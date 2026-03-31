Каори Сакамото: «Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию на мировом уровне»
Сакамото: я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию.
Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото поделилась планами на тренерскую карьеру.
«Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять страну на мировом уровне. Постоянно говорю себе, что здесь нужно быть очень настойчивой и терпеливой.
Я не была из тех, у кого все получалось сразу. Мой тренер Соноко Накано вкладывала в меня колоссальное количество времени и сил. Теперь я хочу потратить столько же времени, чтобы сделать что-то полезное для других», – заявила Сакамото.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Hochi
19 комментариев
Пусть учеников Каори ждет большое будущее, а сама она будет счастлива на новом пути!