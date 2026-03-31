  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
19

Худайбердиева о хейте: «Мне вообще все равно, что говорят, если мое начальство довольно. Антон Тариэльевич сказал: если зависишь от того, что про тебя думают, ты не сможешь выжить на этой работе»

Фигуристка Худайбердиева заявила, что не обращает внимания на хейт в свой адрес.

Чемпионка России-2023 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассказала, как относится к хейту в свой адрес.

После сезона-2024/25 Худайбердиева завершила карьеру и перешла на работу в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сообщала, что является старшим тренером юниорской сборной и техническим специалистом.

– Кто и как предложил тебе занять эту должность? Или ты сама мечтала об этом?

– Я не знала, как это называется. Помню, меня спрашивали в какой-то момент, чем я хочу заниматься и так далее. И в целом, наверное, все то, за что я сейчас отвечаю, – это та форма, как я ее себе представляла.

Я не хотела работать тренером: иметь свою группу, своих личных спортсменов, вести их и растить. Но я понимала, что не хочу просто сидеть заниматься бухгалтерией или какой-то бюрократией. То есть это очень смешанная работа. Ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец по факту. Продюсер слегка, ха-ха. 

Когда я приняла решение, что заканчиваю со спортом, я пришла к руководству и сказала: «Вот, туда-сюда... Я, короче, заканчиваю». Мне, конечно, сказали: «Нельзя, надо кататься, ты что? Давай найдем тебе партнера». Надо признаться, что в целом мне предлагали: «Может быть, все-таки как-то по-другому? Может, ты подумаешь? Не руби с плеча».

Но общими разговорами и усилиями мы поняли, что это все бесполезное дело. И, возможно, я буду полезнее этому миру в другом каком-то качестве. Ровно после этой фразы мне сказали: «Ты не хочешь попробовать перейти к нам поработать?»

– Просто как будто бы до этого... многие заканчивали, но никому не предлагали. Это круто.

– Ну, я обалдела, ха-ха.

– В тебе увидели такой потенциал работника федерации.

– Да, я за это очень благодарна и за шанс. Плюс опять же, наверное, никто не приходил, как сменилось руководство. С этого момента я, наверное, глобально первый какой-то новый, скажем так, сотрудник. Потому что был штаб, который работал. И это люди, которые больше, чем я на этом свете живу, работают и развивают фигурное катание у нас в стране.

Плюс, наверное, я впроброс где-то сказала, что я госуправление закончила. Что я учусь, что у меня магистратура и так далее. <...>

– Когда тебе предложили эту должность, ты советовалась с кем-то по поводу принятия решения?

– Нет, конечно. Я сказала сразу «да». Зачем мне с кем-то советоваться? Я и мечтать о таком, наверное, не могла. Представляешь, в день, когда ты заканчиваешь и не знаешь, куда твой путь дальше пойдет, тебе сразу же предлагают работу.

– Когда тебя назначали на эту должность, было очень много хейта в твою сторону.

– А когда не было, Насть? Как будто бы это от должности зависит.

– Знаешь, в танцах на тебя есть хейт, но он есть только со стороны фанатов танцевальных дуэтов. Но таких фанатов, как мы знаем, не так уж и много. А здесь прям это была общая волна, масштабная. Не было ли мысли: «Да ну это вообще все...» (махнула рукой – Спортс’’)

– Да мне все равно, честно. Понимаешь, мне было важно и продолжает быть важным, что мое начальство говорит про меня. Если оно довольно, мне вообще все равно, что про меня говорят: кто я, что я, как я попала или не попала на эту должность...

Если я помогаю развитию спорта, если всем хорошо от того, что я этим занимаюсь – бога ради, тогда хорошо. Я пришла к ним на работу, меня сразу предупредили, 10 раз сказали: «Лиза, ты должна быть готова к тому, что всегда будешь плохой. Что бы ты ни сделала – будет не так, как хотят».

То есть ты сделаешь по-одному: все будут тебя хаять, потому что «ты сделала так», «ты непрофессиональна» и так далее. Сделаешь ровно по-другому: все так же будут говорить, что ты плохая.

Мне и сказал Антон Тариэльевич (Сихарулидзе, глава ФФККР – Спортс’’): если ты зависишь от того, что про тебя думают и что про тебя скажут, ты не сможешь выжить на этой работе, потому что это тяжело, – рассказала 23-летняя Худайбердиева в интервью Анастасии Скопцовой на ютуб-канале «ДоброFON».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
танцы на льду
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР
Анастасия Скопцова
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обожаю 😂😂 Лиза, а расскажи поподробнее, что ты делаешь, чтобы начальство было довольно. Ну непосредственное. Которое тебя поставила на это место. Точнее которое тебе это место придумало. Ах да, рассказ 18+ будет тут запрещен
Ответ Простой любитель ФК
Желательно с видосиком
Дурочка примерно прямым текстом рассказала, за что ее взяли на работу) Заодно и любителя молодых тупеньких любовниц еще раз спалила. Ничего толком не делает, числится на работе.
«если ты зависишь от того, что про тебя думают и что про тебя скажут, ты не сможешь выжить на этой работе, потому что это тяжело»

То есть изначально было понятно, что позиция ни о чем, скажут плохое, и это было основное требование к работе?))

Думаю, Сихарулидзе в своей деятельности тоже пользуется исключительно этим лозунгом 🤣🫢
Интервью для тех, у кого еще оставались сомнения))))
вот на этих ветках лично видел, как люди были недовольны бывшим руководством в лице Горшкова и требовали перемен. ну как, получили? и это только начало, судя по всему. уровень кумовства теперь будет просто невиданный. там всё по понятиям, все грибы только своим)
Господи
Даже не стесняются транслировать свою ущербность
Короче, краткое содержание интервью, Лиза: я не хотела работать....
Ответ .,
Татаро-монгольское иго.
Ответ Jim Morisson
)
Антон Рафаэллович
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
