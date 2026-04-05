  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Активные и динамичные программы катать энергозатратней, чем лиричные постановки». Галлямов ответил Транькову на слова о «Русском вызове»
82

Фигурист Александр Галлямов ответил олимпийскому чемпиону Максиму Транькову, который раскритиковал номер Галлямова и Анастасии Мишиной на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Галлямов и Мишина представили номер на авиационную тематику под песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-гврито». Пара заняла третье место по итогам голосования жюри и зрителей. 

«Может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики [Синициной] и Никиты [Кацалапова]», – отметил Траньков.

«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратней, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность, чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне», – написал Галлямов в телеграм-канале.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
Открытый турнир по шоу-программам
logoМаксим Траньков
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
пары
logoАнастасия Мишина
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну прав Галлямов.

С каких пор такой номер поставить и исполнить - это просто? Это именно один из самых подходящих номеров для ШОУ! Это был не трагичный концерт и не вечер памяти кого-то, а шоу для зрителей, в первую очередь

Траньков понимает, что сам такой номер не потянет и не сможет выкатать, поэтому в ход пошли завуалированные оскорбления в примитивности и глупости. Очень некрасиво и мерзко
Ответ pavrinas
в точку!
я так рада, что зрители хоть как-то смогли повлиять на голосование
а то с этим "Вызовом", даже с темой "хорошее настроение", слезы-боль в топе
Ответ aleksa.grand.ln
Мишек два года прокатывали и поливали за яркие номера, что в этом году они уже после оценок сидели и чуть не плакали. Было видно, что ребята даже не ожидали, что смогут занять призовое место 💔
Здесь я полностью согласен с Галлямовым. Траньков лицемер и зануда...
Ответ Westmoreland
Комментарий скрыт
одного не понимаю, с какого перепуга Траньков решает советовать Мигам, его спрашивали?
Ответ axiola
так он по жизни затычка везде.
Ну и - дитё обидели. Он привык, что всё решено заранее в кулуарах. А здесь, вот же досада - публику допустили до голосования.
Ответ БезызбежноНаКрасный
Так они же третьим были,а после голосования зрителей вообще вылетели из тройки,и их место заняли МиГи.
Лирики, драматизма и трогательности на РВ более чем достаточно, а шуточных, весёлых, энергичных номеров, которые хотят больше видеть зрители, очень мало.
Он абсолютно прав. А самый сложный жанр - это комедия! Всегда был, есть и будет. Сделать красивую лиричную постановку легко. Попробуйте сделать качественную развлекательную программу, с юмором и драйвом, чтобы при этом она не скатилась в пошлость.
Ответ Sportsfan
Для меня в жанре смешного шоу на льду эталон - Бообрин со спящим ковбоем и с пародией на парное катание. Это шедевры. Кондратюк в этом жанре тоже очень хорош. Прошлогодний дирижёр оркестра с балериной реально смешно и здорово исполнено Марком .
Ответ Ok2022
Бобрин при сдержанности в жизни на льду гениальный артист.
Нынешнему поколению стоит пересматривать его и Овчинникова номера и учиться.
Я не поклонник жанра, в котором выступают МГ. Но Солярис Транькова был ни разу не лучше с художественной точки зрения. Ну и технически гораздо слабее, очевидно.
Волосожар - шикарна, слов нет!
Траньков с чего-то решил, что может раздавать свои непрошенные советы МиГам, он им вообще кто?! Обиженный и злой токсик
Ответ Лутц-Ритт
Так здесь, и вы в частности, с у тра до вечера советы раздают) А Транькову почему нельзя?
Ответ Анастасия_1116885232
Это советы в воздух, ни штаб, ни фигуристы их не увидят, если целенаправленно не полезут читать ветки. А коллег не услышать невозможно
Ну, да теперь все девушки должны порхать по потолком без Коньков и все будет ок? А
ЭТо точно про фк? Синициной дали приз за травму. Так нельзя.
Ответ MariNika
Комментарий скрыт
Ответ Мария Агуреева
Комментарий скрыт
Мнение зрителей уже не имеет значения или оно важно только, когда речь идет о тех, кто вам нравится?
Если Транькову нравятся нудли как у СБ, которых он привел в пример, дело его, но не надо навязывать это мнение зрителям. И так мало динамичных номеров, а он еще и критикует... Макс, смотри 30 нудлей сам, а зрители проголосовали.
А если не нра, что тебя обыгрывают молодые и действующие, велкам в ледниковый к закончившим
Ответ Vera25
Дело не в нудлях. А в том, что это был стремный нафталин, а про Кикабидзе вообще не хочется вспоминать даже в рамках этого номера
Как бы ни критиковали и очень часто за дело Плющенко и Ягудина они на шоу всегда вкладываются в прокаты по полной и часто не уступают молодежи по энергии и драйву. ВТ на РВ ездят в эконом режиме пытаясь выехать то на детях то на "гениальной задумке". И это именно из-за Транькова. Татьяна в отличной форме а он недавно на шоу в честь Турина выглядел намного хуже Маринина который свою пару тащил почти за двоих в 50 лет. После этого Траньков ещё что-то вякает. Ему и высокий результат по оценкам жюри просто подарили на прощание.
Ответ ribikorto
Однако Волосожар с Траньковым делали подкрут, выброс, три поддержки на шоу Навки. Здесь подкрут не стали делать, но Макс все равно в отличной форме. Да и Траньковы по драйву тоже не уступают молодежи и выкладываются на максимум на шоу, помню их прошлогоднюю Лунную сонату, которую они на шоу ТШТ катали, это было очень красиво и завораживающе. Но что-то их во второй раз РВ подводит, номер глубокий, но не все поймут, а это очень сказывается на восприятии
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
