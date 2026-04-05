Туктамышева о своем номере на «Русском вызове»: «Я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. У нас до сих пор не принят закон, и меня это беспокоит»

Туктамышева рассказала, чему посвящен ее номер на «Русском вызове».

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что ее номер на турнире шоу-программ «Русский вызов» был посвящен проблеме домашнего насилия.

Туктамышева заняла 12-е место по итогам голосования жюри и зрителей. Видео ее номера опубликовано на сайте Первого канала.

«Когда я услышала новый альбом Rosalia, особенно трек Berghain, я сразу решила, что обязательно поставлю номер под эту музыку. Там очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная.

А когда вслушалась в слова песни – придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: I’ll f**k you till you love me). И эти слова засели у меня в голове.

Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер – на тему, о которой обычно не говорят.

В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьезная. Не все понимают разницу, но она есть – и она огромная.

У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит...

Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всем мире женщины боятся говорить об этом – потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на нее все закрывают глаза – и мне кажется это очень несправедливым.

Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали был невидимыми. Они имеют право быть услышанными – и имеют право на защиту.

Конечно, я понимала, что эта тема не совсем в стилистике шоу-турнира. Но эта проблема кажется мне действительно очень серьезной, поэтому я решила, что это мой шанс привлечь к ней внимание.

Мне было важно об этом сказать – тем способом, которым я умею. О сложных темах надо говорить – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь», – написала Туктамышева в телеграм-канале.

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму