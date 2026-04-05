Траньков о «Русском вызове»: «Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри. Рановато им строить серьезные лица и выставлять оценки»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что хотел бы видеть больше молодых участников на турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Если этот турнир нравится зрителям и есть хорошие рейтинги на ТВ, то нет повода его закрывать. Но, как бы я ни любил все то, что мы делаем с Первым каналом и с федерацией для развития фигурного катания, для меня это не самое значимое и любимое событие. Нам приятно в нем участвовать, видеть на трибунах наших болельщиков. Их все меньше с каждым годом, но они есть, они приносят баннеры, пишут позитивные вещи в интернете. Будем ли мы выступать в нем дальше, решают организаторы. Но я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри.
Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке. Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева – это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьезные лица и выставлять оценки.
В фигурном катании есть много чемпионов и призеров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что мое пожелание к турниру – больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители. Уверен, что на трибунах были те, кто спрашивал своих мам, кто такие Волосожар и Траньков.
Не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание.
Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира.
Я слышал, что в раздевалке кто-то из молодых возмущался – вот, она даже на лед не вышла. Попробуйте сделать так, попробуйте научиться так летать. Судьи это оценили, продюсеры допустили, значит, все было по правилам», – сказал Траньков.
При этом больше всего притопили его пару как раз Сихарулидзе с Жулиным, и лишь Щербакова поставила 9.5 вместо 10-к от Коляды и Медведевой.
Бедный Максим Леонидович. Как же его порвало после того как народ в Юбилейном выкинул его из тройки и поднял туда Настю Мишину. Такое Максим Леонидович народу никогда не простит. Но народ не обманешь. Мишки - народные чемпионы.
Простите, но таких людей с каждым годом всё меньше.
У Максима Транькова снобизм взыграл.
Такое в найме сотрудников называется «эйджизмом», то бишь дискриминация или предвзятое отношение к человеку на основании его возраста.
Тем более, что ребята (Медведева, Щербакова, Коляда) отнеслись к ним с уважением.
Пусть он воспримет это как хороший урок смирения, чуть укротит свою заносчивость.
Даже Алексей Николаевич Мишин и Тамара Николаевна Москвина себе такого не позволяют, хотя они практически как 2 титана современного фигурного катания России.
Алексей Николаевич от молодых хореографов учится, перенимает новые приёмы, не побрезговал с Ришо и Глейхенгаузом работать, а Тамара Николаевна вообще в новогодних спектаклях участвовала.
Это повод для Транькова стать лучше. Тем более что его жена получила искреннее удовольствие от выступления. Разве это не главное? Она всегда любила выходить на лёд, и во многом именно ради семьи завершила спортивную карьеру.
И вчера в комментариях их много хвалили, даже я, что у них прекрасное выступление и они в прекрасной форме.
Вдруг обиделся - считает, что старые герои олимпиад ему-то побольше отсыпали бы. Надо же.
Только Траня, почему-то, не учитывает, что за них проголосовала куча зрителей! Для кого был устроен этот турнир? Для зрителей в том числе!
Смотреть на нудли, которые были, в том числе, и у Транькова (там вообще семейный суицид и для меня странно, как такое допустили), и у СБ, и у СК - уже порядком надоели. Для такого турнира и нужны именно такие номера, как у МиГов, Вовы и Жени (круто он своих бывших учеников тоже заодно опустил), Пети и так далее.
Хотите показывать свои линии - пожалуйста, устраивайте турнир без зрителей. Потому что людям нужен позитив, а не вечная тухлятина даже на шоу.
Любишь кататься-люби и саночки возить!