Хана Йошида завершила спортивную карьеру

20-летняя японка Хана Йошида завершила спортивную карьеру.

Японская фигуристка Хана Йошида завершила спортивную карьеру в 20 лет. 

Она является победительницей этапов Гран-при Cup of China-2023 и Finlandia Trophy-2024, бронзовым призером финала Гран-при (2023). 

На соревнованиях исполняла аксель в три с половиной оборота. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Ханы Йошиды
О что так а как же долгая карьера ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
О что так а как же долгая карьера ?
Это очень весело шутить в свете того, что некоторые тут же славили Хамаду как японскую Тутберидзе, "строгую на справедливую". А на деле эта "строгая но справедливая" почему-то годами выезжает на юниорках вроде Мао и на отжатых у других тренеров спортсменов вроде Моне.
Материалы по теме
Вайцеховская о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Этот наряд отражает суть нынешней Лоранс. Остающейся королевой фактически в неглиже»
вчера, 06:25
Фурнье-Бодри и Сизерон стали фигуристами года по версии ISU Skating Awards
29 марта, 19:55
Ирина Роднина: «Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они не виноваты в том, что нет наших спортсменов»
28 марта, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Слуцкая: «До сих пор выхожу на лед, чувствую этот адреналин. В этом и есть настоящее счастье»
сегодня, 06:23
Александра Трусова: «Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен»
сегодня, 06:17
У Радионовой и Кучаева родилась вторая дочь
вчера, 22:12Фото
Акатьева заявлена на турнир «На призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга»
вчера, 14:55
Жвакин о словах про недостаток тренировок с Трусовой в «Ледниковом»: «Даже не знал, что слова так вырвут из контекста. За нами следила желтая пресса, а я общался со своей аудиторией»
вчера, 13:10
Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей от квартиры во время поездки на Олимпиаду
вчера, 12:59
Актер Жвакин о паре с Трусовой в «Ледниковом периоде: «Тряслись поджилки, потому что Саша – достояние России»
вчера, 12:50
Синицина о порезе коньком на шоу: «Я вообще не почувствовала – видимо, на адреналине. Сразу отвезли в больницу, все зашили и отпустили домой. Сейчас у меня все отлично»
вчера, 11:18
Анна Щербакова: «Олимпийские игры – это соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни»
вчера, 10:48
Аделия Петросян: «Я бы очень хотела показать образ Эсмеральды – мне кажется, я бы смогла передать его. И можно еще Жасмин для разнообразия»
вчера, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем