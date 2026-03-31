Количество прыжков в произвольной программе одиночников сокращено с 7 до 6

Фигуристы в произвольной программе будут исполнять 6 прыжков вместо 7.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала требования к элементам программ одиночников на сезон-2026/27. 

В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада. 

Ойлер больше не имеет стоимости и не будет учитываться при подсчете прыжков в каскадах или комбинациях. Его можно исполнить один раз и только в произвольной программе. 

Комбинации из трех прыжков разрешены теперь только в одиночном катании. 

В произвольной программе один и тот же тип прыжка, вне зависимости от количества оборотов, может быть исполнен не более трех раз. 

Повтор одного и того же сольного прыжка будет получать отметку +REP и 80% от базовой стоимости.

Одно из вращений в произвольной программе будет заменено на хореовращение. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
женское катание
мужское катание
Это происходит, когда Норвегия, у которой нет фигуристов, лезет менять правила. Очень жаль, что фигурное катание уничтожается
Есть еще какой-то спорт, который развивается в сторону упрощения?
Ответ fada
Художественная гимнастика. Там теперь до 40ка легко!
Художественная гимнастика. Там теперь до 40ка легко!
Ужас. Этот вид спорта просто убивают 🤦🏻‍♀️ Прям больно за любимое ФК
Ответ Урагана Эриксен
Ужас. Этот вид спорта просто убивают 🤦🏻‍♀️ Прям больно за любимое ФК
Отнюдь. Фигурное катание должно вернуть себя именно как фигурное катание, а не как акробатика на льду. Надо ещё ив танцах запретить эти акробатическп клоунады.
Ну и никто не мешает расширить такой вид спорта как акробатика. Ну нравится кому - убивайтесь на льду, зрители найдутся. У нас любят ужасы и драки
А с чего эти ограничения? Для чего искусственно останавливать прогресс? Или фигурка - это уже не спорт? Всё меньше ценим технику, всё больше манипулируем с ГОЕ.
Ответ Evgen Vynokurov
Куча прыжков этоткак раз регрессивное развитие фигурного катания, а не прогресс
Куча прыжков этоткак раз регрессивное развитие фигурного катания, а не прогресс
все делается для табуреточников - грибников
Со стороны ису такое лицемерие делать лицом этого десятилетия технаря Малинина, дарить ему перстни, делать его главным пиар-лицом турниров, а затем вводить правила, которые ограничивают его технический потенциал. Сначала они ограничили расстановку прыжков во 2 половине после прокатов Загитовой, что показывало техническую оснащенность и выносливость спортсмена, теперь это. Малинин может пользоваться лазейкой, прыгая каскад 4-ойлер-3-3, физики ему на это хватит, но это все равно ограничение количества каскадов, которые он все во 2 половине прыгает. Какой же это спорт, если он ограничивает спортивную составляющую? Ведь принцип спорта в том, чтобы люди показывали максимум своих возможностей.
То, что не оценивается ойлер - ещё нормально, но остальное мрак, и не только у одиночников
Не оценивать ойлер это очень правильно, это давно пора было сделать.
Если бы количество прыжков изменили девушкам, я бы ещё поняла. Но когда программы упрощают и мужчинам, это уже низведение спорта на более низкий уровень. Вообще не понятно теперь, а нужны ли фигурному катанию Малинины?
Ответ Ирина С
Правила просто убивают спорт, это однозначно. Малинин может использовать лазейку, прыгая теперь каскад 4-ойлер-3-3 (например, 4 лутц-ойлер-3 флип-3 тулуп, но надо перекраивать тогда контент, чтобы не было повторов, но физухи ему хватит для этого), но тот факт, что ису убивает техническую сложность - это жесть.
Правила просто убивают спорт, это однозначно. Малинин может использовать лазейку, прыгая теперь каскад 4-ойлер-3-3 (например, 4 лутц-ойлер-3 флип-3 тулуп, но надо перекраивать тогда контент, чтобы не было повторов, но физухи ему хватит для этого), но тот факт, что ису убивает техническую сложность - это жесть. Все таки спорт должен оставаться спортом, а не шоу. Девушкам тоже ни к чему менять правила, 7 прыжков в ПП это база по сути, а убирать один каскад это снижение базового минимума. А вообще это лицемерие со стороны ису, возносить главного технаря, строить свою пиар-машину на нем, дарить ему украшения и делать его образцом для подражания, а потом вводить правила, которые буквально против него
Ответ Ирина С
А езда от прыжка к прыжку всю программу через весь каток нужна?
А езда от прыжка к прыжку всю программу через весь каток нужна?
Увы. Два года назад, когда эти изменения одобрили, у меня была слабая надежда, что до конца цикла чиновники образумятся и отменят их. Это просто безумие какое-то. Куда катится этот спорт? Напомню, что какие-то 8 лет назад у мужчин в ПП было восемь (!) прыжковых элементов. И ничего, катались и не помирали. Просто маразм, есть ли еще хоть один такой вид спорта, эволюционирующий в обратном направлении, причем со стремительной скоростью? Сильно сомневаюсь.
Акатьева заявлена на турнир «На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга»
вчера, 14:55
Вайцеховская о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Этот наряд отражает суть нынешней Лоранс. Остающейся королевой фактически в неглиже»
вчера, 06:25
Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»
29 марта, 12:37
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост» – премьера в видеоформате! Итоги ЧМ-2026 – в дискуссиях и впечатлениях, в том числе из Праги
сегодня, 12:40Видео
Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»
сегодня, 10:43
Анастасия Галустян: «Все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было»
сегодня, 09:17
Каори Сакамото: «Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию на мировом уровне»
сегодня, 08:14
Хана Йошида завершила спортивную карьеру
сегодня, 07:55
Ирина Слуцкая: «До сих пор выхожу на лед, чувствую этот адреналин. В этом и есть настоящее счастье»
сегодня, 06:23
Александра Трусова: «Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен»
сегодня, 06:17
У Радионовой и Кучаева родилась вторая дочь
вчера, 22:12Фото
Акатьева заявлена на турнир «На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга»
вчера, 14:55
Жвакин о словах про недостаток тренировок с Трусовой в «Ледниковом»: «Даже не знал, что слова так вырвут из контекста. За нами следила желтая пресса, а я общался со своей аудиторией»
вчера, 13:10
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
