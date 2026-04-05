Максим Траньков: «Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение»

Траньков: оценки людей на 20 лет младше вряд ли имеют для меня большое значение.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о судействе на турнире шоу-программ «Русский вызов».

В паре с Татьяной Волосожар Траньков представил номер на тему из фильма Андрея Тарковского «Солярис». После оценок жюри пара занимала третье место, но из-за зрительского голосования опустилась на 11-е место.

«Здорово, что судьи от искусства оценили нашу программу, как и другие стильные программы. Для меня это гораздо важнее, чем оценки судей от фигурного катания. Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение. А представители искусства оценили, хорошие слова сказали, огромное спасибо Екатерине Климовой, одной из моих любимых актрис, для меня важно, что она нас отметила.

Болельщики же не оценивают, а голосуют за своих любимых спортсменов. Им абсолютно неважно, какой номер. Говорю даже не про нашу программу, а про другие – было очень много классных постановок, не только грустных, но и веселых, и драматических. Например, меня удивила Соня Самодурова с очень классной программой, без музыки под стихи классно придумала. Но в зрительском голосовании побеждает тот, у кого больше болельщиков, мы это видим уже который год. Поэтому тут нет никаких вопросов.

Хотелось воплотить эту тему на льду, потому что Тарковский, по моему мнению, очень крутой режиссер, внесший огромный вклад в мировое кино. Многие голливудские режиссеры используют многие моменты из Тарковского, в очень известных фильмах можно увидеть кадры из его работ. Это нить, которая идет через весь мировой кинематограф, и я считаю, что в фигурном катании он используется незаслуженно редко. У нас с Таней огромное количество скатанных образов, Крис и Хари – это те два героя, до которых мы наконец-то добрались и доросли.

Подготовились, что смогли – сделали, всегда можно лучше, но возраст тоже о себе дает знать. Мы, получается, были самые старшие из участников. Все прекрасно понимаем, есть спортсмены, которые здесь и сейчас свою славу куют, сейчас их время.

А наше время осталось в 2014 году, тогда мы получали свои подарки и любовь от болельщиков. Смотрим на это философски, относимся к этому турниру как к творчеству. Для нас это, в принципе, и не турнир вовсе», – сказал Траньков .

