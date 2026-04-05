«Активные и динамичные программы катать энергозатратней, чем лиричные постановки». Галлямов ответил Транькову на слова о «Русском вызове»
Фигурист Александр Галлямов ответил олимпийскому чемпиону Максиму Транькову, который раскритиковал номер Галлямова и Анастасии Мишиной на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Галлямов и Мишина представили номер на авиационную тематику под песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-гврито». Пара заняла третье место по итогам голосования жюри и зрителей.
«Может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики [Синициной] и Никиты [Кацалапова]», – отметил Траньков.
«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратней, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность, чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне», – написал Галлямов в телеграм-канале.
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму
С каких пор такой номер поставить и исполнить - это просто? Это именно один из самых подходящих номеров для ШОУ! Это был не трагичный концерт и не вечер памяти кого-то, а шоу для зрителей, в первую очередь
Траньков понимает, что сам такой номер не потянет и не сможет выкатать, поэтому в ход пошли завуалированные оскорбления в примитивности и глупости. Очень некрасиво и мерзко
я так рада, что зрители хоть как-то смогли повлиять на голосование
а то с этим "Вызовом", даже с темой "хорошее настроение", слезы-боль в топе
Ну и - дитё обидели. Он привык, что всё решено заранее в кулуарах. А здесь, вот же досада - публику допустили до голосования.
Нынешнему поколению стоит пересматривать его и Овчинникова номера и учиться.
Волосожар - шикарна, слов нет!
ЭТо точно про фк? Синициной дали приз за травму. Так нельзя.
А если не нра, что тебя обыгрывают молодые и действующие, велкам в ледниковый к закончившим