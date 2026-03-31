Японская фигуристка Хана Йошида завершила спортивную карьеру в 20 лет.

Она является победительницей этапов Гран-при Cup of China-2023 и Finlandia Trophy-2024, бронзовым призером финала Гран-при (2023).

На соревнованиях исполняла аксель в три с половиной оборота.