Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»

Фигуристы Синицина и Кацалапов оценили второе место на турнире «Русский вызов».

Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Дуэт представил лирическую постановку . Партнерша была без коньков и провела большую часть номера в воздухе.

«Мы заняли 2-е место на «Русском вызове»!

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, верил и создавал эту особенную атмосферу! Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение.

Да, в этот раз – без коньков. Но именно этот случай дал нам возможность по-новому раскрыться и показать этот прекрасный номер.

Отдельное спасибо нашим постановщикам: Игорю Оршуляку, Татьяне Навке, Татьяне Розановой!» – написала Синицина в телеграм-канале, ее сообщение репостнул Кацалапов.

В конце марта Синицина получила порез коньком во время выступления на шоу Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».