Наталья Бестемьянова: «К идее ISU создать единый банк музыки для фигурного катания отношусь отрицательно. Он не будет обширным»

Бестемьянова: отрицательно отношусь к идее ISU создать единый банк музыки.

Наталья Бестемьянова раскритиковала идею Международного союза конькобежцев (ISU) создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании.

По данным источника, ISU может создать такой банк из-за скандалов, связанных с авторскими правами на композиции.

«К идее Международного союза конькобежцев создать единый банк музыки для программ фигурного катания отношусь отрицательно. Потому что он не будет обширным, все станут сталкиваться в поисках музыки.

По сути, хотят ввести монополию на музыку, чтобы никто не получал разрешения, а использовали только то, что есть в их банке», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.