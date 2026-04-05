  • Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»
Синицина и Кацалапов о номере на «Русском вызове: «Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение»

Фигуристы Синицина и Кацалапов оценили второе место на турнире «Русский вызов».

Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились эмоциями после выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Дуэт представил лирическую постановку. Партнерша была без коньков и провела большую часть номера в воздухе.

«Мы заняли 2-е место на «Русском вызове»!

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, верил и создавал эту особенную атмосферу! Это действительно что-то большее, чем просто выступление – это про энергию, людей и вдохновение.

Да, в этот раз – без коньков. Но именно этот случай дал нам возможность по-новому раскрыться и показать этот прекрасный номер.

Отдельное спасибо нашим постановщикам: Игорю Оршуляку, Татьяне Навке, Татьяне Розановой!» – написала Синицина в телеграм-канале, ее сообщение репостнул Кацалапов.

В конце марта Синицина получила порез коньком во время выступления на шоу Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-каналы Синициной и Кацалапова
За что вас награждают каждый год, для меня большая загадка.
Ответ Утренняя Аврора
За что вас награждают каждый год, для меня большая загадка.
для меня тоже загадка.
Я понимаю, когда в этих турнирах ребят из сборной мотивируют местами, призовыми, учитывая отсутствие межнара, но эти пенсы уже давно закончили, свои олимпиады они прошли, им мало у Навки платят? зачем каждый раз их натягивают на пьедестал почета за халтуру?
Ответ Утренняя Аврора
За что вас награждают каждый год, для меня большая загадка.
За премию для Жулина...
Синицына получила серьезную травму, сидите дома, спокойно лечитесь! Но нет, прекрасно зная, что приз точно дадут, помчались на РВ, роняя белые тапки, и номер срочно поменяли на импровизацию, сделанную за пару часов на коленке! Даже, если бы и Кацалапов по какой- то причине не смог кататься, а также вместе с Синициной в таких же белых тапочках висел на тросе, по новому раскрываясь, получая массу энергии и вдохновенья, то приз тоже дали, и может даже 1 место, Навка не даст соврать!
Ответ Kira Smirnova
Синицына получила серьезную травму, сидите дома, спокойно лечитесь! Но нет, прекрасно зная, что приз точно дадут, помчались на РВ, роняя белые тапки, и номер срочно поменяли на импровизацию, сделанную за пару часов на коленке! Даже, если бы и Кацалапов по какой- то причине не смог кататься, а также вместе с Синициной в таких же белых тапочках висел на тросе, по новому раскрываясь, получая массу энергии и вдохновенья, то приз тоже дали, и может даже 1 место, Навка не даст соврать!
Деньги сами себя не заработают. Синицыной пора в декрет уже, а то пропуск около года.
Ответ Александр Шульгин
Деньги сами себя не заработают. Синицыной пора в декрет уже, а то пропуск около года.
думаете, последний кусок у Навки доедают?)
Это было скучно и избито. Все это мы уже видели много раз в шоу - и полёты на полотнах, и партнёршу без коньков. И, каким образом, тема номера - посвящение Заворотнюк, должна была дарить радость и хорошее настроение? Скорее, это тихая грусть и ностальгия. А Жулин, как заинтересованное лицо без палева топил конкурентов как мог, и тащил своих. Единственный из всех судей поставил Пете 9ку, а КН - 8,25🤦🏻‍♀️
Ответ ann-ermolova
Это было скучно и избито. Все это мы уже видели много раз в шоу - и полёты на полотнах, и партнёршу без коньков. И, каким образом, тема номера - посвящение Заворотнюк, должна была дарить радость и хорошее настроение? Скорее, это тихая грусть и ностальгия. А Жулин, как заинтересованное лицо без палева топил конкурентов как мог, и тащил своих. Единственный из всех судей поставил Пете 9ку, а КН - 8,25🤦🏻‍♀️
Свистнули номер Чернышева с балериной.
Ответ marmir3131
Свистнули номер Чернышева с балериной.
Так им этот номер как раз и ставил Чернышев. Поэтому и получилось повторение.
воспользовались избитейшим читерством, когда партнерша травмирована и летает под потолком без коньков, а партнер внизу катает всякую лирическую чушь.
Лично я даже помню мегастарый номер в Звездах на льду, где так делали Ягудин и Оксана Пушкина)))) и это был 2006 год, ахах, я еще в школе училась)
Ответ bezsugar
воспользовались избитейшим читерством, когда партнерша травмирована и летает под потолком без коньков, а партнер внизу катает всякую лирическую чушь. Лично я даже помню мегастарый номер в Звездах на льду, где так делали Ягудин и Оксана Пушкина)))) и это был 2006 год, ахах, я еще в школе училась)
боже мой, какая ностальгия. тоже помню Пушкину и Ягудина. как давно это было. это был самый первый выпуск Звезды на льду и ведущие там были Плющенко и Слуцкая. а Навка еще была замужем за Жулиным. и Плющенко еще был безобидным, так как не связался с Рудковской.
Ответ Татьяна Татьяна
боже мой, какая ностальгия. тоже помню Пушкину и Ягудина. как давно это было. это был самый первый выпуск Звезды на льду и ведущие там были Плющенко и Слуцкая. а Навка еще была замужем за Жулиным. и Плющенко еще был безобидным, так как не связался с Рудковской.
Плющенко был ведущим? Вот это да)
Очень однотипные номера у них в каждом РВ. Смотришь и кажется, что это уже где-то видел. Это ФК всё же, а не воздушная гимнастика. Но очевидно, что призовые пообещали заранее и вот эти нудли все увидели в очередной раз.
Скучный плагиат у вас получился! И всем сразу понятно, что номер наспех сляпали. За деньги-да!
Этот плагиат вызвал недоумение, ну уж никак не вдохновение! Приехали, покрутились на одном месте, ещё и приз получили…
Титулованные на международном уровне спортсмены, главные роли в шоу, но надо припереться на Русский вызов отбирать призовые у действующих спортсменов, которым они нужны чтобы дальше соревноваться и развиваться.
меня номер Траньковых из Соляриса пробил намного сильнее, им бы отдала 2 место, если лиричные номера брать.
Ну вообще это возмутительно, Кацалаповы имеют регулярные доходы с шоу Навки, которая им очень щедро платит, так они злономеренно принимают участие в Русском вызовы, зная, что им никто низкие баллы не поставит, катают уже 10 леи одно и тоже, ничего нового не придумывают, не прикладывают никаких усилий для номеров. Тут порез - можно было спокойно лечиться, так даже тут они поперлись лишать молодых спортсменов, которые сидят без международки, денег, жадность несусветная. Можно было в данной ситуации реально скреативить, показать творчество, так они тупо скопипастили номер, которые катали несколько месяцев на шоу Навки Золушка - там тоже Вика без коньков и Никита таскает ее по кругу. Обидно, что Мироновы и Кагановские реально запарились и остались без ничего из-за этих пердунов, у которых все уже было на олимпиадах и чемпионатах, которых нам еще лет 15 терпеть.
