Траньков о «Русском вызове»: «Я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри. Рановато им строить серьезные лица и выставлять оценки»

Траньков о «Русском вызове»: я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел в жюри.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что хотел бы видеть больше молодых участников на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Если этот турнир нравится зрителям и есть хорошие рейтинги на ТВ, то нет повода его закрывать. Но, как бы я ни любил все то, что мы делаем с Первым каналом и с федерацией для развития фигурного катания, для меня это не самое значимое и любимое событие. Нам приятно в нем участвовать, видеть на трибунах наших болельщиков. Их все меньше с каждым годом, но они есть, они приносят баннеры, пишут позитивные вещи в интернете. Будем ли мы выступать в нем дальше, решают организаторы. Но я бы хотел видеть на льду тех, кто сидел сейчас в жюри.

Их время кататься, а не сидеть и оценивать мои выступления на пятом десятке. Миша Коляда, Аня Щербакова, Женя Медведева – это украшение любого турнира на льду. Рановато им сидеть, строить серьезные лица и выставлять оценки.

В фигурном катании есть много чемпионов и призеров Олимпиад, прошедших огромный спортивный и творческий путь. Они могли бы оценивать катание спортсменов. Так что мое пожелание к турниру – больше видеть на льду не нас, старых пердунов, а ребят, которых знают зрители. Уверен, что на трибунах были те, кто спрашивал своих мам, кто такие Волосожар и Траньков.

Не все номера были сложными с точки зрения поиска идей. В том числе и те, что получили призы. У некоторых ребят креатива не хватает, с другой стороны, они учатся, катаясь бок о бок с нами, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, с Сашей Степановой и Ваней Букиным. Привожу в пример дуэты, потому что мне это ближе, но побеждать всегда будут одиночники, я это всегда говорил. Возможно, как-то искусственно это изменят, но фигурное катание смотрит в большинстве женская часть населения, а она больше любит мужское одиночное катание.

Круто, что есть смешение поколений, может быть, на следующий год ребята решат, что «Стюардесса по имени Жанна» – это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира.

Я слышал, что в раздевалке кто-то из молодых возмущался – вот, она даже на лед не вышла. Попробуйте сделать так, попробуйте научиться так летать. Судьи это оценили, продюсеры допустили, значит, все было по правилам», – сказал Траньков .

