  Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»
Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»

Галустян: партнеры в танцах на льду просили себя содержать.

Армянская фигуристка Анастасия Галустян рассказала, с какими проблемами сталкивалась во время поиска партнера в танцах на льду. 

— С какими самыми нелепыми случаями вы сталкивались в танцах?

— Партнеры просили себя содержать. Оплачивать ледовые тренировки себе и ему – это где-то 60 тысяч в месяц на двоих. Плюс дополнительные занятия – еще тысяч 15. Чаще всего пошив соревновательных костюмов тоже на тебе. Ну и, собственно, надо платить зарплату.

— И почем у нас нынче партнер? Часто слышал суммы в 100 тысяч в месяц.

— Ориентировочно – да, в районе 100 тысяч. Это если в среднем, у всех запросы разные. Бывает, фигуристы выдвигают девочке собственный райдер. У меня был такой случай.

— Имя назовете?

— Не стоит. Скажу так – это действующий фигурист, участник чемпионата России. Я считаю такие требования некорректными, мы же оба заинтересованы в результате, а получается, что хочу чего-то добиться я, а он... На работу ходит, что ли. Причем без удовольствия.

— Профессиональная проституция какая-то.

— По сути, да. Я прекрасно понимаю, что мальчики в фигурном катании в огромном дефиците. И все же партнерские отношения в спорте должны строиться на взаимном желании чего-то достичь.

— Что вы ощутили, когда прилетел райдер?

— Унижение. Слезы хлынули. Подумала: это я виновата, я настолько плоха, что во мне видят только возможность подзаработать. Дескать, все равно ничего не выгорит, но хоть бабок подниму, — сказала Галустян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
танцы на льду
сборная Армении
Анастасия Галустян
РИА Новости
Интрига повисла в воздухе) На самом деле грустно это всё
Что-то ненормальное в наших танцах... Сначала Валера, теперь ещё один. Интересно, что из действующих. И был на ЧР. Интересно, что за пара, и оплачивает ли барышня хотелки партнёра...
А вообще очень грустно от такого потребительского отношения и к партнерше и к спорту.
А говорят танцы самый простой вид. Партнёра найди, а потом его ещё и содержи, если финансирования нет.
Ответ Katerina Sunny
Кто говорит танцы самый простой вид? Это не так
В бальных танцах сплошь и рядом такая история
Богатые родители девочек даже перекупают партнеров для своих дочерей, разбивают пары и содержат мальчика
Не удивлюсь, что и в фк такое
А еще сейчас очень популярно в фк и бт направление, когда девушка любитель участвует в соревнованиях с парнем профи, в бт называется Pro-Am, танцевальная пара состоит из профессионального танцора (тренера) и любителя (ученика), а судьи оценивают мастерство именно ученика. Девушка оплачивает все: тренировки, взносы на соревнования, костюмы, проезд, проживание и питание, плюс гонорар парню за уделенное время
Это вообще золотая жила для парней, потому что спрос большой
У нас Гоша Куница участвует в таких соревнованиях в фк. И точно не бесплатно
Мне кажется, участник ЧР тут как раз из тех пар, которые до этого соревнования добираются раз через раз. Кто-то из последней тройки участников, у кого реальных амбиций мало, как и надежд на хорошую карьеру
Мать Ангелопола тоже вещала, что к сыночке очередь из партнерш стоит, готовых за всë платить)
Пора уже мамам переориентироваться и отдавать мальчиков не в футбол/хоккей, а в фигурное катание - возможности подзаработать чуть меньше, но есть, причем парень будет чувствовать себя королем, с которого сдувают пылинки, а не раздают оплеухи за промахи.
Ответ unknownman
В футболе/хоккее зарплаты исчисляются миллионами даже в провинциальных клубах. Хватит и на шнурки и на кофе
Ответ unknownman
И тем не менее Чиризано поехал в Италию, потому что подходящей в России не нашлось.
