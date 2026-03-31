  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  У спортивных пар в произвольной программе не будет комбинаций из трех прыжков. Одна из поддержек заменена на хореографическую
14

У спортивных пар в произвольной программе не будет комбинаций из трех прыжков. Одна из поддержек заменена на хореографическую

В произвольной программе спортивных пар не будет комбинаций из трех прыжков.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала требования к элементам программ спортивных пар на сезон-2026/27. 

В произвольной программе максимальное количество прыжков в комбинации ограничено двумя элементами. При исполнении комбинации с ойлером он не будет иметь базовой стоимости и не будет учитываться в общем количестве прыжков в составе элемента.

Произвольная программа будет включать две поддержки из разных групп и одну хореоподдержку. 

Парное вращение в произвольной заменено на хореографическое. Хореографическая последовательность исключена из программы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
пары
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да переводите все сразу в шоу, зачем мучаться
Уникального каскада 3-3-3, который прыгали Шешелева-Карнаухов, значит, больше не увидим(
Ответ Ягун Ягунини
Уникального каскада 3-3-3, который прыгали Шешелева-Карнаухов, значит, больше не увидим(
каскады делать можно, комбинации (с акселями) нельзя
Ответ Ягун Ягунини
Уникального каскада 3-3-3, который прыгали Шешелева-Карнаухов, значит, больше не увидим(
Да, это жаль. Правда.
А давайте сольем вообще в один вид парное и танцы на льду, чего уж там. Раз уж такой тренд на оптимизацию.
Ответ Светлана Менова
А давайте сольем вообще в один вид парное и танцы на льду, чего уж там. Раз уж такой тренд на оптимизацию.
Все виды сливаем. Выходит пара: каскад+поддержка+ выброс, потом переход на танцы: делают твиззлы и вращения, в последней трети ПП разделяются на двух одиночников и в разных сторонах катка прыгают, вращаются, дорожка в усеченном половиной катка виде. Финал.
Компактно и 4 в одном. Экономия на судьях, на медалях и аренде катка.
И помним их идею, что все это без заливки льда- вышли всей толпой, размялись и вперед до конца. Кто последний - тому не повезло. Еще можно на первые номера аукцион устраивать, кто больше даст, тому нормальный лед.
А зачем ограничивать? Кто может прыгает три, кто не может - два.
То есть надо будет прыгать ойлерный каскад либо секвенцию с одним акселем, либо каскад 3-3
Тут прям мем напрашивается из "Крестного отца": "Look how they massacred my boy"
Пошла уравниловка с тенденцией на упрощение. Надо ещё и в КиКе хореосидение ввести для фигуристов и тренеров. Они уже сейчас сердечки показывают, пусть и элемент хореорадости добавят.
Дело идёт к тому, что парное катание скоро совсем накроется. Уже предлагали на ОИ заменить его на Синхронное катание.
И зачем спрашивается квадовыброс, на котором можно ошибиться и выиграет пара с простыми прыжками и хореоэлементами. Упрощают, что бы могли это сделать все пары, а судить будут как в танцах.
Почему так решили ,кто просил ,чем обосновывали такой "шлагбаум " в развитии фигурки? Произвольная и названа произвольной ,где спортсмены проявляют свои возможности и фантазию в исполнение катания программы !
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост» – премьера в видеоформате! Итоги ЧМ-2026 – в дискуссиях и впечатлениях, в том числе из Праги
сегодня, 12:40Видео
Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»
29 марта, 12:37
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
29 марта, 06:13
Рекомендуем
Главные новости
ISU создаст единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами
6 минут назад
Тарасова о сокращении прыжков в произвольной программе: «Это не пойдет на пользу. Это делают, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих»
13 минут назад
Количество прыжков в произвольной программе одиночников сокращено с 7 до 6
сегодня, 13:23
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост» – премьера в видеоформате! Итоги ЧМ-2026 – в дискуссиях и впечатлениях, в том числе из Праги
сегодня, 12:40Видео
Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»
сегодня, 10:43
Анастасия Галустян: «Все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было»
сегодня, 09:17
Каори Сакамото: «Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию на мировом уровне»
сегодня, 08:14
Хана Йошида завершила спортивную карьеру
сегодня, 07:55
Ирина Слуцкая: «До сих пор выхожу на лед, чувствую этот адреналин. В этом и есть настоящее счастье»
сегодня, 06:23
Александра Трусова: «Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен»
сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем