Худайбердиева о хейте: «Мне вообще все равно, что говорят, если мое начальство довольно. Антон Тариэльевич сказал: если зависишь от того, что про тебя думают, ты не сможешь выжить на этой работе»

Чемпионка России-2023 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассказала, как относится к хейту в свой адрес.

После сезона-2024/25 Худайбердиева завершила карьеру и перешла на работу в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сообщала , что является старшим тренером юниорской сборной и техническим специалистом.

– Кто и как предложил тебе занять эту должность? Или ты сама мечтала об этом?

– Я не знала, как это называется. Помню, меня спрашивали в какой-то момент, чем я хочу заниматься и так далее. И в целом, наверное, все то, за что я сейчас отвечаю, – это та форма, как я ее себе представляла.

Я не хотела работать тренером: иметь свою группу, своих личных спортсменов, вести их и растить. Но я понимала, что не хочу просто сидеть заниматься бухгалтерией или какой-то бюрократией. То есть это очень смешанная работа. Ты и чтец, и жнец, и на дуде игрец по факту. Продюсер слегка, ха-ха.

Когда я приняла решение, что заканчиваю со спортом, я пришла к руководству и сказала: «Вот, туда-сюда... Я, короче, заканчиваю». Мне, конечно, сказали: «Нельзя, надо кататься, ты что? Давай найдем тебе партнера». Надо признаться, что в целом мне предлагали: «Может быть, все-таки как-то по-другому? Может, ты подумаешь? Не руби с плеча».

Но общими разговорами и усилиями мы поняли, что это все бесполезное дело. И, возможно, я буду полезнее этому миру в другом каком-то качестве. Ровно после этой фразы мне сказали: «Ты не хочешь попробовать перейти к нам поработать?»

– Просто как будто бы до этого... многие заканчивали, но никому не предлагали. Это круто.

– Ну, я обалдела, ха-ха.

– В тебе увидели такой потенциал работника федерации.

– Да, я за это очень благодарна и за шанс. Плюс опять же, наверное, никто не приходил, как сменилось руководство. С этого момента я, наверное, глобально первый какой-то новый, скажем так, сотрудник. Потому что был штаб, который работал. И это люди, которые больше, чем я на этом свете живу, работают и развивают фигурное катание у нас в стране.

Плюс, наверное, я впроброс где-то сказала, что я госуправление закончила. Что я учусь, что у меня магистратура и так далее. <...>

– Когда тебе предложили эту должность, ты советовалась с кем-то по поводу принятия решения?

– Нет, конечно. Я сказала сразу «да». Зачем мне с кем-то советоваться? Я и мечтать о таком, наверное, не могла. Представляешь, в день, когда ты заканчиваешь и не знаешь, куда твой путь дальше пойдет, тебе сразу же предлагают работу.

– Когда тебя назначали на эту должность, было очень много хейта в твою сторону.

– А когда не было, Насть? Как будто бы это от должности зависит.

– Знаешь, в танцах на тебя есть хейт, но он есть только со стороны фанатов танцевальных дуэтов. Но таких фанатов, как мы знаем, не так уж и много. А здесь прям это была общая волна, масштабная. Не было ли мысли: «Да ну это вообще все...» (махнула рукой – Спортс’’)

– Да мне все равно, честно. Понимаешь, мне было важно и продолжает быть важным, что мое начальство говорит про меня. Если оно довольно, мне вообще все равно, что про меня говорят: кто я, что я, как я попала или не попала на эту должность...

Если я помогаю развитию спорта, если всем хорошо от того, что я этим занимаюсь – бога ради, тогда хорошо. Я пришла к ним на работу, меня сразу предупредили, 10 раз сказали: «Лиза, ты должна быть готова к тому, что всегда будешь плохой. Что бы ты ни сделала – будет не так, как хотят».

То есть ты сделаешь по-одному: все будут тебя хаять, потому что «ты сделала так», «ты непрофессиональна» и так далее. Сделаешь ровно по-другому: все так же будут говорить, что ты плохая.

Мне и сказал Антон Тариэльевич (Сихарулидзе, глава ФФККР – Спортс’’): если ты зависишь от того, что про тебя думают и что про тебя скажут, ты не сможешь выжить на этой работе, потому что это тяжело, – рассказала 23-летняя Худайбердиева в интервью Анастасии Скопцовой на ютуб-канале «ДоброFON ».