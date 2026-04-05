«Активные и динамичные программы катать энергозатратней, чем лиричные постановки». Галлямов ответил Транькову на слова о «Русском вызове»

Галлямов ответил на критику Транькова из-за «Русского вызова».

Фигурист Александр Галлямов ответил олимпийскому чемпиону Максиму Транькову , который раскритиковал номер Галлямова и Анастасии Мишиной на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Галлямов и Мишина представили номер на авиационную тематику под песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-гврито». Пара заняла третье место по итогам голосования жюри и зрителей.

«Может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики [Синициной] и Никиты [Кацалапова]», – отметил Траньков.

«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратней, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность, чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне», – написал Галлямов в телеграм-канале.

