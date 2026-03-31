Количество прыжков в произвольной программе одиночников сокращено с 7 до 6
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала требования к элементам программ одиночников на сезон-2026/27.
В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада.
Ойлер больше не имеет стоимости и не будет учитываться при подсчете прыжков в каскадах или комбинациях. Его можно исполнить один раз и только в произвольной программе.
Комбинации из трех прыжков разрешены теперь только в одиночном катании.
В произвольной программе один и тот же тип прыжка, вне зависимости от количества оборотов, может быть исполнен не более трех раз.
Повтор одного и того же сольного прыжка будет получать отметку +REP и 80% от базовой стоимости.
Одно из вращений в произвольной программе будет заменено на хореовращение.
Ну и никто не мешает расширить такой вид спорта как акробатика. Ну нравится кому - убивайтесь на льду, зрители найдутся. У нас любят ужасы и драки
То, что не оценивается ойлер - ещё нормально, но остальное мрак, и не только у одиночников