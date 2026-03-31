Тарасова о едином банке музыки для программ фигуристов: «Плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер»

Тарасова о едином банке музыки для фигуристов: это плохая идея.

Татьяна Тарасова раскритиковала идею Международного союза конькобежцев (ISU ) создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании.

Как сообщил источник РИА Новости, к такому решению ISU подтолкнули скандалы, связанные с авторскими правами на композиции. В частности, на Олимпиаде-2026 россиянин Петр Гуменник не смог выступить с короткой программой под музыку из фильма «Парфюмер».

«Это вообще плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер и показывать ее спортсменам. А также сам фигурист, который влюблен в какую-то музыку. Но решение всегда принимается с тренерским штабом», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

