Чемпионка России-2023 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева подтвердила, что является старшим тренером юниорской сборной России.

Худайбердиева, завершившая спортивную карьеру после сезона-2024/25, ответила на вопросы Анастасии Скопцовой на ютуб-канале «ДоброFON ».

– Тебя представили сначала старшим тренером юниорской сборной, а потом ты уже внесла коррективы и сказала, что все-таки являешься специалистом. Как вообще произошла эта путаница и что конкретно входит в твои обязанности?

– Ну, одно другого не исключает. Я старший тренер юниорской сборной.

– И при этом специалист?

– Технический специалист, да. Потому что, видишь, я ж приезжаю, типа их тренирую (Худайбердиева и Скопцова в этот момент находятся в ледовом дворце «Кристалл» – Спортс’’).

– Просто ты говорила «нет, я не тренер». Ты прям это говорила.

– Я не тренер в том понимании, что я не каждый день нахожусь здесь. У меня нет каких-то моих пар. То есть я отвечаю за сборную команду.

Вот я сегодня здесь, а завтра – у Ирины Владимировны (Жук) с Александром Васильевичем (Свининым), послезавтра, на следующей неделе – поеду к Ксении Геннадьевне (Румянцевой)... То есть нет такого, что я веду какую-то пару.

В моем понимании тренер – это человек, который занимается постановкой, находом элементов, ведет спортсмена от турнира к турниру. Я этим не занимаюсь.

– Тогда раскрой нам немножко позицию старшего тренера. Я знаю, что Татьяна Анатольевна Тарасова – у мужчин старший тренер; Галина Голубкова – у женщин; Валерий Артюхов – у пар; и Елена Чайковская – главный старший тренер всей сборной.

– Сезонами различается: например, летом я занимаюсь формированием сборной. Пишешь отчеты, подготовка к семинару, который летом у нас проходит. То есть это больше документная работа, мы чаще находимся в офисе – практически через день, наверное. Распределением по этапам по всяким: кого куда впихнуть, кто куда отобрался и так далее. <...>

– Летом ты занимаешься больше документами?

– И по группам я езжу, мы объясняем правила новые. Потому что, ты знаешь, у нас каждый сезон новые 500 миллионов документов о том, «сколько секунд надо сидеть в слайде». Сегодня это так, завтра так, сейчас техническим комитетом оно вообще через неделю все меняется, – рассказала Худайбердиева.