  Туктамышева о своем номере на «Русском вызове»: «Я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. У нас до сих пор не принят закон, и меня это беспокоит»
Туктамышева о своем номере на «Русском вызове»: «Я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. У нас до сих пор не принят закон, и меня это беспокоит»

Туктамышева рассказала, чему посвящен ее номер на «Русском вызове».

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что ее номер на турнире шоу-программ «Русский вызов» был посвящен проблеме домашнего насилия.

Туктамышева заняла 12-е место по итогам голосования жюри и зрителей. Видео ее номера опубликовано на сайте Первого канала.

«Когда я услышала новый альбом Rosalia, особенно трек Berghain, я сразу решила, что обязательно поставлю номер под эту музыку. Там очень сильный вокал, песня невероятно проникновенная.

А когда вслушалась в слова песни – придумала и идею номера: я решила рассказать о проблеме домашнего насилия. В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: I’ll f**k you till you love me). И эти слова засели у меня в голове.

Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер – на тему, о которой обычно не говорят.

В эфире номер объявили как номер про токсичные отношения, но проблема домашнего насилия гораздо более серьезная. Не все понимают разницу, но она есть – и она огромная.

У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит...

Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всем мире женщины боятся говорить об этом – потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на нее все закрывают глаза – и мне кажется это очень несправедливым.

Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали был невидимыми. Они имеют право быть услышанными – и имеют право на защиту.

Конечно, я понимала, что эта тема не совсем в стилистике шоу-турнира. Но эта проблема кажется мне действительно очень серьезной, поэтому я решила, что это мой шанс привлечь к ней внимание.

Мне было важно об этом сказать – тем способом, которым я умею. О сложных темах надо говорить – это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь», – написала Туктамышева в телеграм-канале. 

На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Туктамышевой
Лиза молодец, что поднимает тему острых социальных проблем.
Я надеюсь, тот больной сталкер отстал от нее наконец-то...
Ответ Skyolker
Комментарий скрыт
Ответ Skyolker
Комментарий скрыт
Сильный пронзительный номер от Лизы и красивый ! Вот он настоящий вызов - русской женщины - это крик души миллионов женщин в нашей стране , которые знают на себе , что такое домашнее насилие , что такое бесправность и роль жертвы ! Это их вызов обществу в лице Лизы , в котором правят мужчины с их показным благочестием , набожностью и с показной озабоченностью к этой женской проблеме , а наделе все заканчивается их обыкновенным лицемерием . - И Елизавета на РВ пришла не за призами и деньгами - она понимала , какая - это скользкая тема и совсем нерадостная для шоу ... Но - это же
Туктамышева , она не такая как все , она бунтарка - у нее есть сострадание , чувство справедливости и дух свободы !
Ответ Немезида Сергеевна
Комментарий скрыт
Ответ Александр Колосов
Комментарий скрыт
Варианты: страх уйти (догонит и вообще убьет), нет жилья и есть дети (и не нужно говорить "сначала заработай, потом рожай, так можно и в 70 родить), мысль, что другие кавалеры будут только хуже, а этот пока не сильно бьет и т.д.
Ну и отклонения в психике тоже бывают, здесь уже ничего не сделаешь.
Лиза - молодец. Она большая личность и это круто .
Тема важная, сложная, надо говорить и продвигать. Особенно остро проблема домашнего насилия стоит из-за "ценных" специалистов и "примерных" семьянинов.
Ответ Ононаоно
На шоу турнире? Вы серьёзно? Бред.
Ответ Tante Ellen
Лиза это шоу использовала как трибуну с которой можно заявить о том что ее беспокоит, о чем она думает и что для неё важно. Шоу шло в прайм тайм и это отличая возможность чтобы ее позицию услышало как можно больше людей . Тем более что в это раз не было никакой темы и каждый участник мог сделать любой номер на любую тему.
Лиза, спасибо. В очередной раз - моё восхищение тебе.
Я хоть и многолетняя поклонница Лизы, и выступление её мне понравилось, но считаю, что такие темы не для развлекательного шоу, куда люди пришли отдохнуть, а не загружаться. На этом РВ было слишком много трагедии и слишком мало веселья.
Вот почему-то вспомнился вечер памяти Александра Гришина: я прорыдала все четыре часа - там эта боль и пронзительность были уместны, здесь - нет.
Ответ Ирина С
Здесь был выход на более широкую аудиторию, Лиза этим воспользовалась для социального высказывания.
Действительно, не развлекательный номер, а в регламенте шоу предлагали развлекать. Впрочем, это много кто нарушил. Но в случае Лизы постеснялись даже тему прямо озвучить после выступления. Лизе моё уважение.
Ответ Мария Тихонова
Почему нарушила?В этом сезоне номер не привязан к конкретной теме.В прошлом сезоне вот было хорошее настроение.Кто там регламенту следовал?Да и если честно в прошлом сезоне дату такую неудачную подобрали,что называть тему шоу"хорошее настроение"звучало как издевательство
Совершенно очевидно, что Лизу беспокоит проблема насилия. И не только в семье. Она говорит об этом все время в интервью. Это не имеет отношения ни к феминизму, ни к какой другой повестке. Это непрятные факты, которые имеют место быть. Лиза не юрист и не депутат. Она никак не может повлиять на все это иным способом, кроме как в рамках своих умений и возможностей. Сделано было классно.
Браво, Лиза👏 Мощный номер получился. Всё верно, о сложных темах нужно говорить, если мы ничего не можем изменить, то молчать точно нельзя
Какое домашнее насилие? Это традиционная ценность!!!особенно на Кавказе!!! Что она себе позволяет!!! Извинись!
После стихов, теперь новая мода у фигуристов - программы на социальные темы. Ну это вообще бездонная жила, столько тем ещё можно взять - загрязнение мирового океана, голодающие дети Африки, спад демографии в развитых странах, глобальное потепление, разрушение озонового слоя, и так далее, и так далее.
Ответ vylysypydystychky
Вообще не понял сарказма. Программы на социальные темы - топ. И их чрезвычайно редко ставят.
Ответ smitteni
Программа на социальную тему - это лёгкий путь для фигуриста, такую тему легче придумать, чем, например, что-то философское. Если все будут катать социальные программы, фигурное катание станет конкурсом самодеятельности.
