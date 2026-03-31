ISU создаст единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, которую фигуристы смогут использовать для программ без проблем с авторскими правами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. 

Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, обсуждается создание библиотеки треков «в стиле Spotify». 

Как отмечает источник, к решению создать единый банк музыки для фигуристов ISU подтолкнули скандалы, связанные с авторскими правами на композиции.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Потом введут платную подписку на доп.трэк
Давно пора и чтобы это распространялась и на Олимпиады.
А раньше не возникало таких мыслей?)
Вот бы в лакроссе так же.
Если такие умные, то почему в столову-то не строем ходят?
