Татьяна Тарасова: «Главное впечатление от прошедшего сезона – отсутствие наших фигуристов на ЧМ и ЧЕ. Это перекрывает все положительные моменты»

Тарасова: отсутствие россиян на турнирах перекрывает все положительные моменты.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от прошедшего сезона в фигурном катании.

«Главное впечатление от прошедшего сезона – отсутствие наших фигуристов на чемпионатах мира и Европы. На Олимпиаду поехало два человека, а должно было 13.

Это очень неприятная история, которая перекрывает все остальные положительные моменты. Мне очень жаль ребят, которые столкнулись с такой ситуацией. Они катаются во всю мощь, изумительно с технической точки зрения, но не могут показать свое мастерство.

Из положительных моментов за прошедший сезон могу выделить уровень наших соревнований и спортсменов. У нас ребята здорово выросли, начали прыгать сложнейшие элементы просто не глядя. В России фигуристы учат все возможные четверные, так что работа точно идет в правильном направлении.

Трусову и Валиеву мы пока недостаточно видели, чтобы говорить, что их возвращение – большое событие. Я очень положительно отношусь к их желанию снова соревноваться, но еще рано делать какие-то выводы. Пусть они сейчас делают все возможное, чтобы в будущем показывать максимальные результаты», – сказала Тарасова.

