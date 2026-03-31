Наталья Бестемьянова: «К идее ISU создать единый банк музыки для фигурного катания отношусь отрицательно. Он не будет обширным»
Наталья Бестемьянова раскритиковала идею Международного союза конькобежцев (ISU) создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании.
По данным источника, ISU может создать такой банк из-за скандалов, связанных с авторскими правами на композиции.
«К идее Международного союза конькобежцев создать единый банк музыки для программ фигурного катания отношусь отрицательно. Потому что он не будет обширным, все станут сталкиваться в поисках музыки.
По сути, хотят ввести монополию на музыку, чтобы никто не получал разрешения, а использовали только то, что есть в их банке», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
3 комментария
Откуда она взяла про монополию? Фигуристам хотят помочь, дать списк гарантированно «очищенных» композиций на всякий пожарный. И снова все недовольны…
Да откуда они все берут, что нельзя будет катать под музыку не из этого банка?
Да, может как раз и нормально всё будет
