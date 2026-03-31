У спортивных пар в произвольной программе не будет комбинаций из трех прыжков. Одна из поддержек заменена на хореографическую

В произвольной программе спортивных пар не будет комбинаций из трех прыжков.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) опубликовала требования к элементам программ спортивных пар на сезон-2026/27.

В произвольной программе максимальное количество прыжков в комбинации ограничено двумя элементами. При исполнении комбинации с ойлером он не будет иметь базовой стоимости и не будет учитываться в общем количестве прыжков в составе элемента.

Произвольная программа будет включать две поддержки из разных групп и одну хореоподдержку.

Парное вращение в произвольной заменено на хореографическое. Хореографическая последовательность исключена из программы.