Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»
Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
Дуэт представил лирическую постановку. Партнерша была без коньков и провела большую часть номера в воздухе.
«Мы заняли 2-е место на «Русском вызове»!
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, верил и создавал эту особенную атмосферу! Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение.
Да, в этот раз – без коньков. Но именно этот случай дал нам возможность по-новому раскрыться и показать этот прекрасный номер.
Отдельное спасибо нашим постановщикам: Игорю Оршуляку, Татьяне Навке, Татьяне Розановой!» – написала Синицина в телеграм-канале, ее сообщение репостнул Кацалапов.
В конце марта Синицина получила порез коньком во время выступления на шоу Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».
Я понимаю, когда в этих турнирах ребят из сборной мотивируют местами, призовыми, учитывая отсутствие межнара, но эти пенсы уже давно закончили, свои олимпиады они прошли, им мало у Навки платят? зачем каждый раз их натягивают на пьедестал почета за халтуру?
Лично я даже помню мегастарый номер в Звездах на льду, где так делали Ягудин и Оксана Пушкина)))) и это был 2006 год, ахах, я еще в школе училась)