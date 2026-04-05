  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Траньков о «Русском вызове»: «Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри. Рановато им строить серьезные лица и выставлять оценки»
137

Траньков о «Русском вызове»: «Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри. Рановато им строить серьезные лица и выставлять оценки»

Траньков о «Русском вызове»: я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что хотел бы видеть больше молодых участников на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Если этот турнир нравится зрителям и есть хорошие рейтинги на ТВ, то нет повода его закрывать. Но, как бы я ни любил все то, что мы делаем с Первым каналом и с федерацией для развития фигурного катания, для меня это не самое значимое и любимое событие. Нам приятно в нем участвовать, видеть на трибунах наших болельщиков. Их все меньше с каждым годом, но они есть, они приносят баннеры, пишут позитивные вещи в интернете. Будем ли мы выступать в нем дальше, решают организаторы. Но я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри.

Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке. Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева – это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьезные лица и выставлять оценки.

В фигурном катании есть много чемпионов и призеров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что мое пожелание к турниру – больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители. Уверен, что на трибунах были те, кто спрашивал своих мам, кто такие Волосожар и Траньков.

Не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание.

Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира.

Я слышал, что в раздевалке кто-то из молодых возмущался – вот, она даже на лед не вышла. Попробуйте сделать так, попробуйте научиться так летать. Судьи это оценили, продюсеры допустили, значит, все было по правилам», – сказал Траньков.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoАнна Щербакова
logoТатьяна Волосожар
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
logoМаксим Траньков
пары
РИА Новости
logoсборная России
logoМихаил Коляда
Открытый турнир по шоу-программам
logoЕвгения Медведева
137 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подгорело у Максима от оценок вышеназванных. Сам он в ЛП их, конечно же, судил совершенно справедливо, по его мнению, а обратно, с его точки зрения, не работает :)

При этом больше всего притопили его пару как раз Сихарулидзе с Жулиным, и лишь Щербакова поставила 9.5 вместо 10-к от Коляды и Медведевой.
Ответ Delirium
Подгорело у Максима от оценок вышеназванных. Сам он в ЛП их, конечно же, судил совершенно справедливо, по его мнению, а обратно, с его точки зрения, не работает :) При этом больше всего притопили его пару как раз Сихарулидзе с Жулиным, и лишь Щербакова поставила 9.5 вместо 10-к от Коляды и Медведевой.
Щербакова вообще там адекватнее всех судила
Ответ Delirium
Подгорело у Максима от оценок вышеназванных. Сам он в ЛП их, конечно же, судил совершенно справедливо, по его мнению, а обратно, с его точки зрения, не работает :) При этом больше всего притопили его пару как раз Сихарулидзе с Жулиным, и лишь Щербакова поставила 9.5 вместо 10-к от Коляды и Медведевой.
Комментарий скрыт
ахахах, у этого как обычно подгорело ниже спины)) а тебе не рано в ЛП сидеть судьей и жене оценки рисовать?)))
может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей

Бедный Максим Леонидович. Как же его порвало после того как народ в Юбилейном выкинул его из тройки и поднял туда Настю Мишину. Такое Максим Леонидович народу никогда не простит. Но народ не обманешь. Мишки - народные чемпионы.
Ответ историксоветолог
может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей Бедный Максим Леонидович. Как же его порвало после того как народ в Юбилейном выкинул его из тройки и поднял туда Настю Мишину. Такое Максим Леонидович народу никогда не простит. Но народ не обманешь. Мишки - народные чемпионы.
Примитивный подход - это как раз номер про стюардессу. Пошловатая постановка с подлизом к Сихарулидзе. Это сработало, поздравляю. А то все обижались.
Смотреть на ваше катание тоже могут только те, кто старше вас возрастом?
Простите, но таких людей с каждым годом всё меньше.

У Максима Транькова снобизм взыграл.
Такое в найме сотрудников называется «эйджизмом», то бишь дискриминация или предвзятое отношение к человеку на основании его возраста.
Тем более, что ребята (Медведева, Щербакова, Коляда) отнеслись к ним с уважением.
Пусть он воспримет это как хороший урок смирения, чуть укротит свою заносчивость.

Даже Алексей Николаевич Мишин и Тамара Николаевна Москвина себе такого не позволяют, хотя они практически как 2 титана современного фигурного катания России.
Алексей Николаевич от молодых хореографов учится, перенимает новые приёмы, не побрезговал с Ришо и Глейхенгаузом работать, а Тамара Николаевна вообще в новогодних спектаклях участвовала.

Это повод для Транькова стать лучше. Тем более что его жена получила искреннее удовольствие от выступления. Разве это не главное? Она всегда любила выходить на лёд, и во многом именно ради семьи завершила спортивную карьеру.
И вчера в комментариях их много хвалили, даже я, что у них прекрасное выступление и они в прекрасной форме.
Ответ Лиза Михайлова
Смотреть на ваше катание тоже могут только те, кто старше вас возрастом? Простите, но таких людей с каждым годом всё меньше. У Максима Транькова снобизм взыграл. Такое в найме сотрудников называется «эйджизмом», то бишь дискриминация или предвзятое отношение к человеку на основании его возраста. Тем более, что ребята (Медведева, Щербакова, Коляда) отнеслись к ним с уважением. Пусть он воспримет это как хороший урок смирения, чуть укротит свою заносчивость. Даже Алексей Николаевич Мишин и Тамара Николаевна Москвина себе такого не позволяют, хотя они практически как 2 титана современного фигурного катания России. Алексей Николаевич от молодых хореографов учится, перенимает новые приёмы, не побрезговал с Ришо и Глейхенгаузом работать, а Тамара Николаевна вообще в новогодних спектаклях участвовала. Это повод для Транькова стать лучше. Тем более что его жена получила искреннее удовольствие от выступления. Разве это не главное? Она всегда любила выходить на лёд, и во многом именно ради семьи завершила спортивную карьеру. И вчера в комментариях их много хвалили, даже я, что у них прекрасное выступление и они в прекрасной форме.
Номер Тортиллы у ТНМ на РВ бы не затерялся. Конечно скорость низкая зато почти каждую секунду либо элемент либо фишечка в образ и музыку. Минимум пустых мест за почти две минуты. Даже во время элеменов фишечки. Не бросает руки и насколько возможно дотягивает движения и в поддержке и в ласточке и когда просто катит. Даже на выездах с прыжков.
Я не болельщица Мишек, но как стало за них обидно! Поставили классный весёлый номер, а их теперь склоняют из зависти.
Ответ Svetlana Yablonskaya
Я не болельщица Мишек, но как стало за них обидно! Поставили классный весёлый номер, а их теперь склоняют из зависти.
Он постоянно по Мишкам проезжается. Транькова надо отстранить от предвзятого судейства Ледникового и от предвзятого комментирования турниров раз такой борец за правду
Ответ Eirene
Он постоянно по Мишкам проезжается. Транькова надо отстранить от предвзятого судейства Ледникового и от предвзятого комментирования турниров раз такой борец за правду
Как раз Траньков очень хорошо комментирует юниоров и вступается за них в открытую .
Синицына и Кацалапов каждый год в призах, но по мне, незаслуженно, уж простите....Они красивые ребята, но мне не нравилось ни одно их выступление на данном турнире. Из одиночниц, кстати, больше всего понравилась Садкова, очень тонко, точно, хореографично, в отличие от постоянной "вульгарщины" Захаровой. Везде одна краска у Маши и хочется спросить, а она еще что-то умеет, кроме этого?!
Ответ наталья Головченко
Синицына и Кацалапов каждый год в призах, но по мне, незаслуженно, уж простите....Они красивые ребята, но мне не нравилось ни одно их выступление на данном турнире. Из одиночниц, кстати, больше всего понравилась Садкова, очень тонко, точно, хореографично, в отличие от постоянной "вульгарщины" Захаровой. Везде одна краска у Маши и хочется спросить, а она еще что-то умеет, кроме этого?!
про Захарову согласна, эксплуатирует один секси образ. Также как и СК и СБ катают одно и тоже.
Может, кому и рано, а Максиму должно быть стыдно лезть в жюри, когда жена участвует в мероприятии.
Вдруг обиделся - считает, что старые герои олимпиад ему-то побольше отсыпали бы. Надо же.
Ответ Marya Y
Может, кому и рано, а Максиму должно быть стыдно лезть в жюри, когда жена участвует в мероприятии. Вдруг обиделся - считает, что старые герои олимпиад ему-то побольше отсыпали бы. Надо же.
стыдно должно быть тем, кто его сажает в это жюри!
А если вспомнить как сам Максим судил в ЛП? Я ставлю 6,0 потому что она моя жена или я ставлю мало, потому что мне музыка эта не нравится. В чужом глазу соринку видим, а в своём бревно не замечаем.
Окак, уже и МиГи - примитив.

Только Траня, почему-то, не учитывает, что за них проголосовала куча зрителей! Для кого был устроен этот турнир? Для зрителей в том числе!

Смотреть на нудли, которые были, в том числе, и у Транькова (там вообще семейный суицид и для меня странно, как такое допустили), и у СБ, и у СК - уже порядком надоели. Для такого турнира и нужны именно такие номера, как у МиГов, Вовы и Жени (круто он своих бывших учеников тоже заодно опустил), Пети и так далее.

Хотите показывать свои линии - пожалуйста, устраивайте турнир без зрителей. Потому что людям нужен позитив, а не вечная тухлятина даже на шоу.
Ответ pavrinas
Окак, уже и МиГи - примитив. Только Траня, почему-то, не учитывает, что за них проголосовала куча зрителей! Для кого был устроен этот турнир? Для зрителей в том числе! Смотреть на нудли, которые были, в том числе, и у Транькова (там вообще семейный суицид и для меня странно, как такое допустили), и у СБ, и у СК - уже порядком надоели. Для такого турнира и нужны именно такие номера, как у МиГов, Вовы и Жени (круто он своих бывших учеников тоже заодно опустил), Пети и так далее. Хотите показывать свои линии - пожалуйста, устраивайте турнир без зрителей. Потому что людям нужен позитив, а не вечная тухлятина даже на шоу.
Так-то МиГи всегда примитивом были
Ещё один обиженный! Как сам выставляешь разные оценки, так значит норм?
Любишь кататься-люби и саночки возить!
Ответ Irinnna
Ещё один обиженный! Как сам выставляешь разные оценки, так значит норм? Любишь кататься-люби и саночки возить!
Причем вообще ничего не мешает, когда и жена там же участвует. Никакого конфликта интересов.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Вайцеховская о «Русском вызове»: «Получилось рядовое шоу с единичными программами, где постановщики реально заморочились»
5 апреля, 06:43
Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»
5 апреля, 06:28
Плющенко о «Русском вызове»: «3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор»
5 апреля, 06:17
Рекомендуем
Главные новости
Мама Костылевой – Рудковской: «Спасибо за высокую оценку моей дочери, за популяризацию. Лена доказала свою преданность Плющенко»
4 минуты назад
Илья Малинин: «Чемпионат мира в этом году воспринимался так: «Давайте просто откатаемся и закончим». Сильного напряжения не было»
сегодня, 12:24
Илья Малинин: «Это был один из лучших сезонов, потому что у меня появились кошки. Теперь они – моя терапия»
сегодня, 12:05
Татьяна Тарасова: «В последние годы лучшим тренером в России была Тутберидзе. Теперь есть и Дайнеко»
сегодня, 10:56
Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта
сегодня, 09:59
Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России
сегодня, 08:15
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Гудаева, Лисс, Ручина, Шепелева покажут произвольные программы
сегодня, 06:09
Яна Рудковская: «Костылева — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Ее знают все любители этого вида спорта»
вчера, 20:57
Загитова о своей программе на «Русском вызове»: «По реакции зрителей стало понятно, что получился потрясающий номер в национальных традициях»
вчера, 20:07
Плющенко о совместном шоу с Ягудиным: «Безумная наша идея с братухой Лехой перерастает уже в полноценный тур по городам России»
вчера, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Бадави выиграл короткую программу, Визер – 2-й, Пычин – 3-й
сегодня, 09:45
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
вчера, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем