Тарасова о сокращении прыжков в произвольной программе: «Это не пойдет на пользу. Это делают, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих»

Тарасова о решении ISU убрать каскад в произвольной: это не пойдет на пользу.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU ) за нововведения в правилах.

Сегодня были опубликованы требования к элементам программ одиночников на сезон-2026/27. В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада.

«На мой взгляд, это не пойдет на пользу. Поводом для нововведений послужило то, что не только иностранцы, но и все наши спортсмены прыгают четверной даже в короткой программе. Они решили это переделать, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих. Вот и все», – сказала Тарасова.