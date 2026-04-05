Максим Траньков: «Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о судействе на турнире шоу-программ «Русский вызов». 

В паре с Татьяной Волосожар Траньков представил номер на тему из фильма Андрея Тарковского «Солярис». После оценок жюри пара занимала третье место, но из-за зрительского голосования опустилась на 11-е место. 

«Здорово, что судьи от искусства оценили нашу программу, как и другие стильные программы. Для меня это гораздо важнее, чем оценки судей от фигурного катания. Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение. А представители искусства оценили, хорошие слова сказали, огромное спасибо Екатерине Климовой, одной из моих любимых актрис, для меня важно, что она нас отметила.

Болельщики же не оценивают, а голосуют за своих любимых спортсменов. Им абсолютно неважно, какой номер. Говорю даже не про нашу программу, а про другие – было очень много классных постановок, не только грустных, но и веселых, и драматических. Например, меня удивила Соня Самодурова с очень классной программой, без музыки под стихи классно придумала. Но в зрительском голосовании побеждает тот, у кого больше болельщиков, мы это видим уже который год. Поэтому тут нет никаких вопросов.

Хотелось воплотить эту тему на льду, потому что Тарковский, по моему мнению, очень крутой режиссер, внесший огромный вклад в мировое кино. Многие голливудские режиссеры используют многие моменты из Тарковского, в очень известных фильмах можно увидеть кадры из его работ. Это нить, которая идет через весь мировой кинематограф, и я считаю, что в фигурном катании он используется незаслуженно редко. У нас с Таней огромное количество скатанных образов, Крис и Хари – это те два героя, до которых мы наконец-то добрались и доросли.

Подготовились, что смогли – сделали, всегда можно лучше, но возраст тоже о себе дает знать. Мы, получается, были самые старшие из участников. Все прекрасно понимаем, есть спортсмены, которые здесь и сейчас свою славу куют, сейчас их время.

А наше время осталось в 2014 году, тогда мы получали свои подарки и любовь от болельщиков. Смотрим на это философски, относимся к этому турниру как к творчеству. Для нас это, в принципе, и не турнир вовсе», – сказал Траньков.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

То есть когда Траньков той же Щербаковой в ЛП снижал оценку, обосновывая это тем, что ему не нравится музыка, а другой рукой лепил жене 6.0 за каждый номер - это нормально было? Причем Аня поставила ВТ 9.5, а Женя и Миша вообще десятки. И при чем тут вообще возраст, ребята что, недостаточную компетентность в ФК имеют, чтобы оценить шоу-программу, прости господи? По поводу того, что зрители якобы голосуют только за своих любимчиков - покажите ему кто-нибудь, на какое место эти зрители поставили Трусову, Валиеву, Загитову. При этом СК из Москвы, у которых не сказать чтобы огромное количество персональных поклонников, в тройку зрительских попали. Такой аргумент имел бы место быть, если бы голосовать могли вообще все, а пришедшие на стадион - это очень небольшой срез общей аудитории, в котором размер фан-базы особого значения не имеет. В общем, стыдно вести себя на пятом десятке как ущемленная девочка-обиженка, Максим.
Ответ EmperorNazer
Или когда Раскатов вышел в роли хоккеиста - в хоккейных коньках - Траньков докопался, что его позвали оценивать фигурное катание, а не катание в хоккейных коньках.
Ответ EmperorNazer
А ему на судейство грех обижаться. Они вроде как судейскими оценками третьими были, после зрительского голосования ситуация изменилась. Ну тут уж публику не обвинишь в том, что они слишком молоды для оценивания.
ну, как был первым ребёнком Волосожар - так и остался)
Ответ БезызбежноНаКрасный
Лучше не скажешь!)
Ты хотел номер по Тарковскому? Ты его сделал. Закрыл гештальт, радуйся! К чему теперь эти стенания по оценкам?
Зрители имеют право не разделять твои взгляды. Зрители имеют право голосовать за жизнеутверждающие и позитивные постановки, которые им понравились, а не делать выбор исключительно из уважения к сединам.
Жюри не обязано дуть тебе в опу так же, как это делает твоя, без всяких сомнений, золотая любящая жена. Это для неë ты самый креативный, талантливый и с хорошо развитым вкусом. А для всех остальных - взрослый мужик, который жалуется и ноет как девчонка.
Ответ Revery
Обращайться на "вы" принято к тем, кто ведëт себя уважительно по отношению к окружающим, а не к каждому хаму, трусливо катающему обиженные постики в соцсетях
Так и оценивайте друг друга при пустых трибунах. Только не нойте, что денег нет и вы никому не интересны.
Какой же Траня лицемерный. На недавнем ЛП всем занижал оценки, чтоб свою жену, которая участвовала в в этом кринжовом шоу повыше поднять. А сейчас обиделся когда бумеранг прилетел ..
Ответ Westmoreland
Ну это там обычное дело.
Ответ Westmoreland
Вот Ане его надо было засудить , он ей на ЛП оценки занижал :то музыка не та , то номер не понял , старался вместе с ТАТ завалить пару Ани с Костей , а она тебя пожалела , поставила хорошую оценку
Ммм, ну всех обосрал Траня.

И Аня, Женя и Миша - плохие такие-сякие молодые. МиГи - примитивщина. Зрители тупые, идею не понимают, голосуют за любимок.

А что же вы, Максим Леонидович, не стали «любимкой» зрителей, раз вы такой стильный, умный и прекрасный? Может быть за свой длинный язык как раз, м?

Просто мерзко читать его опусы. За такие слова его бы отстранить от ведения турниров - только токсичной атмосферы наводит да и только.
Ответ pavrinas
Вот поэтому и не стал любимкой! И никогда не станет! И никто из зрителей за него не будет голосовать! Так что, мимо, Траньков!
Ответ pavrinas
Качество публики на ФК соревнованиях снижается, увы. Одни крики на трибунах чего стоят. Отсюда и предпочтения.
То ли дело, когда сам с умным видом рассказывает, что ему музыка в программе не нравится.
Ответ Katerina Sunny
Он всю свою карьеру был вечно чем-то ущемлен недоволен, обижен, ноет и ноет.
Если бы не Таня - не дотянул бы до чемпиона ОИ, даже в том сезоне чистых прокатов без косяков по пальцам можно пересчитать, но всех так любит критиковать!
Вечный подросток с не проходящим пубертатом.
Ответ ensuenos
У него настоящая карьера только с Таней и началась, до неё 7 партнёрш сменил и никак не мог пробиться.
Я твоя ровесница (даже постарше) и поставила вам двойку. И подавляющее большинство аудитории на трибунах были твои ровесники и люди пенсионного возраста. Как же уже надоело такое снобистское отношение к публике. Поэтому вы и останетесь в истории олимпийцами-однодневками, а не великими, как Алёна Савченко.
Ответ Светлана Менова
Ого, вы были в зале! А какие баллы вы поставили Камиле, Саше, Алине и Алёне?
Ответ Светлана Менова
Да он, в принципе, какой-то противозный 😏
Неделю будет выражать недовольство? Сидел бы в жюри ЛП и не отсвечивал. Творец, блин.
На турнире надо оставить только действующих спортсменов, остальные могут и в Леднике участвовать.
Ответ Алена_1116921188
Абсолютно верно !
Звезды в цирке, Звезды на льду и т. п.
А то столько хороших номеров вчера задвинули под седины и былые заслуги !
Ягудин 2 года подряд на дурака выиграл.
Материалы по теме
Траньков о «Русском вызове»: «Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри. Рановато им строить серьезные лица и выставлять оценки»
5 апреля, 11:18
Плющенко о «Русском вызове»: «3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор»
5 апреля, 06:17
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму
5 апреля, 05:20
Рекомендуем
Главные новости
Александр Жулин: «Лучший момент сезона — выступление Петра Гуменника на Олимпиаде. В Милане он выглядел просто блестяще»
23 минуты назад
Погорилая о Трусовой на соревнованиях: «Это будет феноменальный случай, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, после родов – тем более»
31 минуту назад
Мама Костылевой – Рудковской: «Спасибо за высокую оценку моей дочери, за популяризацию. Лена доказала свою преданность Плющенко»
38 минут назад
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Гудаева, Лисс, Ручина, Шепелева покажут произвольные программы
сегодня, 13:09Live
Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»
сегодня, 12:24
Илья Малинин: «Это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Теперь они – моя терапия»
сегодня, 12:05
Татьяна Тарасова: «В последние годы лучшим тренером в России была Тутберидзе. Теперь есть и Дайнеко»
сегодня, 10:56
Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта
сегодня, 09:59
Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России
сегодня, 08:15
Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Бадави выиграл короткую программу, Визер – 2-й, Пычин – 3-й
сегодня, 09:45
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
вчера, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем