Тарасова о едином банке музыки для программ фигуристов: «Плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер»
Тарасова о едином банке музыки для фигуристов: это плохая идея.
Татьяна Тарасова раскритиковала идею Международного союза конькобежцев (ISU) создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании.
Как сообщил источник РИА Новости, к такому решению ISU подтолкнули скандалы, связанные с авторскими правами на композиции. В частности, на Олимпиаде-2026 россиянин Петр Гуменник не смог выступить с короткой программой под музыку из фильма «Парфюмер».
«Это вообще плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер и показывать ее спортсменам. А также сам фигурист, который влюблен в какую-то музыку. Но решение всегда принимается с тренерским штабом», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Мало стопицот Кармен?
Пусть и дальше занимается тренер. Только у тренера есть чем заняться помимо очистки музыки. Да и не думаю, что там будет огромный выбор. Но кому-то это облегчит выбор.
Это как раз - таки хорошая идея
Мне кажется наоборот хорошая идея!
Так и пусть занимается тренер или сам спортсмен, не запрещено. Те, кому лень, будут катать Роксен до потери пульса, ну или что там еще в списке. А кому хочется неординарного - пути найдет. Главное, не надеяться на авось, как у Петруччо в этом сезоне вышло.
