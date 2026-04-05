  • Елена Вайцеховская о «Русском вызове»: «Получилось рядовое шоу с единичными программами, где постановщики реально заморочились»
Елена Вайцеховская о «Русском вызове»: «Получилось рядовое шоу с единичными программами, где постановщики реально заморочились»

«Читаю с утра впечатления коллег с турнира «Русский вызов» и думаю о том, что на самом деле этот турнир должен был стать звездным часом российских постановщиков. Их шансом проявить себя, не будучи ограниченными рамками правил, на которые все без передышки жалуются применительно к соревновательным программам, и имея в руках фантастический «материал» в виде лучших фигуристов страны.

Но на выходе получилось достаточно стандартное, рядовое шоу с единичными программами, где постановщики реально заморочились. Абсолютно вне конкуренции в этом плане творческий коллектив в составе Николая Морошкина, Низама Алиева и Артема Федорченко, сделавших очень мощную и одновременно стильную, без скатывания в какой-либо примитивизм программу Петру Гуменнику. Петру же респект за такое воплощение.

Ужасно обидно, кстати, видеть на подобных турнирах вторичную переработку уже использованных идей. Понятно, что по нынешним временам память у людей стала совсем короткой, и мало кто вспомнит сейчас гениальный по задумке 12-летней давности номер Петра Чернышева (его же авторства) и Елены Подкаминской из «Ледникового периода», где партнерша выходит на пуантах  и ни разу на протяжении всего выступления не касается ногами льда, но вот в номере Виктории Синициной и Никиты Кацалапова мне это воспоминание сильно мешало. Даже при том, что отработали Вика с Никитой изумительно.

И вот таких отсылок к уже не раз виденному набралось слишком много для того, чтобы считать турнир классным. Галочку под завершение сезона поставили – ну и ладно!

Отчасти это ответ на вопрос: почему по ходу любого сезона своими спортивными постановками запоминаются  очень немногие фигуристы», – написала Вайцеховская.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
В этот раз полностью согласна с Еленой. Многие фигуристы откровенно наплевали на ТЗ турнира - доставить людям радость и хорошее настроение и ударились в привычные нудли и депрессию. Впечатление от турнира смогли спасти немногие - Петя, ПЧ, Мишки, Рыжики и Алина.
Самое интересное, что большинство просмотров будет не у этих, кто в призах, а у тех, кого любят!!
Назовите, пожалуйста, имена тех, кого вы имеете а виду. Из вашей логики следует, что тех, кто в призах, не любят.
Да ладно, хватит номер Гуменника от балды превозносить! В том году Трансформер, потом костюмчик облегчили, Трансформер легким движением рук превратился в Терминатора! Какая нафиг стильная программа, опять очередной маньяк -убийца пришел в этот мир все крушить и ломать, кто успел на тросиках в белых тапочках улететь в рай, тот и молодец! Я уж не знаю, программы Пчелок под кадриль, Мишек под стюардессу Жанну, Рыжиков под зайчика и волка из "Ну Погоди", может и не стильные, но было весело, легко и непринужденно, с интересом смотрелось, на одном дыхании! Алина весело и задорно выступила под национальную музыку! Если бы не они, на телевизор можно было бы повесить белую простынь на пару дней под впечатлением от того мрака и нудлей на РВ!
А мне совсем были неинтересны так называемые веселые номера Мишек и Рыжиков. Для меня это примитив. У Алины номер неплохой, аутентичный, но не вау. А вот Пчелки понравились, прекрасная кадриль, жаль неоцененная.
Да, мне тоже номер Пасечник-Чиризано понравился.
Да не будут постановщики выкладываться для этого междусобойчика, как для олимпиады. Тутберидзе же сказала, что им не ясны критерии оценивания. Вот и имеем самодеятельность, но такой капустник тоже интересно смотреть
Складывается впечатление, что на РВ фигуристы и постановщики делают номера под жюри а не для зрителей. Преобладают лирические, чувственные, эмоциональные номера, которые отмечает жюри. Весёлые, задорные, шуточные номера для хорошего настроения мало отмечают и выделяют им призы.
Депрессивные бесконечно длинные выступления фигуристов, болтливый Ягудин и рыдающие судьи, ставящие десятки нудным номерам…
По мне номер Петра стандартный шоу-номер без изысков, мощи и не в его стиле. Тем более что уже был трансформером. Даже если и не знать совсем Петю, то именно не разумом, а чувствами понимаешь по пластике и жестам что Петя не Терминатор. Несмотря на его сохранившуюся детскую любовь к роботам и трансформерам.
Детям, да и многим взрослым свойственно любить противоположное и непохожее на них.
Сами себе противоречите. Не в его стиле и сохранившаяся любовь. Именно в его стиле. Потому что в нем сочетается всё одновременно. Брутальный мужик и ребенок. Эстет и металлюга. Боже, мы же до конца не понимаем, какой это уникальный спортсмен. И как ему судьбу сломали. Политики, горите в аду
Не было умнего времени смотреть, играть в детстве)
Мне понравилось выступления Захаровой и Дзепки (может потому что больше люблю ЖО). Просто, понятно, стильно, не претенциозно, без всяких загонов и кривляний в стиле детского утренника. Все эти смищные постановки для меня тоже самое что и нудли с подтекстом. Петя был тоже хорош, но я ему снизил балл в своем рейтинге за самоповтор. Все таки программа очень похожа на прошлую с роботом
Абсолютно согласна с Вайц! Не стоило тратить время на просмотр всего турнира, достаточно было в записи посмотреть выборочно номера. В основной массе программы из разряда «те же яйца, только в профиль!»
Участникам РВ надо начинать бойкотировать Авербуха и его команду. В соревновательных программах у него хотя бы иногда еще что-то получается а в шоу исписался окончательно. Есть информация что в этом году он навязал свои идеи минимум паре фигуристов хотя они с тренерами хотели сделать другое. И ничего хорошего не получилось. Сейчас когда вышли в лидеры Петя и МГ которые сами со своими командами делают то что хочется а не покупают халтуру держаться за Авера совсем нет смысла.
Ожидания странные. РВ обречён быть "наколенным" турниром при текущем регламенте.

Спортсмены слишком упахиваются весь сезон, им не до накатывания сложных показалок для РВ.
"Старички" работают в куче проектов, им тоже некогда задолго готовиться.
При этом никто не знает кого позовут, кого отберут, а номер должен быть новым.

Как итог: очевидно, что в массе готовятся номера за неделю-две до выступления. С такими вводными, считаю, справляется РВ хорошо, каждый год есть несколько номеров, которые в удовольствие пересматривать, и не стыдно показать кому угодно.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»
5 апреля, 06:28
Плющенко о «Русском вызове»: «3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор»
5 апреля, 06:17
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму
5 апреля, 05:20
