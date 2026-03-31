19

Каори Сакамото: «Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию на мировом уровне»

Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото поделилась планами на тренерскую карьеру. 

«Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять страну на мировом уровне. Постоянно говорю себе, что здесь нужно быть очень настойчивой и терпеливой.

Я не была из тех, у кого все получалось сразу. Мой тренер Соноко Накано вкладывала в меня колоссальное количество времени и сил. Теперь я хочу потратить столько же времени, чтобы сделать что-то полезное для других», – заявила Сакамото. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Hochi
женское катание
Соноко Накано
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Успеха и удачи Каори на тренерском поприще в работе с юными фигуристами.
Это было бы прекрасно
Шикарная карьера, достойная цель на послеспортивную жизнь. Из наших, пожалуй, только Юля Липницкая сразу пошла по этому пути. Другие звезды - сразу бабки рубить, пока горячо. Не осуждаю, ни в коей мере - имеют право, заработали кровью и потом. Но я выбор Каори восхищает. И ведь добьется, думаю - закроет гештальт свой олимпийский уже с учениками.
Я тихо радуюсь тому, что на фоне чудовищной истории с баном наших фигуристов основные победы забрала эта достойнейшая девушка. Новая ОЧ - полнейший сюр и бред. Счастья тебе, Каори.
Какая благородная цель! Вот они, японские самураи) Пусть все получится у Каори
Безупречная цель! Уверенна, что у Каори всё получится! О ней и раньше младшие товарищи по команде с большим уважением отзывались как о поддерживающем старшем товарище и хорошем лидере. Маи Михара ее "Каори-сан" называла.
Пусть учеников Каори ждет большое будущее, а сама она будет счастлива на новом пути!
Умница Каори! Ждём на соревнованиях теперь уже в качестве тренера)
Вот это посвещение себя делу, ну тут только уважение. Никакое золото ОИ не может заменить такую страсть к фигурному катанию. Алиска будет ходить кайфовать, а серебрянный призёр продолжит свою дорогу в своём деле.
Какая же умница Каори, достойна любви и восхищения миллионов болельщиков. Удачи тебе, девочка
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем