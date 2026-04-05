Плющенко о «Русском вызове»: «3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал топ-5 лучших выступлений на «Русском вызове».

Турнир шоу-программ завершился 4 апреля в Санкт-Петербурге. Победил Петр Гуменник, второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третье – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Посмотрел по телевизору «Русский вызов». К сожалению, в этом году не смог присутствовать как член жюри. Спасибо Первому каналу за приглашение. Никак не успевал в Питер. К сожалению. Поздравляю Первый канал и ФФКР с таким крутым турниром! 3 часа пролетели как один миг. Давно так долго не смотрел телевизор.

Мои фавориты. Мысленные «10» от меня:

Камила Валиева – за искусство на льду.

Никита Кацалапов и Вика Синицина – чувство, нежность, магия в каждом движении ребят.

Таня Волосожар и Макс Траньков – номер топ и спортивная форма Макса и Тани. Все-таки old school до сих пор рулит!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – номер тронул, сложность и чистота исполнения.

Петя был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
А что там смотреть.? Достойных номеров раз, два, три. Не хочу быть жестокой, но я бы ветеранов вообще не приглашала, для них есть ЛП, а Русский вызов сделать для молодых фигуристов. Пусть раскрывают свои таланты , да и деньжонки им больше нужны. Чем заслуженным и прославленным.
Согласна. ВТ, Кацы, Туктамышева и так прилично зарабатывают на шоу, и лезут ещё и на РВ, отбирая возможность заработать у действующих фигуристов, у которых и так проблемы с мотивацией. А вообще, фигуристов на два отделения, как на две касты, давно уже надо перестать делить, и сделать одно, с меньшим количеством фигуристов, так как на выходе на шоу прошло слишком много откровенно проходных минорных номеров, не соответствующих ТЗ турнира.
Как раз наоборот, где как не на РВ молодежь может посоревноваться с топами прошлого, сравнить себя наглядно с ними в презентации? У молодости есть преимущество в физухе, у стариков в осознанности поднимаемых тем и как их надо воплощать перед зрителями. Главное, чтоб судейство было сбалансировано, и не было больше такого, как Ягудин и почти все судьи или его друзья, или коллеги, или фанаты, или всё вместе. В этом году стало явно лучше с судейством.
Петя был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается...
В полночь Плющенко превращается в тыкву.
причем часы уже давным-давно пробили, метаморфоза завершена лет 10 назад, а точнее - с момента эпохальной женитьбы на деньгах Батурина
Вернёт костюм Петя Семененко ))) у того в гладиатора нечто похожее ыло , Плю уже хватит следить за успешными , то Ягудин катался на его катке , то Петя костюм слямзил , тьфу
Он физически не в состоянии что-либо прокомментировать нормально. Обязательно с каким то подвывертом.
В костюме Пети увидел возможность напомнить о себе и накатал пост.
А в чем он неправ,в принципе? Для меня номер Пети -это что-то между номером Евгения и Женей Семененко с" Гладиатором". Во всяком случае ,костюм..
Ваще мимо )). Пошлятина от Плющенко и брутальщина от Петра. Еще с Гладиатором какую-то параллель можно провести, да и то только из-за нарисованных мышц. Тогда и Адама сюда давайте. ))
Он ведь это написал только для того, чтоб ущемить нашего Чемпиона.
Чужая слава покоя не дает.
А Плющенко не чемпион ?! Или уже не «наш » ?’вы со своим хейтом уже все перепутали 😀
Да ничего обидного на самом деле не написал,просто опять о себе любимом напомнил ,что у него похожий костюм был.
Хочу отметить значительное отличие использования костюмов Евгением и Петром. Женя раздевался и играл на этом (очень смешно, особенно тогда), а Петр одевался и обыгрывал не мнимую наготу, а крутой образ.
Пожалуй чуть ли не впервые соглашусь с Плющенко, но подкол Петра про костюм (да, шуточный вроде бы), какой-то мелочный.
В целом же оценил адекватно.
Из-за харизматичного ведущего на 3 часа прильнул к экрану, к бабке не ходи 😀
Не был в жюри на РВ, но о себе напомнил в своём стиле.
А о ком он должен напоминать а СВОЁМ канале? О Вас?
Знатно подлизнул всем! Видно, что метит во власть. Пятикратных не получается у него штамповать, шоу все Навка подмяла, у него этот бизнес скоро загнется. Вот и думает, что делать теперь…надо осваивать такую науку как ануслизинг.
А просто человеческих отношений не существует? Плющенко сказал то, что ему действительно понравилось.
