жулина, который тренирует или тренировал отдельных участников данного шоу, и не стесняясь, завышал им оценки, и одновременно топил их конкурентов, у Бестемьяновой вопросов не вызвало?)
У Жулина Букин тренируется. Как она может его критиковать?
Жулин вообще придумал идею РВ. ему всё можно.
Уважаемая, а почему про Жулина молчите? На мой взгляд, этот ещё более неправильно.
Завели коллективную шарманку, что молодежь не имеет права оценивать старших, а не одного внятного аргумента привести не могут. Я надеюсь, организаторы все эти причитания не воспримут всерьез, и на следующем турнире мы не увидим засилье шуб в жюри. Что до конфликта интересов, так тут Жулину нужно в первую очередь претензии предъявлять, который выставил максимальный балл только двум своим парам - СК и СБ, а конкурентов КН наоборот, утопил. Аня, Женя и Миша в подобной предвзятости как раз замечены не были.
Почему неправильно?Обе с соревнованиями закончили,какая разница кто с кем катался
Что за странный наезд на Евгению? Она старалась максимально объективно судить. И такая молодёжь как Анна, Евгения, Михаил намного лучше всяких старперов, которые только важничают сидят со скучающим видом
