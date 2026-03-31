У спортивных пар в произвольной программе не будет комбинаций из трех прыжков. Одна из поддержек заменена на хореографическую
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала требования к элементам программ спортивных пар на сезон-2026/27.
В произвольной программе максимальное количество прыжков в комбинации ограничено двумя элементами. При исполнении комбинации с ойлером он не будет иметь базовой стоимости и не будет учитываться в общем количестве прыжков в составе элемента.
Произвольная программа будет включать две поддержки из разных групп и одну хореоподдержку.
Парное вращение в произвольной заменено на хореографическое. Хореографическая последовательность исключена из программы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Компактно и 4 в одном. Экономия на судьях, на медалях и аренде катка.
И помним их идею, что все это без заливки льда- вышли всей толпой, размялись и вперед до конца. Кто последний - тому не повезло. Еще можно на первые номера аукцион устраивать, кто больше даст, тому нормальный лед.