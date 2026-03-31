Анастасия Галустян: «Все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было»

Галустян: все, что можно представить при аббревиатуре РПП, у меня было.

Армянская фигуристка Анастасия Галустян рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения.

Галустян 26 лет, она родилась в Москве, на международных стартах выступала за Армению. После одиночного катания пробовала силы в танцах на льду, но не нашла партнера.

«В танцах же культ худого, красивого тела значительно более острый. Нужно всегда быть в форме, с макияжем. Здесь внешний вид – самое главное.

Я осознала, что сама из этого не выберусь, обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Сначала тебя наблюдают. Опрашивают психологи, ставят капельницы, контролируют приемы пищи.

Не хотела бы называть точные диагнозы, но скажу так: все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было.



За то короткое время в диспансере я поняла, что мне необходимо подружиться с головой. Мне нужна была помощь, и я за ней обратилась, но если ставить цель остаться в спорте, нужно научиться справляться самой.

Во-первых, потому что лечение стоит дорого – тысяч 10-15 рублей в день. А во-вторых, в конечном итоге все будет зависеть только от тебя. Нужно выстроить правильные отношения с едой, с восприятием своего тела – иначе ты просто не выживешь», – сказала Галустян.