«Нужно смотреть на партнершу как на вкусные сырнички». Чиризано рассказал, какой совет ему дала Худайбердиева в танцах

Фигурист Чиризано рассказал о совете смотреть на партнершу как на «сырнички».

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, поделились опытом работы с чемпионкой России Елизаветой Худайбердиевой .

Пасечник и Чиризано ответили на вопросы Анастасии Скопцовой на ютуб-канале «ДоброFON ».

Скопцова : Видела, вы сегодня работали с Лизой (Худайбердиевой). Она работает, судя по всему, не только с юниорами, но и мастерам подсказывает. Как вы вообще к этому относитесь? Слушаете все советы или как-то фильтруете?

Чиризано : Слушаем, конечно, все советы.

Пасечник : Да, слушаем все советы, потому что Лиза совсем недавно сама завершила свою профессиональную карьеру. И она точно понимающий во всем этом деле человек. К ее советам лично я всегда прислушиваюсь.

Скопцова : А было ли когда-нибудь такое, что вам тренер на протяжении сезона говорит одно, а потом Лиза сказала другое. Как здесь вам приходится искать баланс? Или таких ситуаций еще не было?

Чиризано : Лиза нам в основном давала советы по взаимодействию. Их никогда не бывает мало. Мы старались улучшить взгляд, настроение, с которым мы едем.

Пасечник : Когда приходила Лиза, мы в основном делали какие-то технические элементы или разминку. В плане программы, как Дарик уже отметил, мы с Лизой работали только над какими-то взаимодействиями, взглядами и хореографическими движениями.

Скопцова : А дайте нашим зрителям несколько советов по взаимодействию.

Чиризано : Вот скажу совет Лизы (Худайбердиевой), который она дала мне: «Нужно смотреть на Лизу (Пасечник) как на вкусные сырнички, как на вкусный кофеечек. Как будто хочется ее съесть! Вот так нужно смотреть, чтобы это выглядело здорово».

Скопцова : Вот так нужно смотреть на женщин вообще. На всех.