Японская фигуристка Хана Йошида завершила спортивную карьеру в 20 лет.
Она является победительницей этапов Гран-при Cup of China-2023 и Finlandia Trophy-2024, бронзовым призером финала Гран-при (2023).
На соревнованиях исполняла аксель в три с половиной оборота.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Ханы Йошиды
О что так а как же долгая карьера ?
Это очень весело шутить в свете того, что некоторые тут же славили Хамаду как японскую Тутберидзе, "строгую на справедливую". А на деле эта "строгая но справедливая" почему-то годами выезжает на юниорках вроде Мао и на отжатых у других тренеров спортсменов вроде Моне.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем