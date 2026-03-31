Роднина о людях, которые хотят уехать из России: «У каждого свои мотивы. Главное, чтобы они понимали, к чему стремятся и чего хотят»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о людях, желающих уехать из России.
– Как вы относитесь к людям, которые сейчас хотят уехать из страны?
– По крайней мере, у людей появилась возможность. Если сравнивать с СССР, там такой возможности практически ни у кого не было. Сейчас же есть возможность и право выбора.
– Но есть и те, кто критикует тех, кто уезжает.
– Всегда находятся такие люди.
– Понимаете ли вы людей, которые уезжают?
– У каждого свои мотивы. Почему я должна их понимать? Главное, чтобы они себя понимали, к чему они стремятся и чего хотят.
– Но сейчас в обществе принято критиковать людей, которые уезжают в другие страны.
– Вероятно, мы с вами из разного общества, ха-ха.
– Это же проявляется и в публичном пространстве. Тех же спортсменов, которые уезжают в другие страны, чаще критикуют, и гораздо меньше людей относится с пониманием.
– Мы же не крепостные. Кто-то воспользуется этим правом, кто-то нет. У каждого все индивидуально, – сказала Роднина.
