Галустян о поиске партнера в танцах на льду: «Бывает, фигуристы выдвигают собственный райдер. У меня был такой случай – действующий спортсмен, участник ЧР»
Армянская фигуристка Анастасия Галустян рассказала, с какими проблемами сталкивалась во время поиска партнера в танцах на льду.
— С какими самыми нелепыми случаями вы сталкивались в танцах?
— Партнеры просили себя содержать. Оплачивать ледовые тренировки себе и ему – это где-то 60 тысяч в месяц на двоих. Плюс дополнительные занятия – еще тысяч 15. Чаще всего пошив соревновательных костюмов тоже на тебе. Ну и, собственно, надо платить зарплату.
— И почем у нас нынче партнер? Часто слышал суммы в 100 тысяч в месяц.
— Ориентировочно – да, в районе 100 тысяч. Это если в среднем, у всех запросы разные. Бывает, фигуристы выдвигают девочке собственный райдер. У меня был такой случай.
— Имя назовете?
— Не стоит. Скажу так – это действующий фигурист, участник чемпионата России. Я считаю такие требования некорректными, мы же оба заинтересованы в результате, а получается, что хочу чего-то добиться я, а он... На работу ходит, что ли. Причем без удовольствия.
— Профессиональная проституция какая-то.
— По сути, да. Я прекрасно понимаю, что мальчики в фигурном катании в огромном дефиците. И все же партнерские отношения в спорте должны строиться на взаимном желании чего-то достичь.
— Что вы ощутили, когда прилетел райдер?
— Унижение. Слезы хлынули. Подумала: это я виновата, я настолько плоха, что во мне видят только возможность подзаработать. Дескать, все равно ничего не выгорит, но хоть бабок подниму, — сказала Галустян.
А вообще очень грустно от такого потребительского отношения и к партнерше и к спорту.
Богатые родители девочек даже перекупают партнеров для своих дочерей, разбивают пары и содержат мальчика
Не удивлюсь, что и в фк такое
А еще сейчас очень популярно в фк и бт направление, когда девушка любитель участвует в соревнованиях с парнем профи, в бт называется Pro-Am, танцевальная пара состоит из профессионального танцора (тренера) и любителя (ученика), а судьи оценивают мастерство именно ученика. Девушка оплачивает все: тренировки, взносы на соревнования, костюмы, проезд, проживание и питание, плюс гонорар парню за уделенное время
Это вообще золотая жила для парней, потому что спрос большой
У нас Гоша Куница участвует в таких соревнованиях в фк. И точно не бесплатно