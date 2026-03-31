Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»

Галустян: партнеры в танцах на льду просили себя содержать.

Армянская фигуристка Анастасия Галустян рассказала, с какими проблемами сталкивалась во время поиска партнера в танцах на льду.

— С какими самыми нелепыми случаями вы сталкивались в танцах?

— Партнеры просили себя содержать. Оплачивать ледовые тренировки себе и ему – это где-то 60 тысяч в месяц на двоих. Плюс дополнительные занятия – еще тысяч 15. Чаще всего пошив соревновательных костюмов тоже на тебе. Ну и, собственно, надо платить зарплату.

— И почем у нас нынче партнер? Часто слышал суммы в 100 тысяч в месяц.

— Ориентировочно – да, в районе 100 тысяч. Это если в среднем, у всех запросы разные. Бывает, фигуристы выдвигают девочке собственный райдер. У меня был такой случай.

— Имя назовете?

— Не стоит. Скажу так – это действующий фигурист, участник чемпионата России. Я считаю такие требования некорректными, мы же оба заинтересованы в результате, а получается, что хочу чего-то добиться я, а он... На работу ходит, что ли. Причем без удовольствия.

— Профессиональная проституция какая-то.

— По сути, да. Я прекрасно понимаю, что мальчики в фигурном катании в огромном дефиците. И все же партнерские отношения в спорте должны строиться на взаимном желании чего-то достичь.

— Что вы ощутили, когда прилетел райдер?

— Унижение. Слезы хлынули. Подумала: это я виновата, я настолько плоха, что во мне видят только возможность подзаработать. Дескать, все равно ничего не выгорит, но хоть бабок подниму, — сказала Галустян.