«Нужно смотреть на партнершу как на вкусные сырнички». Чиризано рассказал, какой совет ему дала Худайбердиева в танцах

Фигурист Чиризано рассказал о совете смотреть на партнершу как на «сырнички».

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, поделились опытом работы с чемпионкой России Елизаветой Худайбердиевой.

Пасечник и Чиризано ответили на вопросы Анастасии Скопцовой на ютуб-канале «ДоброFON».

Скопцова: Видела, вы сегодня работали с Лизой (Худайбердиевой). Она работает, судя по всему, не только с юниорами, но и мастерам подсказывает. Как вы вообще к этому относитесь? Слушаете все советы или как-то фильтруете?

Чиризано: Слушаем, конечно, все советы.

Пасечник: Да, слушаем все советы, потому что Лиза совсем недавно сама завершила свою профессиональную карьеру. И она точно понимающий во всем этом деле человек. К ее советам лично я всегда прислушиваюсь.

Скопцова: А было ли когда-нибудь такое, что вам тренер на протяжении сезона говорит одно, а потом Лиза сказала другое. Как здесь вам приходится искать баланс? Или таких ситуаций еще не было?

Чиризано: Лиза нам в основном давала советы по взаимодействию. Их никогда не бывает мало. Мы старались улучшить взгляд, настроение, с которым мы едем.

Пасечник: Когда приходила Лиза, мы в основном делали какие-то технические элементы или разминку. В плане программы, как Дарик уже отметил, мы с Лизой работали только над какими-то взаимодействиями, взглядами и хореографическими движениями.

Скопцова: А дайте нашим зрителям несколько советов по взаимодействию.

Чиризано: Вот скажу совет Лизы (Худайбердиевой), который она дала мне: «Нужно смотреть на Лизу (Пасечник) как на вкусные сырнички, как на вкусный кофеечек. Как будто хочется ее съесть! Вот так нужно смотреть, чтобы это выглядело здорово».

Скопцова: Вот так нужно смотреть на женщин вообще. На всех.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Вот а мы смеемся, а тут такие советы гениальные раздает старший тренер.
представляю, как Елизавета бесит настоящих тренеров)
Зачем её вообще подпускают к взрослым парам? Про сырнички и кофеечек она может рассказать и вне работы.
Нашли кого слушать. Блат конечно просто запредельный у нас не понятно кого сразу старшим тренером юниоров ставят, вообще без опыта.
Это какой-то позор, получать ежемесячную з/п за такие советы и как вообще оценивается работа Худайбердиевой, ведь всем понятно что это синекура для близких к телу президенту ФФКР 😔
Вот для этого её и посадили на эту должность, красиво назвав "тренер"?
Испанский стыд эта Старший тренер юниоров
какая пошлая пустота... не буду говорить, где.
Ничего себе гастрономическая фантазия у Лизы.
Короче, Чиризано больше не кормить. Что она еще кому посоветовала, интересно
Осталось не кормить танцоров, чтобы они вовремя выступления глазами поедали своих партнёрш. Чтобы давать такие советы не надо быть старшим тренером сборной юниоров по танцам.
Скопцова походу сама офигевает зачем нужна Худайбердиева мастерам, она и юниорам то не нужна, у них свои тренеры есть. И вообще в 23 года, что она делает в группе Коыловой? Что она знает чего не знает Анжелика?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Елизавета Худайбердиева: «Я старший тренер юниорской сборной. Но у меня нет моих пар, я отвечаю за команду»
сегодня, 17:40
Роднина о людях, которые хотят уехать из России: «У каждого свои мотивы. Главное, чтобы они понимали, к чему стремятся и чего хотят»
сегодня, 16:04
Тарасова о едином банке музыки для программ фигуристов: «Плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер»
сегодня, 15:33
ISU создаст единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами
сегодня, 14:26
Тарасова о сокращении прыжков в произвольной программе: «Это не пойдет на пользу. Это делают, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих»
сегодня, 14:19
У спортивных пар в произвольной программе не будет комбинаций из трех прыжков. Одна из поддержек заменена на хореографическую
сегодня, 14:01
Количество прыжков в произвольной программе одиночников сокращено с 7 до 6
сегодня, 13:23
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост» – премьера в видеоформате! Итоги ЧМ-2026 – в дискуссиях и впечатлениях, в том числе из Праги
сегодня, 12:40Видео
Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»
сегодня, 10:43
Анастасия Галустян: «Все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было»
сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем